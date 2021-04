Οι Simpsons διακωμωδησαν τον Morrissey και εκείνος έγινε έξαλλος

Στο καινούργιο επεισόδιο των Simpsons που έχει τον τίτλο “Panic on the Streets of Springfield” (Πανικός στους δρόμους του Σπρίνγκφιλντ), η Lisa παθαίνει εμμονή με έναν Βρετανό τραγουδιστή με το όνομα Qulloughby, του οποίου η μορφή και περσόνα είναι σαφώς εμπνευσμένη από τον Morrissey.

Στο επεισόδιο βλέπουμε τη Lisa να ανακαλύπτει τον Quilloughby και την μπάντα του, τους The Snuffs (κατά The Smiths), σε μια πλατφόρμα streaming, και αμέσως ενθουσιάζεται με την λογοτεχνική και σαρδόνια μουσική τους και την ακτιβιστική στάση τους απέναντι στην χορτοφαγία.

Η Lisa αρχίζει να φαντασιώνεται στην ζωή της τον Quilloughby, στον οποίο δανείζει την φωνή του ο Benedict Cumberbatch, όχι όπως είναι στην πραγματικότητα αλλά στα 80s.

Όταν της δίνεται η ευκαιρία πάει σε μια reunion συναυλία των Snuffs, σύντομα ανακαλύπτει με φρίκη ότι ο Quilloughby δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν στο παρελθόν. Είναι ρατσιστής και το χειρότερο από όλα τρώει κρέας! «Ήμουν vegan, μέχρι που ανακάλυψα ότι ο βιγκανισμός εφευρέθηκε από ξένους οι οποίοι παραείναι αρκετοί πάνω στον πλανήτη», λέει σε ένα σημείο.

Ο Morrissey είδε το επεισόδιο και όπως ήταν αναμενόμενο δεν έμεινε πολύ ευχαριστημένος. Με μια δήλωση στο Facebook κατηγόρησε τους δημιουργούς των Simpsons ότι προσπαθούν «να εκμεταλλευτούν μια φτηνή αντιπαράθεση για να δημιουργήσουν κακιασμένες φήμες».

«Όταν μια εκπομπή ξεπέφτει τόσο χαμηλά ώστε να δημιουργήσει σκληρές και απεχθείς τακτικές όπως το να δείχνει τον χαρακτήρα του Morrissey με την κοιλιά του να κρέμεται έξω από το πουκάμισο του (όταν ποτέ δεν έμοιαζε έτσι σε καμία περίοδο της καριέρας του) σε κάνει να αναρωτιέσαι ποιος είναι ο πραγματικός ρατσιστής εδώ», έγραψε.

«Ακόμη χειρότερα – το να αποκαλεί τον χαρακτήρα του Morrissey ρατσιστή χωρίς να επισημαίνει κανένα συγκεκριμένο παράδειγμα, δεν προσφέρει τίποτα. Λειτουργεί μόνο σαν προσβολή στον καλλιτέχνη» (σ.σ ο Morrissey έχει μια μεγάλη ιστορία ρατσιστικών δηλώσεων).

Στην συνέχεια ο Morrissey ανέφερε την πρόσφατη απολογία του Hank Azari σχετικά με την ερμηνεία του ως Apu στην σειρά, σαν απόδειξη ότι το καστ και οι δημιουργοί των Simpsons είναι οι πραγματικοί ρατσιστές. «Αλήθεια, αυτοί είναι που έχουν σταματήσει να δημιουργούν και έχουν μετατραπεί σε αμετανόητους ρατσιστές που πληγώνουν τον κόσμο.

Ο Morrissey ποτέ δεν έκανε αρπαχτές, δεν μήνυσε κόσμο για τις επιθέσεις τους και ποτέ δεν σταμάτησε να δίνει σπουδαίες συναυλίες και είναι ακόμη ένας αυστηρός βίγκαν και θερμός υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ζώων. Υπονοώντας όλα τα παραπάνω σε αυτό το επεισόδιο δείχνει την υποκριτική προσέγγιση των Simpsons στην υπόθεση του. Δεν κάνει εντύπωση επομένως ο λόγος που τα νούμερα τηλεθέασης των Simpsons έχουν έχουν μειωθεί τόσο άσχημα τα τελευταία χρόνια», κλεινει την ανακοίνωση του και στο Consequence of Sound γράφουν ότι με αυτό τον τρόπο θυμίζει λίγο τις δηλώσεις που έκανε ο Trump.

Με στοιχεία από το Consequence of Sound.