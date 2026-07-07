Όλα όσα θα δούμε φέτος στην Εναλλακτική Σκηνή της Λυρικής Σκηνής

Δέκα χρόνια συμπληρώνει η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περιόδου 2026/27, που τιτλοφορείται «Εναλλακτική Εποχή» για να σηματοδοτήσει ένα τολμηρό άνοιγμα σε μια νέα φάση καλλιτεχνικής ανάπτυξης.

Με νέες παραγωγές μουσικού θεάτρου, εκτεταμένο συναυλιακό πρόγραμμα, δράσεις σύγχρονου χορού και ηλεκτρονικής μουσικής καθώς και συμμετοχικά και εκπαιδευτικά έργα, διευρύνει περαιτέρω την καλλιτεχνική της ταυτότητα ως χώρου έρευνας, δημιουργίας και διαλόγου με το κοινό.

«Η “Εναλλακτική Εποχή” προτείνει έναν νέο τρόπο να βιώνουμε τον χώρο, τη μουσική και τη συνάντηση με την τέχνη. Για πρώτη φορά, ο προγραμματισμός μας οργανώνεται σε μια σειρά από θεματικά φεστιβάλ, το καθένα με τη δική του ταυτότητα, τους δικούς του δημιουργούς και το δικό του κοινό. Όλα τους, όμως, έχουν ως κοινή αφετηρία τον ήχο: από το μουσικό θέατρο, που παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της Εναλλακτικής Σκηνής, μέχρι τον χορό, τις εικαστικές τέχνες, την ηλεκτρονική δημιουργία, την παλαιά και τη βυζαντινή μουσική, ο ήχος γίνεται το νήμα που συνδέει διαφορετικές μορφές έκφρασης και εμπειρίας.

Ταυτόχρονα, η Εναλλακτική Σκηνή ως σκηνικός χώρος μεταλλάσσεται διαρκώς: από θεατρική και συναυλιακή σκηνή μέχρι ζωντανή εγκατάσταση, εργαστήριο, χώρος συμμετοχής και ανοιχτή αρένα για μουσική και χορό. Η “Εναλλακτική Εποχή” σηματοδοτεί μια ανοιχτή πρόσκληση: να ακούσουμε διαφορετικά, να συναντηθούμε διαφορετικά, να φανταστούμε νέες σχέσεις ανάμεσα στον ήχο, την ανθρώπινη φωνή, την τεχνολογία και τη σκηνική δημιουργία στον 21ο αιώνα» σημειώνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής Γιώργος Κουμεντάκης, ενώ ανακοίνωσε ως Υπεύθυνο Προγραμματισμού της Εναλλακτικής Σκηνής τον Γιάννη Αγγελάκη, έναν νέο συνθέτη ακουστικής και ηλεκτρονικής μουσικής με εμπειρία στη δημιουργία πρωτότυπων σκηνικών έργων και παραστάσεων.

Το πρόγραμμα αναλυτικά

Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι

Γιώργος Κουμεντάκης / Μπαλέτο ΕΛΣ

Η νέα παραγωγή του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι συνθέτει ένα πολυδιάστατο σκηνικό σύμπαν, όπου ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται και συνυπάρχουν οργανικά, σε μια αέναη συνομιλία. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποιήματα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τρεις διακεκριμένοι χορογράφοι –Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου και Εύα Γεωργιτσοπούλου– προσεγγίζουν το υλικό μέσα από διαφορετικές αισθητικές και κινησιολογικές γλώσσες. Οι εννέα χορευτές κινούνται σε ένα περιβάλλον συνεχούς μετάβασης, όπου ο χρόνος μοιάζει να επιβραδύνεται, να επαναλαμβάνεται και να αποκτά μια σχεδόν τελετουργική διάσταση. Η γλυπτική εγκατάσταση του εικαστικού Πέτρου Τουλούδη ενεργοποιεί τη σκηνή ως ένα κινούμενο ηχητικό τοπίο, λειτουργώντας ως μηχανισμός που παράγει και μεταφέρει ήχο. Ερμηνεύει o Ζαχαρίας Καρούνης. Συμμετέχουν η Αγγελίνα Τκάτσεβα στο σαντούρι, τα μουσικά σύνολα Oros Ensemble και Osmosis Saxophone Quartet. (2, 3, 4, 9, 10, 11 Οκτωβρίου 2026)

