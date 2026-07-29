Οι queer σουρεαλίστριες που πολέμησαν τους Ναζί με χαρτί

Πριν γίνει σύνθημα, θεωρία ή ταυτότητα σε μουσεία και πανεπιστήμια, το φύλο ήταν για την Κλοντ Καέν μια μάσκα που δεν τελείωνε ποτέ. Κάτω από μία εικόνα υπήρχε πάντα άλλη μία. Κάτω από ένα πρόσωπο, άλλο πρόσωπο. Κάτω από το «άντρας» και το «γυναίκα», ένα παιχνίδι μεταμορφώσεων που δεν ζητούσε άδεια από κανέναν.

Η νέα έκθεση στο Contemporary Art Museum St. Louis επιστρέφει σε μία από τις πιο συναρπαστικές queer ιστορίες του ευρωπαϊκού 20ού αιώνα: τη ζωή, το έργο και την αντιφασιστική δράση της Κλοντ Καέν και της Μαρσέλ Μουρ, δύο σουρεαλιστριών που υπήρξαν ερωτικές σύντροφοι, καλλιτεχνικές συνεργάτιδες και, στην κατεχόμενη Τζέρσεϊ, ένα από τα πιο απρόβλεπτα δίδυμα αντίστασης απέναντι στους Ναζί.

Η Κλοντ Καέν και η Μαρσέλ Μουρ σε αρχειακά πορτρέτα· ερωτικές σύντροφοι, καλλιτεχνικές συνεργάτιδες και μαζί ένα από τα πιο απρόβλεπτα queer δίδυμα αντίστασης του 20ού αιώνα.

Η Κλοντ Καέν γεννήθηκε ως Lucy Schwob και η Μαρσέλ Μουρ ως Suzanne Malherbe. Γνωρίστηκαν έφηβες στη Ναντ και ερωτεύτηκαν. Λίγα χρόνια αργότερα, όταν η μητέρα της Μουρ παντρεύτηκε τον πατέρα της Καέν, έγιναν αδελφές εξ αγχιστείας. Αυτό που για μια άλλη οικογένεια θα ήταν περίπλοκο κοινωνικό σχήμα, για εκείνες έγινε και κάλυψη: ένας τρόπος να ζήσουν μαζί σε έναν κόσμο που δεν είχε θέση για τη σχέση τους.

Το 1920 μετακόμισαν στο Παρίσι και υιοθέτησαν τα ονόματα με τα οποία έμειναν στην ιστορία: Claude Cahun και Marcel Moore. Μπήκαν στους κύκλους της πρωτοπορίας, συνδέθηκαν με τον σουρεαλισμό, δούλεψαν με φωτογραφία, κολάζ, εικονογράφηση και γραφή. Η Καέν στεκόταν συχνά μπροστά στον φακό· η Μουρ βρισκόταν πίσω από αυτόν. Όμως η εικόνα που προέκυπτε δεν ανήκε ποτέ μόνο σε μία από τις δύο. Ήταν προϊόν μιας κοινής ματιάς.

Στα μικρά ασπρόμαυρα έργα τους, η Καέν αλλάζει διαρκώς μορφή. Άλλοτε εμφανίζεται σαν κομψός άνδρας με γραβάτα, άλλοτε σαν θεατρική φιγούρα, άλλοτε σαν ξανθός playboy, άλλοτε σαν πρόσωπο με μάσκα, κάπα ή έντονο μακιγιάζ. Η εικόνα δεν προσπαθεί να αποκαλύψει μια «αληθινή» ταυτότητα. Κάνει ακριβώς το αντίθετο: δείχνει ότι η ταυτότητα είναι σκηνοθεσία, επιφάνεια, ρόλος, παιχνίδι, άρνηση να σταθεροποιηθείς.

