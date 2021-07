Οι σειρές The Crown και The Mandalorian διεκδικούν τα περισσότερα βραβεία Emmy

Οι σειρές "The Crown" και "The Mandalorian" συγκεντρώνουν τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα Βραβεία Emmy, την υψηλότερη διάκριση για την τηλεόραση, που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Η εταιρεία παραγωγής HBO/HBO Max συνολικά συγκέντρωσε 130 υποψηφιότητες, ξεπερνώντας όλα τα υπόλοιπα δίκτυα, και ακολουθεί το Netflix Inc μόλις με μία λιγότερη, στις 129.

Το περίβλεπτο βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς διεκδικούν μεταξύ άλλων η βρετανική σειρά “ The Crown” (συνολικά έχει 24 υποψηφιότητες, πολλές εκ των οποίων για τους πρωταγωνιστές της), το ρομαντικό δράμα εποχής “ Bridgerton” του Netflix και το “ Pose” που αναφέρεται στην αφροαμερικανική και λατινοαμερικανική κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ.

Είκοσι τέσσερα βραβεία διεκδικεί επίσης η σειρά επιστημονικής φαντασίας “ The Mandalorian” της Disney+.

Η κωμωδία “ Ted Lasso” της Apple TV+, για μια αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα που την προπονεί ένας Αμερικανός, συγκέντρωσε 20 υποψηφιότητες. Στην κατηγορία της καλύτερης κωμωδίας θα βρει απέναντί της τη σειρά μυστηρίου "The Flight Attendant" και το "Hacks", για τη ζωή μιας ντίβας του Λας Βέγκας και τη σχέση της με τη νεαρή βοηθό της.

Στην κατηγορία των μίνι σειρών το αστυνομικό δράμα "Mare of Easttown", με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Γουίνσλετ, θα βρεθεί αντιμέτωπο με το πολυσυζητημένο "I May Destroy You", μια δραματική σειρά για το τραύμα του βιασμού. Θα έχουν όμως σκληρό ανταγωνισμό από το πρωτοποριακό δράμα υπερηρώων "WandaVision" που συγκέντρωσε συνολικά 23 υποψηφιότητες.

Οι νικητές των βραβείων Emmy θα ανακοινωθούν στην τελετή που θα γίνει στο Λος Άντζελες στις 19 Σεπτεμβρίου, με οικοδεσπότη τον Cedric the Entertainer.

Ακολουθούν οι υποψηφιότητες στις κυριότερες κατηγορίες:

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

"The Boys"

"Bridgerton"

"The Crown"

"The Handmaid's Tale"

"Lovecraft Country"

"The Mandalorian"

"Pose"

"This is Us"

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

"black-ish"

"Cobra Kai"

"Emily in Paris"

"The Flight Attendant"

"Hacks"

"The Kominsky Method"

"PEN15"

"Ted Lasso"

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

"I May Destroy You"

"Mare of Easttown"

"The Queen's Gambit"

"The Underground Railroad"

"WandaVision"

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Άντονι Άντερσον, "black-ish"

Μάικλ Ντάγκλας, "The Kominsky Method"

Ουίλιαμ Χ. Μέισι, "Shameless"

Τζέισον Σουντέικις, "Ted Lasso"

Κέναν Τόμσον, "Kenan"

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Έιντι Μπράιαντ, "Shrill"

Κέιλι Κουόκο, "The Flight Attendant"

Άλισον Τζάνεϊ, "Mom"

Τρέισι Έλις Ρος, "black-ish"

Τζιν Σμαρτ, "Hacks"

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, "This Is Us"

Τζόναθαν Μέιτζορς, "Lovecraft Country"

Τζος Ο’Κόνορ, "The Crown"

Ρέτζι-Τζιν Πέιτζ, "Bridgerton"

Μπίλι Πόρτερ, "Pose"

Μάθιου Ράις, "Perry Mason"

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Ούζο Αντούμπα, "In Treatment"

Ολίβια Κόλμαν, "The Crown"

Έμμα Κόριν, "The Crown"

Ελίζαμπεθ Μος, "The Handmaid's Tale"

Εμτζέι Ροντρίγκεζ, "Pose"

Τζάρνι Σμόλετ, "Lovecraft Country"

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ ή ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ

Μικαέλα Κοέλ, "I May Destroy You"

Σίνθια Ερίβο, "Genius: Aretha"

Ελίζαμπεθ Όλσεν, "WandaVision"

Άνια Τέιλορ-Τζόι, "The Queen's Gambit"

Κέιτ Γουίνσλετ, "Mare Of Easttown"

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ ή ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ

Πολ Μπέτανι, "WandaVision"

Χιού Γκραντ, "The Undoing"

Γιούαν ΜακΓκρεγκορ, "Halston"

Λιν-Μανουέλ Μιράντα, "Hamilton"

Λέσλι Όντομ Τζούνιορ, "Hamilton"