Η προσφορά

àktapha ensemble / Θέμελης Γλυνάτσης

Facebook Twitter Το μουσικό σύνολο àktapha σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Θέμελη Γλυνάτση, αναδιαμορφώνει το έργο του με κέντρο την Ιφιγένεια του Ευριπίδη. Φωτ.: Γ. Αντώνογλου

Το μουσικό σύνολο àktapha σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Θέμελη Γλυνάτση, αναδιαμορφώνει το έργο του με κέντρο την Ιφιγένεια του Ευριπίδη και το επεκτείνει πέρα από τα όρια του μύθου της Ιφιγένειας. Μέσα σε ένα ιδιαίτερο εικαστικό τοπίο καταστροφής και αναδημιουργίας, οι àktapha, τόσο ως μουσικοί όσο και ως θεατρικοί περφόρμερ, χτίζουν παράλληλες ηχητικές, λεκτικές και κινησιολογικές βιογραφίες του θύματος, του πιστού και του απόντος θεϊκού στοιχείου για να μιλήσουν για τη θυσία ως τελετουργία, ως καλλιτεχνική διαδικασία, ως οντολογική ακρότητα και ως πολιτική ματαίωση. (16, 17 Ιανουαρίου 2027)

Το να μιλάς γι’ αυτό είναι σαν να το προδίδεις

Nova Melancholia

Facebook Twitter Βασίλης Νούλας και Κώστας Τζιμούλης

Η νέα περφόρμανς της βραβευμένης ομάδας Nova Melancholia διερευνά θεωρητικά και παραστασιακά τον αισθητικό όρο Camp, αντλώντας έμπνευση από το άρθρο σταθμό «Notes on Camp» (1964) της Αμερικανίδας συγγραφέα, θεωρητικού και ακτιβίστριας Σούζαν Σόνταγκ (1933-2004). Τι μπορεί να χαρακτηριστεί Camp σήμερα; Η περφόρμανς λειτουργεί ως ένα σαγηνευτικό, πολυαισθητηριακό και πληθωρικό θέαμα όπου τα φώτα, οι μουσικές και οι ηθοποιοί ξορκίζουν την κόπωση των ημερών και δίνουν βήμα στη διαφορετικότητα, την ετεροδοξία και την ανατροπή. (23, 24, 26, 27 Ιανουαρίου 2027)

Paradise Lost – Μορφαί δαιμονίων

Νίκος Γαλενιανός

Facebook Twitter Νίκος Γαλενιανός kai Π. Μηλιάδης Φωτ.: Γ. Αντώνογλου

Ο εναγκαλισμός του Φιδιού με τον Διάβολο, το όνειρο της Εύας για την απώλεια του Παραδείσου, ο θρήνος της Φύσης για τη βακχική σφαγή του Πενθέα. Η ακραία εικονοπλαστική, οριακά βλάσφημη αναγεννησιακή γλώσσα του Τζων Μίλτον και τα αρχετυπικά σχήματα υπερβολής των Βακχών του Ευριπίδη μετατρέπονται σε άμορφα ηχητικά σύννεφα, αλυσιδωτά grooves, ηχητικές συνυπάρξεις και συγκρούσεις. H σημασιολογία των λέξεων υποκαθίσταται από το ακουστικό και οπτικό τους αποτύπωμα. Το έργο του Νίκου Γαλενιανού είναι ένα ιδιόμορφο ορατόριο, βασισμένο στην αλληγορική δύναμη δύο πανανθρώπινων κειμένων. Οι θεατές-ακροατές βυθίζονται σε μια αλληλουχία σύγκρουσης – βίας – αιώρησης – αποδοχής, ελεύθεροι να ερμηνεύσουν τα γεγονότα μέσω των δικών τους ελεύθερων συνειρμών και συνειδήσεων. (5, 6, 7, 11, 12, 13 Φεβρουαρίου 2027)

