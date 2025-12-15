Οκτώ από τα πιο επιτυχημένα Disney τραγούδια - Ποιο έγινε Νο1 στο Billboard Hot 100

Τα τραγούδια της Disney εξελίχθηκαν σε παγκόσμια pop ορόσημα, ξεπερνώντας τα όρια του animation και κατακτώντας charts, βραβεία και την κορυφή στις streaming πλατφόρμες.

Από το εκρηκτικό viral του Encanto μέχρι τα κλασικά themes του Lion King και της Little Mermaid, οι μελωδίες της Disney δεν περιορίζονται απλώς στην ταινία· γίνονται κομμάτι της ποπ κουλτούρας και διαχρονικά αγαπημένες.

Τα πιο επιτυχημένα τραγούδια της Disney

Με βάση επίσημα στοιχεία, chart ιστορικά και εκατομμύρια streams, αυτά είναι τα οκτώ πιο επιτυχημένα τραγούδια που ανέδειξε η «μαγική» μηχανή της Disney.

We Don’t Talk About Bruno – Encanto (2021)

Το τραγούδι έγινε νούμερο 1 στο Billboard Hot 100, παρέμεινε εκεί για πολλές εβδομάδες και ήταν το πρώτο από ταινία της Disney που κατέκτησε τόσο υψηλή θέση στο chart.

Let It Go – Frozen (2013)

Ίσως το πιο αναγνωρίσιμο Disney τραγούδι παγκοσμίως. Κέρδισε Oscar για Best Original Song και έχει τεράστια streaming νούμερα, με δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube.

You’re Welcome – Moana (2016)

Βάσει επίσημων δεδομένων streaming στο Ηνωμένο Βασίλειο, συγκαταλέγεται στα πιο ακουσμένα Disney τραγούδια σε Spotify και YouTube.

How Far I’ll Go – Moana (2016)

Από τις πιο δυνατές εμπορικά επιτυχίες της τελευταίας δεκαετίας, με σταθερή παρουσία στις κορυφαίες θέσεις των streaming charts.

Can You Feel the Love Tonight – The Lion King (1994)

Παγκόσμια επιτυχία με Top 5 στο Billboard Hot 100, Oscar για Best Original Song και τεράστιο airplay διεθνώς.

A Whole New World – Aladdin (1992)

Σημείο αναφοράς στο Disney ρεπερτόριο, έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 και παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της εταιρείας.

Under the Sea – The Little Mermaid (1989)

Μία διαχρονική επιτυχία με σταθερά υψηλό streaming και έντονη παρουσία στην ποπ κουλτούρα εδώ και δεκαετίες.

You’ve Got a Friend in Me – Toy Story (1995)

Παρότι δεν ανέβηκε τόσο ψηλά στα charts, το εμβληματικό τραγούδι του Toy Story παραμένει από τα πιο αγαπημένα και συνεχίζει να συγκεντρώνει σταθερά streams.