Οι πρώτοι ποπ δεινόσαυροι του κόσμου ξαναβγήκαν από τη φθορά

Πολύ πριν οι δεινόσαυροι γίνουν ταινίες, παιχνίδια, σειρές, μπλουζάκια και παιδικά δωμάτια, υπήρξαν κάτι πολύ πιο παράξενο: βικτωριανά γλυπτά μέσα σε ένα πάρκο του νότιου Λονδίνου. Σώματα προϊστορικών ζώων, φτιαγμένα σε φυσικό μέγεθος, με όση επιστήμη υπήρχε διαθέσιμη στα μέσα του 19ου αιώνα και όση φαντασία χρειαζόταν για να γεμίσουν τα κενά.

Οι δεινόσαυροι του Crystal Palace Park, τα πρώτα γλυπτά εξαφανισμένων ζώων σε φυσικό μέγεθος στον κόσμο, αποκαταστάθηκαν και αφαιρέθηκαν από το Μητρώο Μνημείων σε Κίνδυνο της Historic England. Περισσότερα από 170 χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση, οι προϊστορικοί κάτοικοι του πάρκου ξαναβρήκαν τα χρώματα, τη θέση και την παράξενη γοητεία τους.

φωτογραφία: Kilian O'Sullivan

φωτογραφία: Kilian O'Sullivan

φωτογραφία: Kilian O'Sullivan

Τα γλυπτά δημιουργήθηκαν ανάμεσα στο 1852 και το 1854 από τον Μπέντζαμιν Γουότερχαους Χόκινς, με την επιστημονική καθοδήγηση του παλαιοντολόγου σερ Ρίτσαρντ Όουεν. Τότε, οι δεινόσαυροι μόλις είχαν αρχίσει να μπαίνουν στη δημόσια φαντασία. Η ίδια η λέξη ήταν ακόμη καινούργια. Η παλαιοντολογία ήταν επιστήμη σε έκρηξη, αλλά και θέαμα. Το κοινό δεν διάβαζε απλώς για τα απολιθώματα· πήγαινε στο πάρκο για να τα δει να αποκτούν σώμα.

Σήμερα ξέρουμε ότι πολλά από αυτά τα ζώα δεν έμοιαζαν πραγματικά έτσι. Οι ιγκουανόδοντες του Crystal Palace Park, για παράδειγμα, κουβαλούν πάνω τους τις βεβαιότητες και τα λάθη μιας εποχής που προσπαθούσε να φανταστεί έναν χαμένο κόσμο με ελάχιστα στοιχεία. Όμως αυτή ακριβώς είναι η αξία τους. Δεν είναι σημαντικά επειδή είναι σωστά με τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα. Είναι σημαντικά επειδή δείχνουν την πρώτη στιγμή που η επιστήμη έγινε δημόσιο θέαμα, λαϊκή εικόνα και παιδικό δέος.

Το πάρκο δημιουργήθηκε μετά τη μεταφορά του Crystal Palace από τη Μεγάλη Έκθεση του 1851 στο Σίντεναμ. Εκεί, μέσα σε μια μεγάλη βικτωριανή σύνθεση από κήπους, λίμνες, αναβαθμίδες και εκπαιδευτικά θεάματα, οι δεινόσαυροι έγιναν ένα από τα πιο αλλόκοτα αξιοθέατα του Λονδίνου. Ήταν μνημεία μιας εποχής που πίστευε ότι η πρόοδος μπορούσε να στηθεί σε δημόσιο χώρο, να περπατηθεί, να θαυμαστεί και να εξηγήσει τον κόσμο σε οικογένειες που έκαναν βόλτα.