Κάθοδος

Κωνσταντίνος Μπαράς / Φάνης Σακελλαρίου

Facebook Twitter Κωνσταντίνος Μπαράς και Φάνης Σακελλαρίου Φωτ.: Γ. Αντώνογλου

Τι συμβαίνει όταν μια μηχανή, κατασκευασμένη για να υπακούει, αποκτά τη δυνατότητα επιλογής; Τι σημαίνει εξέγερση σε έναν κόσμο φτιαγμένο από βία; Η Κάθοδος των Κωνσταντίνου Μπαρά και Φάνη Σακελλαρίου είναι ένα πολυμεσικό έργο μουσικού θεάτρου για λυρική τραγουδίστρια, τρομπόνι, κοντραμπάσο και ηλεκτρονικά. Αντλώντας έμπνευση από την Κόλαση του Δάντη, το έργο εξερευνά τις έννοιες της εξουσίας, της αντίστασης και της ελευθερίας. Το έργο ξεκινά από τη δημιουργία και την εκπαίδευση της μηχανής και κορυφώνεται με την πτώση της στον τελευταίο κύκλο της Κόλασης. Η Κάθοδος συγκροτείται ως ένας τελετουργικός χώρος όπου μουσική, σώμα και εικόνα συνυπάρχουν, θέτοντας υπό αμφισβήτηση σύγχρονες ηθικές κατασκευές γύρω από την εξουσία, την υπακοή και την εξέγερση. (27, 28 Μαρτίου 2027)

Αντίχριστος

Γιάννης Αγγελάκης

Facebook Twitter Γιάννης Αγγελάκης Φωτ.: Γ. Αντώνογλου

Ο Αντίχριστος του Γιάννη Αγγελάκη είναι μια νέα παράσταση μουσικού θεάτρου, όπου ο ήχος τοποθετείται στο επίκεντρο της δραματουργίας ως δύναμη που γεννά τη σκηνική δράση. Μουσικοί και τραγουδιστές βρίσκονται επί σκηνής, οργανικά ενταγμένοι στη χορογραφία, τους φωτισμούς και το ηλεκτρονικό ηχητικό περιβάλλον, συγκροτώντας ένα ενιαίο εκφραστικό σώμα. Η παράσταση υφαίνεται ως μια ακολουθία από συμβολικά και υπαινικτικά ταμπλό που εξερευνούν ιστορικές μορφές του κακού και της ετερότητας. Οι θεατές δεν καλούνται να ερμηνεύσουν, αλλά να συνυπάρξουν με το ανοίκειο, να αναμετρηθούν με τους μύθους και τους φόβους που διαμορφώνουν τις συλλογικές μας αφηγήσεις και να στοχαστούν πάνω στα όρια της ανθρώπινης κατανόησης. (9, 10, 11, 16, 17, 18 Απριλίου 2027).

Ημέρες Σύγχρονης Μουσικής

Οι ημέρες Σύγχρονης Μουσικής σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη, φέρνουν στην Εναλλακτική Σκηνή ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα σύνολο δεκαοκτώ συναυλιών, με έξι νέες αναθέσεις έργων σε Έλληνες και Ελληνίδες συνθέτες/-τριες, καθώς και πλήθος πρώτων εκτελέσεων και επανεκτελέσεων. Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα υπό τον τίτλο Πολλαπλά παρόντα χαρτογραφεί τη σύγχρονη μουσική δημιουργία από την ακουστική και την ηλεκτρονική γραφή έως τις υβριδικές και σκηνικές μορφές έκφρασης, μέσα από τη συνύπαρξη καταξιωμένων συνόλων και δημιουργών, νεοσύστατων σχημάτων, νεαρών σολίστ και νέων συνθετών και συνθετριών.

Στις 25 Οκτωβρίου 2026 οι ΤΕΤΤΤΙΞ παρουσιάζουν τα Πέντε μονοπάτια με έργα των Νίκου Γαλενιανού, Γιάννη Κυριακίδη, Μιχάλη Παρασκάκη, Ελένης Ράλλη, Γιάννη Χρήστου, ένα πρόγραμμα με θέμα τους τόπους, πραγματικούς ή επινοημένους, όπου επιστρέφουμε με τη μνήμη ή καταφεύγουμε με τη φαντασία. Πέντε έργα – αποτελούν και πέντε μονοπάτια που πήρε το σύνολο από το 2017 που ξεκίνησε τη διαδρομή του.

Στις 29 Οκτωβρίου 2026 η παράσταση Ρήσεις και ρωγμές αποτελεί ένα Αφιέρωμα στον Γκιαιργκ Κούρταγκ. Εννέα μινιατούρες, που εναλλάσσουν ακουστική και μεικτή ηλεκτροακουστική γραφή, παρεμβάλλονται στις «ρωγμές» των μερών του έργου, ενώ τέσσερις ηχογραφημένες απαγγελίες της σοπράνο, σε ελληνική απόδοση, λειτουργούν ως εισαγωγές των επιμέρους κύκλων.

