Oι ταινίες που θα δούμε στους κινηματογράφους από την Πέμπτη 11/11

Νέα κινηματογραφική εβδομάδα με τα Καλάβρυτα 1943 να πραγματοποιούν απόβαση στις αίθουσες, φιλοδοξώντας να φέρουν εκ νέου σ’ αυτές ένα κοινό που δεν τις επισκέπτεται συχνά και διψά για mainstream ελληνική μυθοπλασία. Με αντικείμενο τη σφαγή των Καλαβρύτων και τον Μαξ Φον Σίντοφ στην τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση είναι μια ταινία που σίγουρα θα συζητηθεί.

Γνωριμία με το ελληνικό κοινό θα πραγματοποιήσει και ο Ιάπωνας Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, που τα τελευταία χρόνια αποκτά ολοένα και περισσότερους οπαδούς και αναγνωρίζεται φεστιβαλικά, όπως στην περίπτωση των Ιστοριών της Τύχης και της Φαντασίας, της σπονδυλωτής δημιουργίας του που βραβεύτηκε με Αργυρή Άρκτο στο περασμένο Φεστιβάλ Βερολίνου και ξεκινά να προβάλλεται από αυτή την Πέμπτη.

Ο Εξόριστος είναι ένα υπαρξιστικό θρίλερ με ήρωα έναν Κοσοβάρο χημικό μηχανικό που ζει στη Γερμανία και νιώθει παρείσακτος τόσο στην οικογένειά του όσο και στον χώρο εργασίας του.

Στο Antlers ο Σκοτ Κούπερ (Crazy Heart, Out of the Furnace, Hostiles) συναντά τον παραγωγό Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο και η ανάδειξη των παθογενειών της αμερικανικής ενδοχώρας συνδυάζεται με την κατάδειξη των μυθικών πλασμάτων της αμερικανικής παράδοσης σε μια άνιση, πλην ενδιαφέρουσα, υβριδική ταινία τρόμου.

Το Εργοστάσιο είναι η ακριβώς επόμενη δουλειά του Γιούρι Μπίκοφ μετά τον Ηλίθιο (Durak) και θέλει τους εργαζομένους ενός εργοστασίου που κήρυξε πτώχευση να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Τέλος, βγαίνει στις αίθουσες και το animation Aρχηγός από Κούνια 2: Οικογενειακή Υπόθεση, sequel της ανέλπιστης επιτυχίας του 2017.