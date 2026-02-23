Οι σταρ στο κόκκινο χαλί των Baftas 2026: Πολ Μεσκάλ, Λεονάρντο ντι Κάπριο, Τζέσι Μπάκλεϊ κ.α.

Οι σταρ του κινηματογράφου κατέφθασαν στο Λονδίνο για τη φετινή απονομή των βραβείων Bafta στο Royal Festival Hall, προκειμένου να τιμήσουν τις κορυφαίες στιγμές της μεγάλης οθόνης.

Πλήθος επωνύμων συγκεντρώθηκε για την πιο λαμπρή βραδιά του βρετανικού κινηματογραφικού ημερολογίου. Ορισμένες κυρίες προτίμησαν φορέματα με βολάν, ενώ άλλες επέλεξαν πλούσια χρώματα και ποικίλες υφές, από βελούδο μέχρι πούλιες.

Ενώ η πλειονότητα των ανδρών φορούσε σμόκιν, η μοναδική αρκούδα της παρέας —ο Πάντινγκτον— εμφανίστηκε με το κλασικό του Montgomery παλτό και το καπέλο του.

Συνηθισμένος στις τελετές απονομής βραβείων, ο πρωταγωνιστής του "One Battle After Another", Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος ήταν υποψήφιος για το βραβείο α' ανδρικού ρόλου, περπάτησε στο κόκκινο χαλί έξω από τον χώρο της απονομής. Φωτ.: GETTY

Η συγγραφέας Μάγκι Ο'Φάρελ, η οποία έγραψε τον Άμνετ, φορούσε ένα φτερό (ή ίσως μια πένα) στο κεφάλι της, ενώ οι εντυπωσιακές χρυσές μπότες της έκαναν αντίθεση με την κόκκινη στολή της. Φωτ.: GETTY

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος ήταν υποψήφιος για το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία «Marty Supreme», παρευρέθηκε στην απονομή των βραβείων με την κοπέλα του, σταρ των reality και επιχειρηματία Κάιλι Τζένερ. Φωτ.: GETTY

Ο Νόα Τζουπ, που ενσαρκώνει το Χάμνετ, και η πρωταγωνίστρια του Stranger Things, Σάντι Σινκ, οι οποίοι πρωταγωνιστούν τον επόμενο μήνα στην παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα στη σκηνή του Λονδίνου, ήταν μαζί στην τελετή. Φωτ.: GETTY

Ο Κίλιαν Μέρφι πρωταγωνίστησε στην ταινία «Steve», η οποία ήταν υποψήφια για το βραβείο καλύτερης βρετανικής ταινίας. Ο πρωταγωνιστής του «Oppenheimer» πρωταγωνιστεί επίσης στην επερχόμενη ταινία Peaky Blinders, The Immortal Man. Φωτ.: GETTY

Η Odessa A'zion του Marty Supreme, υποψήφια για το βραβείο καλύτερης ηθοποιού β' γυναικείου ρόλου, φορούσε ένα μακρύ, έξωμο μαύρο δαντελένιο φόρεμα. Φωτ.: GETTY

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας Hamnet, Πολ Μεσκάλ, ο οποίος ήταν υποψήφιος για βραβείο καλύτερου ηθοποιού, αγκάλιασε το κορίτσι του, την τραγουδίστρια Γκρέισι Άμπραμς, πριν από την τελετή, με πολλούς θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να διαπιστώνουν ότι αυτή ήταν η πρώτη τους επίσημη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί. Φωτ.: GETTY

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας "White Lotus", Έιμι Λου Γουντ, η οποία ήταν υποψήφια για βραβείο Bafta "rising star" το 2023, παρευρέθηκε στην τελετή απονομής των βραβείων. Φωτ.: GETTY

Η Audrey Nuna, μία από τις τραγουδίστριες των Golden, από το γυναικείο συγκρότημα Huntr/X των KPop Demon Hunters, φορούσε ένα χαρακτηριστικό κόκκινο, λευκό και μπλε ρούχο με βολάν και τη σιλουέτα ενός σκύλου. Αργότερα, εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της παράστασης. Φωτ.: GETTY

Η Κάρεϊ Μάλιγκαν, υποψήφια για το βραβείο καλύτερης ηθοποιού β' γυναικείου ρόλου για την ταινία «Η Μπαλάντα του Νησιού Γουόλις», επέλεξε ένα απλό, βαθύ μπλε μεταξωτό φόρεμα. Φωτ.: GETTY

Η πρωταγωνίστρια του Song Sung Blue και υποψήφια για καλύτερη ηθοποιός, Κέιτ Χάντσον, επέλεξε ένα κλασικό, μακρύ κόκκινο μεταξωτό φόρεμα. Φωτ.: GETTY

Η Ρόουζ Μπερν, υποψήφια για το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για την ταινία Αν είχα πόδια, θα σε κλωτσούσα, φορούσε ένα μακρύ κρεμ και ασημί φόρεμα με βολάν στο τελείωμα. Φωτ.: GETTY

Η Τεϊάνα Τέιλορ, η οποία ήταν υποψήφια για το βραβείο καλύτερης ηθοποιού β' γυναικείου ρόλου για την ταινία One Battle After Another, ακολουθεί τις τελευταίες τάσεις της μόδας με το χρώμα του μεταξωτού φορέματός της με βολάν, σε βαθύ, πλούσιο καφέ. Φωτ.: GETTY

Η Wunmi Mosaku, η οποία κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού β' γυναικείου ρόλου για την ταινία Sinners, επέλεξε ένα εντυπωσιακό μπλε φόρεμα, το οποίο έλαμπε στο κόκκινο χαλί. Φωτ.: GETTY

Η σταρ του Adolescence Έριν Ντόχερτι ήταν επίσης στην φετινή τελετή. Γνωστή για τις πρωτοποριακές επιλογές μόδας της στο κόκκινο χαλί, φόρεσε ένα σκούρο, μεταξωτό φόρεμα με μεγάλα βολάν. Φωτ.: GETTY

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας ήταν όλο χαμόγελα στην τελετή απονομής των βραβείων. Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι πρόεδρος των BAFTA από το 2010. Φωτ.: GETTY

Ο Πάντινγκτον χαιρέτησε ευγενικά τους φωτογράφους καθώς έμπαινε, ντυμένος με το χαρακτηριστικό του μπλε παλτό και το κόκκινο καπέλο του. Φωτ.: GETTY