φωτογραφία: Kilian O'Sullivan

φωτογραφία: Kilian O'Sullivan

Με τα χρόνια, η βικτωριανή φαντασία άρχισε να ρημάζει. Ρωγμές εμφανίστηκαν στα σώματα και στα άκρα των ζώων. Δόντια, ουρές και πόδια κινδύνευαν να χαθούν. Το 2020, οι δεινόσαυροι και το Geological Court, το τοπίο στο οποίο ανήκουν, μπήκαν στο Heritage at Risk Register, ως μνημεία που χρειάζονταν άμεση προστασία.

Η αποκατάσταση δεν προσπάθησε να τους «διορθώσει» επιστημονικά. Δεν τους έκανε πιο σύγχρονους ούτε πιο ακριβείς. Τους επέστρεψε, όσο γίνεται, στην ιστορική τους εικόνα. Οι ειδικοί χρησιμοποίησαν ανάλυση χρωμάτων, έλεγχο υλικών, συντήρηση των αυθεντικών επιφανειών και, όπου χρειαζόταν, νέες τεχνικές όπως τρισδιάστατες εκτυπώσεις για να συμπληρώσουν φθαρμένα σημεία. Το ζητούμενο ήταν να σωθεί όχι ένας σωστός δεινόσαυρος, αλλά ένας ιστορικός δεινόσαυρος: ένα λάθος γεμάτο πολιτισμική αξία.

Η αποκατάσταση των γλυπτών είναι μέρος μιας ευρύτερης ανάπλασης του Crystal Palace Park, της σημαντικότερης εδώ και δεκαετίες. Οι λίμνες καθαρίστηκαν, το τοπίο γύρω από τους δεινόσαυρους ξαναδουλεύτηκε, οι Ιταλικές Αναβαθμίδες επισκευάστηκαν, ο κεντρικός περίπατος του πάρκου αποκαταστάθηκε και η προτομή του σερ Τζόζεφ Πάξτον, του ανθρώπου που σχεδίασε το πάρκο, επέστρεψε στη θέση της. Προστέθηκαν νέες διαδρομές προσβασιμότητας, κέντρο επισκεπτών, παιδική χαρά με θέμα την ανασκαφή δεινοσαύρων και φυτεύσεις που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα.

φωτογραφία: Kilian O'Sullivan

φωτογραφία: Kilian O'Sullivan

φωτογραφία: Kilian O'Sullivan

Οι δεινόσαυροι του Crystal Palace Park είναι ταυτόχρονα προϊστορικοί και βικτωριανοί. Μιλούν για έναν κόσμο πριν από τον άνθρωπο, αλλά και για έναν πολύ συγκεκριμένο άνθρωπο: τον Βικτωριανό του 19ου αιώνα που πίστευε ότι μπορεί να κατανοήσει, να ταξινομήσει και να εκθέσει όλη τη φύση μπροστά στο κοινό.

Γι’ αυτό και η αποκατάστασή τους δεν είναι απλώς μια ωραία είδηση συντήρησης. Είναι μια υπενθύμιση ότι η δημόσια επιστήμη είχε πάντα και σκηνοθεσία. Ότι η γνώση περνά συχνά μέσα από εικόνες, από υπερβολές, από λάθη που γίνονται μνημεία. Και ότι μερικές φορές αξίζει να σώζεις όχι μόνο το ακριβές, αλλά και το υπέροχα ανακριβές, όταν αυτό κουβαλά την ιστορία του τρόπου με τον οποίο μάθαμε να φανταζόμαστε τον κόσμο.

φωτογραφία: Kilian O'Sullivan

φωτογραφία: Kilian O'Sullivan

Στο Crystal Palace Park, οι δεινόσαυροι δεν ξαναβγήκαν από την προϊστορία. Ξαναβγήκαν από τη φθορά. Και μαζί τους ξαναβγήκε μια παλιά ιδέα του δημόσιου πάρκου: όχι μόνο ως χώρου πρασίνου, αλλά ως τόπου όπου η επιστήμη, το θέαμα και η φαντασία μπορούν ακόμη να περπατούν δίπλα στη λίμνη.

με στοιχεία από Wallpaper*