Η Κλοντ Καέν το 1945, με καρφίτσα Ναζί ανάμεσα στα δόντια· μετά τις «χάρτινες σφαίρες» της αντίστασης, η εικόνα γίνεται η ίδια πράξη ανυπακοής. Φωτ.: Izaiah Johnson / Courtesy Contemporary Art Museum St. Louis

Έργα από τη σειρά Keepsake του 1932 στην έκθεση του Contemporary Art Museum St. Louis· μικρές φωτογραφίες για μια ταυτότητα που αρνείται να χωρέσει σε μία μορφή. Φωτ.: Izaiah Johnson / Courtesy Contemporary Art Museum St. Louis

Γι’ αυτό το έργο τους μοιάζει τόσο σύγχρονο. Δεν είναι μόνο ότι η Καέν διαβάζεται σήμερα ως πρόδρομη μορφή της queer και gender-nonconforming τέχνης. Είναι ότι οι εικόνες της δεν έχουν την ευκολία της προφητείας. Δεν λένε απλώς «το φύλο είναι ρευστό». Το παίζουν, το φορούν, το γελοιοποιούν, το κάνουν πρόσωπο, πόζα, θέατρο και παγίδα. Εκεί όπου η κοινωνία ζητούσε καθαρές κατηγορίες, εκείνες απαντούσαν με αμφιβολία.

Η έκθεση θυμίζει όμως και κάτι που συχνά μένει στη σκιά της εικαστικής τους φήμης: ότι αυτό το παιχνίδι με τις μάσκες δεν ήταν μόνο αισθητικό. Ήταν πολιτικό. Στα χρόνια του Μεσοπολέμου, η Καέν και η Μουρ κινήθηκαν σε αριστερούς και σουρεαλιστικούς κύκλους, συνεργάστηκαν με έντυπα της πρωτοπορίας και συμμετείχαν σε ένα περιβάλλον όπου η τέχνη δεν νοούνταν χωριστά από την αντιφασιστική στάση.

Όταν εγκαταστάθηκαν στην Τζέρσεϊ και το νησί πέρασε υπό ναζιστική κατοχή, η αντίστασή τους πήρε μια μορφή σχεδόν απίθανη. Δεν είχαν όπλα, στρατό ή οργάνωση πίσω τους. Είχαν χαρτί, γλώσσα, ειρωνεία και σουρεαλιστική φαντασία. Άρχισαν να γράφουν και να διανέμουν μικρά αντιναζιστικά σημειώματα, τις λεγόμενες «χάρτινες σφαίρες», συχνά σαν να προέρχονταν από Γερμανό στρατιώτη που αμφισβητούσε τις διαταγές του.

Τα μηνύματα αυτά δεν προσπαθούσαν απλώς να ενημερώσουν. Προσπαθούσαν να διαβρώσουν. Να σπείρουν αμφιβολία, να γελοιοποιήσουν τον Χίτλερ, να κάνουν τους στρατιώτες να νιώσουν ότι η υπακοή τους δεν ήταν μοίρα αλλά επιλογή. Η αντίσταση της Καέν και της Μουρ είχε κάτι από το ίδιο υλικό με την τέχνη τους: ψευδώνυμα, μεταμφιέσεις, πλαστά πρόσωπα, χιούμορ, επινοημένες φωνές, εικόνες που δεν ήταν ποτέ αυτό που φαίνονταν.

Φωτογραφικό κολάζ της Μαρσέλ Μουρ για το Aveux non avenus της Κλοντ Καέν· μάτια, χέρια και μάσκες σε μια σουρεαλιστική γλώσσα όπου η εικόνα γίνεται αυτοβιογραφία και σαμποτάζ. Courtesy Jersey Heritage Collection

Μία από τις «χάρτινες σφαίρες» της Κλοντ Καέν και της Μαρσέλ Μουρ στην κατεχόμενη Τζέρσεϊ: ένα αντιναζιστικό μήνυμα γραμμένο σαν να προέρχεται από Γερμανό αξιωματικό, με τον Χίτλερ να βυθίζεται μαζί με το Ράιχ.

Φωτογραφικό κολάζ της Μαρσέλ Μουρ για το Aveux non avenus: η εικόνα ως μάσκα, επιθυμία και queer αυτοβιογραφία.