Facebook Twitter ΤΕΤΤΤΙΞ ΦΩΤ.: Ηλίας Μαδούρος

Στις 30 Οκτωβρίου 2026 με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι ετών από τον θάνατο του Ούγγρου συνθέτη Γκιαιργκ Λίγκετι θα ακούσουμε τις Ηχητικές πολυπλοκότητες και στις 31 Οκτωβρίου 2026 τα Τραγούδια για μια επιστροφή του Τάσου Ρωσόπουλου, ένα κύκλο τραγουδιών για φωνή, κιθάρα, βιολοντσέλο και ηλεκτρονικά μέσα, συγκροτεί μια ενιαία μουσική αφήγηση γύρω από την επιθυμία και την επίπονη διαδικασία της επιστροφής.

Η Χορωδία της ΕΡΤ, η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών παρουσιάζουν την 1η Νοεμβρίου 2026 τα Ποιητικά ηχοτοπία με έργα βασισμένα σε εμβληματικά κείμενα κορυφαίων δημιουργών της ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας, όπως οι Διονύσιος Σολωμός, Οδυσσέας Ελύτης, Τάσος Λειβαδίτης, Ανδρέας Καρκαβίτσας, Ουίλλιαμ Μπλέικ και Ουίλλιαμ Μπάτλερ Γέιτς. Παράλληλα φέτος ξεκινά ένας νέος διεθνής διαγωνισμός σύνθεσης ξεκινά φέτος, με πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών και την υποστήριξη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής: ο διαγωνισμός Re:Trace, κάθε έκδοση του οποίου θα θέτει στο επίκεντρο ένα σημαντικό πρόσωπο από τον διεθνή χώρο της μουσικής δημιουργίας.

Στις 4 Νοεμβρίου 2026 θα παρακολουθήσουμε τη συναυλία Η εξέγερση του κοντραμπάσου: Από τον μύθο στον λόγο, με έργα στα οποία το κοντραμπάσο μετακινείται από τον παραδοσιακό ρόλο της συνοδείας στο επίκεντρο της μουσικής δράσης και αναδεικνύεται σε φορέα λόγου, στοχασμού και δραματουργικής παρουσίας. Ρεσιτάλ βιολοντσέλου στις 4 Νοεμβρίου 2026, Τόποι, μνήμες, Σειρήνες με έργα των Τόμας Άντες, Φέλιξ Μέντελσον, Ευριπίδη Μπέκου, Φρανκ Μπριτζ.

Στις 5 Νοεμβρίου 2026 θα προβληθεί η ταινία ορόσημο του γερμανικού εξπρεσιονισμού Το Εργαστήριο του Δρα Καλιγκάρι (1920), με πρωτότυπη μουσική του Νίκου Καραγιάννη και ζωντανή μουσική συνοδεία από το κουαρτέτο Celluloid Ensemble. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής του Γκιαιργκ Κούρταγκ, η συναυλία Άνθη είμαστε φωτίζει το μοναδικό μουσικό σύμπαν ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς της μεταπολεμικής μουσικής.

Facebook Twitter Αναβιώνει η όπερα του Γκαετάνο Ντονιτσέττι Viva la mamma! που σατιρίζει με ευφυΐα τις ατέρμονες αντιπαραθέσεις και τις ματαιοδοξίες που κυριαρχούν πίσω από τις κουίντες ενός μουσικοθεατρικού θιάσου. Φωτ.: Γ. Αντώνογλου

Facebook Twitter «Viva la mamma!» Φωτ.: Βαλέρια Ισάεβα Facebook Twitter «Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος» Φωτ.: Χ. Καρράς

Ο Στέφανος Θωμόπουλος στο πιάνο στη συναυλία Μεσόγειος έρημος: Διάλογοι με τη φύση ερμηνεύει έργα των Γιώργου Κουμεντάκη, Κλωντ Ντεμπυσσύ, Ζεράρ Πεσσόν, Ντομένικο Σκαρλάττι, Μωρίς Ραβέλ.ένα ρεσιτάλ τραγουδιού μας περιμένει στις 7 Νοεμβρίου 2026 με έργα των Ουλβί Τζεμάλ Ερκίν, Γιάννη Κωνσταντινίδη, Χρίστου Παπαγεωργίου, Μωρίς Ραβέλ, Τζεμάλ Ρεσίτ Ρέυ, Τάσου Ρωσόπουλου, ενώ στις 8 Νοεμβρίου 2026 στο Παρίσι του Απέργη ένα αφιέρωμα στον συνθέτη θα ακουστούν έργα του καθώς και των Κλωντ Ντεμπυσσύ, Ιάννη Ξενάκη.

