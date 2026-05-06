Οι Rolling Stones επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και δεν μοιάζουν έτοιμοι να γίνουν μνημείο

Οι Rolling Stones παρουσίασαν το νέο τους άλμπουμ στη Νέα Υόρκη με τον τρόπο που τους ταιριάζει περισσότερο: σαν μια μπάντα που ξέρει ότι ανήκει ήδη στην ιστορία, αλλά δεν θέλει να ακουστεί σαν έκθεμα.

Ο Μικ Τζάγκερ, ο Κιθ Ρίτσαρντς και ο Ρόνι Γουντ βρέθηκαν την Τρίτη στο Weylin, στο Μπρούκλιν, το ιστορικό κτίριο της πρώην Williamsburgh Savings Bank, για την παρουσίαση του Foreign Tongues. Το 25ο στούντιο άλμπουμ των Rolling Stones θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου, ενώ η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από το νέο single In the Stars.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Κόναν Ο'Μπράιεν, ο οποίος αστειεύτηκε ότι ίσως αυτός είναι ο δίσκος με τον οποίο οι Rolling Stones θα καταφέρουν, επιτέλους, να βγουν από την αφάνεια. Στην αίθουσα βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Μπαζ Λούρμαν και η Λίντσεϊ Βον.

Το Foreign Tongues ηχογραφήθηκε μέσα σε περίπου έναν μήνα στο Λονδίνο και έρχεται μετά το Hackney Diamonds του 2023, το πρώτο άλμπουμ των Stones με πρωτότυπο υλικό έπειτα από 18 χρόνια. Εκείνος ο δίσκος κέρδισε Grammy για καλύτερο ροκ άλμπουμ και έδειξε μια μπάντα που, μετά τον θάνατο του Τσάρλι Γουότς το 2021, μπορούσε ακόμη να ξαναβρεί ενέργεια χωρίς να πουλά απλώς νοσταλγία.

Στο νέο άλμπουμ συμμετέχουν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο Στιβ Γουίνγουντ, ο Ρόμπερτ Σμιθ των Cure και ο Τσαντ Σμιθ των Red Hot Chili Peppers. Υπάρχει επίσης ειδική συμμετοχή του Τσάρλι Γουότς, από μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του πριν από τον θάνατό του. Ο Τζάγκερ περιέγραψε το συγκεκριμένο κομμάτι ως γρήγορο, σχεδόν punk.

Σύμφωνα με τον Τζάγκερ, τα 14 τραγούδια του Foreign Tongues κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Υπάρχει ροκ, μπλουζ, κάντρι, punk και μπαλάντα, χωρίς η μπάντα να εγκλωβίζεται σε μία μόνο εκδοχή του εαυτού της. Οι Stones, είπε, είναι ροκ μπάντα, αλλά μπορούν να κάνουν και μπαλάντες, κάντρι ή χορευτική μουσική.

Η παραγωγή ανήκει ξανά στον Άντριου Γουάτ, που είχε δουλέψει και στο Hackney Diamonds. Ο Κιθ Ρίτσαρντς αστειεύτηκε ότι όταν κάτι δεν λειτουργεί στο στούντιο, ο Γουάτ είναι ο «διαιτητής» που τους ξυπνά. Ο Κόναν Ο'Μπράιεν, που είχε ακούσει ήδη τον δίσκο, είπε ότι έχει ζωντάνια και αμεσότητα, συγκρίνοντάς τον με το Exile on Main St.

Η καμπάνια για το άλμπουμ είχε ξεκινήσει νωρίτερα με κρυπτικές αφίσες στο Λονδίνο, υπογεγραμμένες από τους Cockroaches, ένα παλιό ψευδώνυμο που έχουν χρησιμοποιήσει οι Stones. Ακολούθησαν κωδικοί QR, μια ιστοσελίδα, ένα ανώνυμο βινύλιο περιορισμένης κυκλοφορίας με το Rough and Twisted και αφίσες σε μεγάλες πόλεις του κόσμου με το διάσημο στόμα των Rolling Stones και τον τίτλο Foreign Tongues σε διαφορετικές γλώσσες.

Το εξώφυλλο του δίσκου υπογράφει ο Αμερικανός ζωγράφος Nathaniel Mary Quinn και παρουσιάζει ένα σύνθετο, σχεδόν παραμορφωμένο πρόσωπο, φτιαγμένο από τα χαρακτηριστικά των τριών μουσικών. Ο Τζάγκερ το αποκάλεσε αστειευόμενος Mr Ugly, ενώ έσπευσε να διευκρινίσει ότι «δεν είναι φτιαγμένο από υπολογιστή».

Οι Rolling Stones θα εμφανιστούν επίσης μέσα στον Μάιο στο The Tonight Show του Jimmy Fallon, με τον Τζάγκερ, τον Ρίτσαρντς και τον Γουντ να εμφανίζονται σε διαφορετικές βραδιές. Για νέα περιοδεία δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, αλλά ο Τζάγκερ είπε στο Associated Press ότι θα ήθελε πολύ να παρουσιάσει το άλμπουμ ζωντανά.

Το εξώφυλλο του Foreign Tongues των Rolling Stones, φιλοτεχνημένο από τον Αμερικανό ζωγράφο Nathaniel Mary Quinn.

Πάνω από έξι δεκαετίες μετά την ίδρυσή τους, οι Rolling Stones δεν χρειάζεται να αποδείξουν ότι υπήρξαν μεγάλοι. Το ενδιαφέρον είναι ότι μοιάζουν ακόμη να θέλουν να αποδείξουν κάτι πιο δύσκολο: ότι δεν έχουν γίνει μόνο ανάμνηση. Ο Ρίτσαρντς το είπε απλά: δεν θέλεις να κάθεσαι πάνω σε όσα έχεις ήδη κάνει. Και αυτή, ίσως, είναι ακόμη η πιο ροκ ιδέα που μπορούν να υπερασπιστούν.

με στοιχεία από Associated Press, Reuters, Guardian