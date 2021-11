Oι Τρεις Σωματοφύλακες επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη με τον Βενσάν Κασέλ και την Εύα Γκριν

Με τον όρο swashbuckler στο σινεμά και στη λογοτεχνία αναφερόμαστε, εν ολίγοις, στις περιπέτειες που έχουν πρωταγωνιστή έναν ξιφομάχο με ηρωικά χαρακτηριστικά.

Πρακτικά για να βρεις το τελευταίο swashbuckler που υπήρξε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, θα πρέπει να ανατρέξεις στο σωτήριο έτος 1998, όταν κυκλοφόρησε στις αίθουσες η Μάσκα του Ζορό με τον Αντόνιο Μπαντέρας και τον Άντονι Χόπκινς.

Αυτό δεν εμπόδισε τους παραγωγούς της γαλλικής εταιρείας Pathe από το να επενδύσουν 85 εκατομμύρια δολάρια στην παραγωγή ενός φιλόδοξου swashbuckler: ακόμα μια κινηματογραφική μεταφορά του διαχρονικού μυθιστορήματος του Αλεξάντρ Ντουμά Οι Τρεις Σωματοφύλακες, χωρισμένη σε δύο μέρη με τίτλους Τhe Three Musketeers: D’Artagnan και The Three Musketters: Milady αντίστοιχα, τα οποία αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις αίθουσες μέσα στο 2023 με απόσταση έξι μηνών μεταξύ τους.

Την Μιλαίδη θα υποδυθεί η Εύα Γκριν -έκτακτη επιλογή του casting director- , τον ευγενή πλην τραυματισμένο Άθω θα υποδυθεί ο Βενσάν Κασέλ, τον αναποφάσιστο Αράμις θα υποδυθεί ο Ρομέν Ντουρίς, ενώ στο καστ συναντούμε και την Βίκυ Κριέπς του Phantom Thread και του Old του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν.

Θυμίζουμε πως η τελευταία υψηλού βεληνεκούς μεταφορά του μυθιστορήματος ήταν το The Three Musketeers του 2011, μια πολύ-πολιτισμική, αγγλόφωνη παραγωγή που επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την 3-D φρενίτιδα της εποχής. Τότε το κοινό δεν είχε τσιμπήσει το δόλωμα - εύλογα, θα έλεγε κανείς, καθώς η ταινία ήταν ολίγον αίσχος. Ελπίζουμε οι Γάλλοι της Pathe να φερθούν καλύτερα σε έναν από τους εθνικούς τους λογοτεχνικούς θησαυρούς.