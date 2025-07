Οι σούπερ σταρ της K-pop BTS ανακοίνωσαν νέο άλμπουμ και παγκόσμια περιοδεία

Το πολυαναμενόμενο comeback των BTS είναι πλέον γεγονός: το διάσημο συγκρότημα της K-pop θα επιστρέψει την άνοιξη του 2026 με νέο άλμπουμ και παγκόσμια περιοδεία.

Ήταν η πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2022 που και τα επτά μέλη - Jin, RM, V, Jimin, J-Hope, Jung Kook και Suga - εμφανίστηκαν μαζί σε ζωντανή μετάδοση, στην πλατφόρμα Weverse - την επίσημη διαδικτυακή κοινότητα των θαυμαστών τους, που διαχειρίζεται η εταιρεία Hybe.

«Θα κυκλοφορήσουμε ένα νέο άλμπουμ των BTS την άνοιξη του επόμενου έτους. Ξεκινώντας από τον Ιούλιο, και οι επτά από εμάς θα αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά σε νέα μουσική», ανέφερε το συγκρότημα στην επίσημη ανακοίνωσή του. «Εφόσον θα είναι ένα ομαδικό άλμπουμ, θα αντικατοπτρίζει τις σκέψεις και τις ιδέες κάθε μέλους. Προσεγγίζουμε το άλμπουμ με την ίδια νοοτροπία που είχαμε όταν ξεκινήσαμε».

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, τα μέλη των BTS θα ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες εντός του μήνα για να ξεκινήσουν τη δημιουργική διαδικασία για τη νέα τους μουσική.

Το άλμπουμ του 2026 θα είναι το πρώτο τους μετά από το Proof του 2022, την ιαπωνική συλλογή BTS, the Best (2021) και το στούντιο άλμπουμ Be, που κυκλοφόρησε το 2020.

Μαζί με την ανακοίνωση του άλμπουμ, το συγκρότημα επιβεβαίωσε και την επιστροφή του στις ζωντανές εμφανίσεις με μια παγκόσμια περιοδεία - την πρώτη τους εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια. Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά την αποστράτευση των RM, V, Jimin και Jung Kook, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία στη Νότια Κορέα.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της Νότιας Κορέας, όλοι οι άνδρες ηλικίας 18 έως 28 ετών υποχρεούνται να υπηρετήσουν για 18 έως 21 μήνες, στο πλαίσιο της στρατολογίας που στοχεύει στην αποτροπή απειλών από τη Βόρεια Κορέα.

Έξι από τα επτά μέλη των BTS υπηρέτησαν στον στρατό, ενώ ο Suga, που ήταν και ο τελευταίος που επέστρεψε, εκπλήρωσε την υποχρέωσή του ως κοινωνικός πράκτορας - μια εναλλακτική μορφή θητείας που προβλέπεται για ειδικές περιπτώσεις.

Ο Jin, το μεγαλύτερο ηλικιακά μέλος του συγκροτήματος, αποστρατεύτηκε τον Ιούνιο του 2024, ενώ ο J-Hope είχε ολοκληρώσει τη θητεία του ήδη από τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νομοθεσία της χώρας προβλέπει εξαιρέσεις από τη θητεία για αθλητές, κλασικούς μουσικούς και χορευτές που έχουν διακριθεί διεθνώς και συμβάλλουν στην προβολή της χώρας, ωστόσο οι σταρ της K-pop δεν εμπίπτουν σε αυτές τις ρυθμίσεις.

Το 2020, ωστόσο, η Εθνοσυνέλευση της Νότιας Κορέας προχώρησε σε τροποποίηση του σχετικού νόμου, επιτρέποντας στους καλλιτέχνες της K-pop να αναβάλουν τη θητεία τους έως και τα 30 τους χρόνια - εξέλιξη που αξιοποιήθηκε από τα μέλη των BTS προκειμένου να συνεχίσουν προσωρινά τις δραστηριότητές τους.

Με το νέο άλμπουμ και την περιοδεία να έχουν ήδη δρομολογηθεί, το 2026 αναμένεται να σηματοδοτήσει την πλήρη και θριαμβευτική επιστροφή των BTS στο προσκήνιο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