Αυτό κάνει την ιστορία τους τόσο δυνατή. Οι δύο καλλιτέχνιδες που είχαν αφιερώσει το έργο τους στην αποδόμηση των ρόλων χρησιμοποίησαν την ίδια λογική απέναντι στον ναζισμό. Αν η εξουσία ζει από την καθαρή ταυτότητα, τη διαταγή, τη στολή και την πειθαρχία, εκείνες απάντησαν με αμφισημία, παρωδία και σαμποτάζ. Έκαναν το χαρτί όπλο επειδή ήξεραν ότι και η εξουσία είναι εικόνα, γλώσσα και φόβος.

Το 1944 συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν. Καταδικάστηκαν σε θάνατο, όμως η ποινή δεν εκτελέστηκε και η απελευθέρωση του νησιού τις βρήκε ζωντανές. Η Καέν δεν ανάρρωσε ποτέ πλήρως από τη φυλάκιση και πέθανε το 1954. Η Μουρ έζησε για πολλά ακόμη χρόνια και πέθανε το 1972. Η κοινή τους ιστορία, όπως συμβαίνει συχνά με τις queer ιστορίες, άργησε να βρει τη θέση που της άξιζε.

Γι’ αυτό μια έκθεση σαν αυτή δεν είναι απλώς αναδρομή. Είναι διόρθωση βλέμματος. Η ιστορία της τέχνης αγάπησε συχνά την Καέν ως μοναχική, αινιγματική μορφή μπροστά στον φακό. Όμως χωρίς τη Μουρ, χωρίς τη σχέση τους, χωρίς τη συνεργασία τους, χωρίς το κοινό τους εργαστήριο ζωής, η εικόνα μένει μισή. Η μία δεν ήταν απλώς μοντέλο και η άλλη απλώς φωτογράφος. Ήταν ένα καλλιτεχνικό σώμα σε δύο πρόσωπα.

Σήμερα, η Κλοντ Καέν και η Μαρσέλ Μουρ επιστρέφουν όχι σαν εύκολα εικονίσματα, αλλά σαν κάτι πιο δύσκολο και πιο χρήσιμο: ως υπενθύμιση ότι η queer τέχνη δεν υπήρξε ποτέ μόνο ζήτημα αναπαράστασης. Υπήρξε και τρόπος ζωής, τρόπος επιβίωσης, τρόπος αντίστασης. Μπορούσε να είναι παιχνίδι μπροστά στον φακό και ρίσκο απέναντι σε ένα καθεστώς που σκότωνε.

Η δύναμη αυτής της ιστορίας βρίσκεται ακριβώς στη διπλή της όψη. Από τη μία, δύο άνθρωποι που έφτιαξαν έναν ιδιωτικό κόσμο έρωτα, εικόνων, μεταμφιέσεων και κοινής δημιουργίας. Από την άλλη, δύο άνθρωποι που, όταν ο φασισμός μπήκε στον τόπο τους, δεν αποσύρθηκαν στην τέχνη ως καταφύγιο. Την έκαναν μέθοδο αντίστασης.

Η Κλοντ Καέν ως θεατρική, ανδρόγυνη φιγούρα με τη φράση «I am in training, don’t kiss me» στο στήθος· ένα από τα πιο εμβληματικά παιχνίδια της με το φύλο, την πόζα και την άρνηση κάθε σταθερής ταυτότητας.

Οι «χάρτινες σφαίρες» τους δεν είχαν τη βία των όπλων. Είχαν όμως κάτι που οι ολοκληρωτισμοί φοβούνται βαθιά: το γέλιο, τη μεταμφίεση, την αμφιβολία, την ανυπακοή, την άρνηση να είσαι αυτό που σου ζητούν.

Και γι’ αυτό, σχεδόν έναν αιώνα μετά, οι εικόνες της Καέν και της Μουρ δεν μοιάζουν με αρχειακό υλικό. Μοιάζουν με μήνυμα που εξακολουθεί να κυκλοφορεί κρυφά.

Με στοιχεία από The Art Newspaper