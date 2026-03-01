Οκτώ στιγμές που ο νοτιοκορεάτικoς κινηματογράφος κατέκτησε τη μεγάλη οθόνη

Ο Park Chan-wook γίνεται ο πρώτος Νοτιοκορεάτης που αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Η επιλογή του διακεκριμένου σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού υπογραμμίζει τη διαχρονική και ολοένα αυξανόμενη παρουσία της Νότιας Κορέας στη μεγάλη οθόνη, επαναφέροντας στη μνήμη μερικές από τις πιο ισχυρές κινηματογραφικές στιγμές των τελευταίων δεκαετιών, με ταινίες που εξελίχθηκαν σε διεθνή φαινόμενα.

Το 2002, το φεστιβάλ απένειμε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στον Im Kwon-taek για την ταινία «Strokes of Fire».

Ο Bong Joon-ho έγινε ο πρώτος Κορεάτης σκηνοθέτης που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα το 2019 για το «Parasite» και στη συνέχεια έγραψε ιστορία κατακτώντας τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου και Διεθνούς Ταινίας.

Με την πάροδο των ετών, οι Κάννες ανέδειξαν επίσης μια νέα γενιά δημιουργών από τη Νότια Κορέα που παρουσίασαν τις ταινίες τους στο διαγωνιστικό τμήμα· μεταξύ αυτών ο Hong Sang-soo με το «Tale of Cinema» το 2005, ο Kim Ki-duk με το «Breath» το 2007 και ο Lee Chang-dong με το «Poetry», που απέσπασε το Βραβείο Σεναρίου το 2010.

Άλλοι δημιουργοί που συμμετείχαν ήταν ο Kim Jee-woon με το «A Bittersweet Life» το 2005, ο Yeon Sang-ho με το «Train to Busan» το 2016, ο Byun Sung-hyun με το «The Merciless» το 2017 και ο Lee Won-tae με το «The Gangster, the Cop, the Devil» το 2019.

Οκτώ ταινίες από τη Νότια Κορέα που εξελίχθηκαν σε διαμάντια

1. Parasite (2019) – Σκηνοθεσία: Bong Joon-ho

Μια οικογένεια από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα διεισδύει σταδιακά στη ζωή μιας πλούσιας οικογένειας, αναλαμβάνοντας θέσεις εργασίας στο σπίτι τους. Η σχέση εξαπάτησης και κοινωνικής εξάρτησης οδηγείται σε βίαιη και απρόβλεπτη σύγκρουση, σε μια αιχμηρή αλληγορία για τις ταξικές ανισότητες.

2. Tale of Cinema (2005) – Σκηνοθεσία: Hong Sang-soo

Η ταινία χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο παρακολουθούμε μια ρομαντική ιστορία νεαρών εραστών· στο δεύτερο, ένας άνδρας που έχει δει αυτή την ιστορία ως ταινία συναντά τυχαία την ηθοποιό που πρωταγωνιστούσε σε αυτήν, με τα όρια μεταξύ κινηματογράφου και πραγματικότητας να θολώνουν.

3. Breath (2007) – Σκηνοθεσία: Kim Ki-duk

Μια παντρεμένη γυναίκα που βιώνει κρίση στον γάμο της αρχίζει να επισκέπτεται έναν θανατοποινίτη κρατούμενο, αναπτύσσοντας μαζί του έναν ιδιότυπο, σιωπηλό δεσμό μέσα στη φυλακή.

4. Poetry (2010) – Σκηνοθεσία: Lee Chang-dong

Μια ηλικιωμένη γυναίκα με πρώιμα συμπτώματα άνοιας εγγράφεται σε μαθήματα ποίησης αναζητώντας ομορφιά και νόημα, ενώ ταυτόχρονα έρχεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή υπόθεση που εμπλέκει τον εγγονό της.

5. A Bittersweet Life (2005) – Σκηνοθεσία: Kim Jee-woon

Ένας υψηλόβαθμος άνθρωπος της νύχτας λαμβάνει εντολή από το αφεντικό του να ελέγξει αν η νεαρή σύντροφός του τον απατά — και να τη σκοτώσει αν αυτό επιβεβαιωθεί. Η απόφασή του να μην εκτελέσει την εντολή πυροδοτεί αιματηρή σύγκρουση.

6. Train to Busan (2016) – Σκηνοθεσία: Yeon Sang-ho

Ένας πατέρας και η κόρη του ταξιδεύουν με τρένο προς το Μπουσάν, όταν ξεσπά επιδημία που μετατρέπει τους ανθρώπους σε ζόμπι. Οι επιβάτες παλεύουν για επιβίωση σε έναν κλειστοφοβικό χώρο.

7. The Merciless (2017) – Σκηνοθεσία: Byun Sung-hyun

Ένας μυστικός αστυνομικός διεισδύει σε εγκληματική οργάνωση μέσα στη φυλακή και αναπτύσσει περίπλοκη σχέση με έναν ισχυρό κρατούμενο, καθώς η εμπιστοσύνη και η προδοσία μπλέκονται επικίνδυνα.

8. The Gangster, the Cop, the Devil (2019) – Σκηνοθεσία: Lee Won-tae

Μετά από επίθεση που δέχεται από κατά συρροήν δολοφόνο, ένας αρχιμαφιόζος συνεργάζεται με έναν αστυνομικό για να τον εντοπίσουν, δημιουργώντας μια απρόσμενη συμμαχία απέναντι στον κοινό εχθρό.

Με πληροφορίες από Variety