Η Εναλλακτική σκηνή ανοίγει την πόρτα της στη νέα γενιά με ένα ρεσιτάλ για τρεις νεαρούς σολίστες στις 10 Νοεμβρίου 2026, με έργα των Χρήστου Κακλαμάνη, Φραντς Λιστ, Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, Μηνά Μπορμπουδάκη, Φρυντέρικ Σοπέν, Φίλιππου Τσαλαχούρη, Κώστα Τσούγκρα, Γιόζεφ Χάυντν.

Το νεοσύστατο Greek Percussion Group πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη εμφάνισή του στην Εναλλακτική Σκηνή, στις 11 Νοεμβρίου 2026 παρουσιάζοντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα σύγχρονης μουσικής για κρουστά, με έργα Ελλήνων συνθετών. Ακολουθεί στις 12 Νοεμβρίου 2026 η Magna Grecia: Ένας τόπος, με έργα των Αλεσσάντρο Αννουντσιάτα, Τζανλούκα Καντζέμι, Γιώργου Κουμεντάκη, Τζάκομο Κουτίκιο, Δημήτρη Νικολάου, Νίκου Σκαλκώτα, συναυλία εμπνευσμένη από το ρεπερτόριο για κουαρτέτο σαξοφώνων Ελλήνων και Ιταλών συνθετών της σύγχρονης δημιουργίας.

Στις 13 Νοεμβρίου 2026 γιορτάζονται τα 19 χρόνια ARTéfacts ensemble με μια συναυλία που συγκεντρώνει έργα Ελλήνων συνθετών που γράφτηκαν για το ARTéfacts ensemble τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, σχηματίζοντας ένα πολυφωνικό τοπίο σύγχρονων μουσικών γραφών, αισθητικών κατευθύνσεων και σκηνικών διαθέσεων. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 14 Νοεμβρίου με το A Fragment Concert — A Concert in Fragments, ένα αφιέρωμα στους Γκιαιργκ Λίγκετι και Γκιαιργκ Κούρταγκ που διερευνά το εύθραυστο όριο όπου η γλώσσα παύει να σημαίνει και αρχίζει να ακούγεται.

Στις Ημέρες Βυζαντινής Μουσικής υπό τον τίτλο «Γένη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα», σε καλλιτεχνική επιμέλεια του ερμηνευτή και θεολόγου Ζαχαρία Καρούνη, προτείνουν ένα τετραήμερο μουσικό και πολιτισμικό οδοιπορικό στον κόσμο της βυζαντινής μουσικής, αναδεικνύοντας τη ζώσα συνέχεια της ψαλτικής τέχνης και τις πολλαπλές εκφράσεις μιας παράδοσης που παραμένει δημιουργικά παρούσα έως σήμερα στις 21, 22, 23, 24 Οκτωβρίου 2026. Στις 21 Οκτωβρίου θα ακούσουμε Ύμνους Χριστουγέννων και ακολουθούν Ύμνοι της Θείας Λειτουργίας – Ύμνοι από την Παράκληση και τους Χαιρετισμούς στην Υπεραγία Θεοτόκο στις 22 Οκτωβρίου, Ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας και της Ανάστασης στις 23 Οκτωβρίου, Ύμνοι της Αγρυπνίας στις 24 Οκτωβρίου με το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μια βραδιά αφιερωμένη στο τελετουργικό και την ατμόσφαιρα της αγιορείτικης αγρυπνίας, εκεί όπου η ψαλτική τέχνη συνδέεται άρρηκτα με τη νυχτερινή προσευχή, τη σιωπή και τη μυσταγωγική εμπειρία της λατρείας.

Facebook Twitter ARTéfacts ensemble Φωτ.: R. Musser

Από τον Μπετόβεν και την εποχή των μεγάλων μουσικών ανατροπών έως τις σύγχρονες αναγνώσεις του ιστορικού ρεπερτορίου, οι Ημέρες Παλαιάς Μουσικής προσκαλούν το κοινό σε ένα ταξίδι μέσα από εμβληματικά έργα, ιστορικά όργανα και νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη της μουσικής δημιουργίας. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο θεματικούς κύκλους.

