Οι Smashing Pumpkins έρχονται τον Ιούλιο στην Αθήνα

Οι Smashing Pumpkins, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους “The World Is a Vampire”, έρχονται στην Αθήνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την Τρίτη 16 Ιουλίου 2024.

Οι Smashing Pumpkins έχουν πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και έχουν συγκεντρώσει δύο βραβεία GRAMMY, δύο MTV VMA και ένα American Music Award. Από την δισκογραφία τους ξεχωρίζει το πλατινένιο «Gish» [1991], το τετραπλά πλατινένιο «Siamese Dream» [1993], το diamond-certified «Mellon Collie and the Infinite Sadness» [1995], το πλατινένιο «Adore» [1998] και το χρυσό «Machina/The Machines of God» [2000].

Το 2018, το συγκρότημα ξεκίνησε μια από τις πιο επιτυχημένες περιοδείες του, την περιοδεία «Shiny and Oh So Bright Tour», ενώ το 2020 κυκλοφόρησε το ενδέκατο ολοκληρωμένο και διπλό άλμπουμ του, το «CYR».

Παράλληλα με την τεράστια sold out περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, κυκλοφόρησε το 2023 το άλμπουμ «ATUM», μία ροκ όπερα που παρουσιάζεται σε τρεις πράξεις.

Αρένα

Ζone Α: 88€

Zone C: 58€

Κερκίδες

Zone VIP: 117€

Ζone B: 75€

Zone C: 58€

Zone D: 48€

Zone E: 39€

➤ ΑμεΑ – Η αγορά των εισιτηρίων ΑΜΕΑ, όπως και των συνοδών τους, θα γίνει αποκλειστικά μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 210 3411009 (Δευ – Τετ, 11:00 – 17:00)

Έναρξη γενικής προπώλησης εισιτηρίων την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, στις 10:00.

