Οι Queen διαπραγματεύονται με τη Sony τον κατάλογό τους για ένα δισ. δολάρια

Η Sony Music φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την αγορά του μουσικού καταλόγου των Queen, μια συμφωνία που θα μπορούσε ενδεχομένως να ανέλθει σε ένα δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Oι διαπραγματεύσεις μεταξύ Sony και Queen είναι σε εξέλιξη και αν η συμφωνία προχωρήσει θα καλύπτει τα τραγούδια του θρυλικού συγκροτήματος, όλη τη σχετική πνευματική ιδιοκτησία - συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων σε λογότυπα, μουσικά βίντεο, εμπορεύματα, εκδόσεις και άλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Οι συζητήσεις για την πώληση του μουσικού καταλόγου των Queen διεξάγονται από πέρυσι.

Η Universal Music φέρεται επίσης να έχει εμπλακεί, λόγω της μακροχρόνιας σχέσης της εταιρείας με το συγκρότημα, το οποίο υπέγραψε συμβόλαιο με τη βρετανική εταιρεία EMI το 1972 και παρέμεινε στην εταιρεία μετά την εξαγορά της από την Universal το 2011.

Αν το συγκρότημα πετύχει το τίμημα του ενός δισ. δολαρίων, θα είναι η μεγαλύτερη συμφωνία του είδους της, ξεπερνώντας τα 500 εκατομμύρια δολάρια που πλήρωσε η Sony για να αποκτήσει τον κατάλογο του Bruce Springsteen στα τέλη του 2021. Νωρίτερα φέτος, η Sony απέκτησε επίσης το 50% της μουσικής του Μάικλ Τζάκσον με κόστος τουλάχιστον 600 εκατ. δολάρια. Οι Queen είναι πιο δημοφιλείς από οποιονδήποτε από αυτούς τους καλλιτέχνες, με 52 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify - έναντι 41 εκατομμυρίων για τον Jackson και 20 εκατομμυρίων για τον Springsteen.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στην επιτυχία της βιογραφικής ταινίας Bohemian Rhapsody για τον Φρέντι Μέρκιουρι και στις συνεχείς περιοδείες του συγκροτήματος με τον τραγουδιστή Άνταμ Λάμπερτ, αλλά κυρίως επειδή τραγούδια όπως το Crazy Little Thing Called Love και το We Will Rock You παραμένουν παγκοσμίως δημοφιλή και εξαιρετικά προσοδοφόρα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρώτος τόμος του Greatest Hits των Queen είναι το πιο δημοφιλές άλμπουμ όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια αντίτυπα. Ήταν μάλιστα το 20ο μεγαλύτερο σε πωλήσεις άλμπουμ του 2023, ξεπερνώντας τις νέες κυκλοφορίες του Ed Sheeran και των Rolling Stones.

Συμφωνίες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων

Η πώληση μουσικών καταλόγων έχει γίνει μια μεγάλη βιομηχανία τα τελευταία οκτώ χρόνια, με τις δισκογραφικές εταιρείες και τις ιδιωτικές εταιρείες επενδύσεων να αγοράζουν τα δικαιώματα της μουσικής των David Bowie, Bob Dylan, Justin Bieber, Shakira, Neil Young, Blondie και Fleetwood Mac για ποσά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι συμφωνίες παρέχουν άμεση οικονομική ασφάλεια στους καλλιτέχνες και τις περιουσίες τους, ενώ οι κάτοχοι των δικαιωμάτων ελπίζουν να επωφεληθούν δημιουργώντας νέες πηγές εσόδων για τη μουσική μέσω της αδειοδότησης ταινιών και τηλεόρασης, των εμπορευμάτων, των εκδόσεων διασκευών και των δικαιωμάτων ερμηνείας.

Με πληροφορίες από BBC