Ο Α΄ Κύκλος, «Η εποχή των επαναστάσεων», σε καλλιτεχνική επιμέλεια του πολύπλευρου και ιδιαίτερα δραστήριου καλλιτέχνη Δήμου Γκουνταρούλη, είναι αφιερωμένος στον Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και τον δημιουργικό του περίγυρο, παρουσιάζοντας μουσική από τα τέλη του 18ου και τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα κι από τον κλασικισμό στον πρώιμο ρομαντισμό, με αριστουργηματικά έργα μουσικής δωματίου των Γιόζεφ Χάυντν, Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και Φραντς Σούμπερτ σε όργανα εποχής και με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων και Ευρωπαίων μουσικών.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Τι θα δούμε την περίοδο 2026-27 στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Ο Β΄ Κύκλος, «Ενεργά παρελθόντα», σε καλλιτεχνική επιμέλεια του διακεκριμένου αρχιμουσικού Μάρκελλου Χρυσικόπουλου, συγκροτείται με αφετηρία την πεποίθηση ότι η παλαιά μουσική δεν αποτελεί ιστορικό απολίθωμα, αλλά ενεργό πεδίο ακρόασης και επανερμηνείας που εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να παράγει νέα νοήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, νέες αναθέσεις σε Έλληνες συνθέτες, τζαζ προσεγγίσεις στις παραλλαγές του Μπαχ, ηλεκτρονικοί ήχοι και ηχητικός και φωτιστικός σχεδιασμός συγκροτούν ένα ενιαίο καλλιτεχνικό περιβάλλον, όπου το ιστορικό υλικό επανενεργοποιείται.

Από τις 17 – 27 Φεβρουαρίου 2027 παρουσιάζεται ένα νέο δεκαήμερο αφιερωμένο στο πολυσχιδές τοπίο της ηλεκτρονικής μουσικής σε επιμέλεια Βάιου Μαχμουντέ που προσκαλεί το κοινό σε μια εμπειρία - είσοδο σε ένα νέο ηχητικό σύμπαν. Μέσα από ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που εκτείνεται από τη σύγχρονη ηλεκτρονική σύνθεση και τη sound art έως τα A/V live, τις περφόρμανς και τα DJ sets, η Εναλλακτική Σκηνή μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό, υβριδικό χώρο ήχου, φωτός και κίνησης.

Στις Ημέρες Εικαστικών σε καλλιτεχνική επιμέλεια Πέτρου Τουλούδη το Gardens of Subversion (Κήποι της ανατροπής) επιστρέφει ως μια νέα διερεύνηση του ομώνυμου έργου του εικαστικού καλλιτέχνη και σκηνογράφου Πέτρου Τουλούδη, που γεννήθηκε μέσα από έναν ιστορικό χάρτη του 18ου αιώνα, των ροκοκό κήπων του κάστρου Σολιτύντ [Solitude] στη Στουτγάρδη της Γερμανίας.

Facebook Twitter Φεστιβάλ Φιλίππων Φαέθων

Η Εναλλακτική Σκηνή εγκαινιάζει τις Ημέρες Σύγχρονου Χορού: groundRules, ένα νέο φεστιβάλ αφιερωμένο στον σύγχρονο χορό και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Για έναν ολόκληρο μήνα (Ιούνιος 2027), η Εναλλακτική Σκηνή μετατρέπεται σε τόπο συνάντησης, πειραματισμού και καλλιτεχνικής ανταλλαγής, φέρνοντας στο προσκήνιο νέες φωνές της ελληνικής χορογραφικής δημιουργίας και ανοίγοντας διάλογο με τη διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα.

Η Εναλλακτική Σκηνή υποδέχεται τις Ημέρες Κοινότητας και Δημιουργίας των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ, έναν πολυσυλλεκτικό κύκλο εκδηλώσεων που απευθύνεται σε όλες και όλους. Παραστάσεις μουσικού θεάτρου, χορού, συναυλίες, διαδραστικές παραστάσεις για παιδιά, συμμετοχικές δράσεις και παρουσιάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσκαλούν το κοινό σε έναν μήνα δημιουργίας, συμμετοχής και ελεύθερης έκφρασης, αναδεικνύοντας το εύρος και τη δυναμική των δράσεων που αναπτύσσουν οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της ΕΛΣ. Η εμβληματική παιδική όπερα Ο μικρός καπνοδοχοκαθαριστής (1949) του Άγγλου συνθέτη Μπέντζαμιν Μπρίττεν έρχεται στην Εναλλακτική Σκηνή σε μετάφραση Γιώργου Τσακνιά, μουσική διεύθυνση Κυριακής Κουντούρη και σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου. Ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου για παιδιά, Το καρναβάλι των ζώων (1886) του Γάλλου συνθέτη Καμίγ Σαιν-Σανς, παρουσιάζεται για νήπια, παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, αλλά και για όλη την οικογένεια. Στο έργο Ο γάτος του Γιώργου Κασαβέτη μέσα από παιχνίδι και δημιουργική έκφραση, μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τον κόσμο του μουσικού θεάτρου και παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της κοινής τους δουλειάς.

Facebook Twitter Co-OPERAtive Φωτ.: Βαλέρια Ισάεβα

Στις 15 Μαΐου 2027 το διαπολιτισμικό φυτώριο όπερας για εφήβους Co-OPERAtive παρουσιάζει το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα της έβδομης σεζόν του. Μέσα από εργαστήρια και συλλογική δημιουργία, οι συμμετέχοντες συνδιαμορφώνουν ένα πρωτότυπο έργο μουσικού θεάτρου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τιμήθηκε το 2019 με το Εκπαιδευτικό Βραβείο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Fedora. Επιστρέφει «Η τέχνη του ρυθμού» για δεύτερη χρονιά. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργος Κουμεντάκης θα συνθέσει ένα νέο έργο, το οποίο θα παρουσιαστεί στο κοινό από τους συμμετέχοντες του εργαστηρίου με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Στις 4 Ιουνίου 2027 μετά από μήνες εξερεύνησης, πειραματισμού, ακρόασης, κίνησης και αυτοσχεδιασμού, τα παιδιά και οι έφηβοι του εργαστηρίου «Παίζοντας μουσική» μας προσκαλούν στην παρουσίαση της δουλειάς τους με στόχο να ανακαλύψουμε ξανά όλοι μαζί την αυθεντική ελαφράδα της μουσικής. Ακολουθούν οι συναυλίες Παίζοντας μουσική, ένα Βιωματικό εργαστήριο γνωριμίας με τη μουσική για παιδιά και εφήβους και Ο «Λανθάνων Χώρος» που θα παρουσιάσει μια πρωτότυπη συναυλία ύπνου σε ένα εμβυθιστικό περιβάλλον ηλεκτροακουστικού ήχου και ατμοσφαιρικού φωτός.

Στις 16 Μαΐου 2027 η Διαπολιτισμική Ορχήστρα και η Διαπολιτισμική Χορωδία της ΕΛΣ, ύστερα από μια εξαιρετικά επιτυχημένη πολυετή πορεία γεμάτη δημιουργικές συναντήσεις και καλλιτεχνική εξέλιξη, παρουσιάζουν μια ξεχωριστή συναυλία με μελωδίες, ηχοχρώματα και τραγούδια από όλον τον κόσμο.

Στις διαδραστικές παραστάσεις για παιδιά θα δούμε στο πλαίσιο του προγράμματος Όπερα & Μπαλέτο Τσέπης την Μαντάμα Μπαττερφλάι, τον Ριγολέττο και τον Ορφέα.

Αναβιώνουν ακόμα, η όπερα του Γκαετάνο Ντονιτσέττι Viva la mamma! στις 12, 13, 15, 17, 22, 23, 26, 27, 30 Δεκεμβρίου 2026 & 2, 3, 5, 8, 9 Ιανουαρίου 2027, που σατιρίζει με ευφυΐα τις ατέρμονες αντιπαραθέσεις και τις ματαιοδοξίες που κυριαρχούν πίσω από τις κουίντες ενός μουσικοθεατρικού θιάσου σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου και Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος που υπογράφουν οι Αλέξανδρος Μελισσηνός / Δημήτρης Δημόπουλος με τον πιο διάσημο και αγαπημένο καμπούρη γελωτοποιό του θεάτρου σκιών, τον Καραγκιόζη, να καλείται να φέρει εις πέρας μια… λυρική αποστολή: να ερμηνεύσει τον πιο διάσημο καμπούρη της όπερας, τον Ριγολέττο!