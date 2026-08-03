ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ! ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ!

Πολιτισμός

Οι πρόγονοί μας φρόντιζαν τα αδύναμα βρέφη πριν από πάνω από 1 εκατομμύριο χρόνια

Τα ευρήματα δίνουν την εικόνα μίας μακράς ιστορίας στενής γονικής φροντίδας και ομαδικής υποστήριξης

The LiFO team
The LiFO team
ΒΡΕΦΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Yousuke Kaifu
0

Τα βρέφη χρειάζονται χρόνια φροντίδας προτού καταστούν ανεξάρτητα. Νέα έρευνα υποδηλώνει ότι αυτή η μακρά περίοδος της ανυπεράσπιστης βρεφικής ηλικίας δεν ξεκίνησε με τους σύγχρονους ανθρώπους.

Αντίθετα, πιθανότατα χρονολογείται πάνω από ένα εκατομμύριο χρόνια πίσω, στα πρώτα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας.

Μια ομάδα με επικεφαλής τον Γιοσούκε Κάιφου από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο βρήκε στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ο Homo erectus και ο Homo floresiensis πιθανότατα γέννησαν βρέφη που εξαρτώνταν από τους ενήλικες, όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα με τα νεογέννητα μωρά.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν μια μακρά ιστορία στενής γονικής φροντίδας και ομαδικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης εξέλιξης.

Τι εντόπισε η έρευνα για την φροντίδα των βρεφών

Η μελέτη επικεντρώθηκε στην πλαγιοκεφαλία. Η πάθηση αναπτύσσεται μετά τη γέννηση, όταν το μαλακό κρανίο ενός μωρού αλλάζει σχήμα επειδή το κεφάλι παραμένει στην ίδια θέση για μεγάλες χρονικές περιόδους. Οι αδύναμοι μύες του αυχένα και τα μαλακά οστά του κρανίου καθιστούν τα ανθρώπινα νεογνά ιδιαίτερα επιρρεπή σε αυτόν τον τύπο παραμόρφωσης.

Οι ερευνητές συμπέραναν ότι το ίδιο χαρακτηριστικό, όταν εντοπίζεται σε απολιθωμένα κρανία και αποκλείεται ως βλάβη ή ασθένεια, θα μπορούσε να αποκαλύψει εάν οι αρχαίοι συγγενείς του ανθρώπου είχαν επίσης αδύναμα νεογνά.

Για να επαληθεύσει αυτή την υπόθεση, η ομάδα εξέτασε 1.504 κρανία. Η συλλογή περιελάμβανε αξονικές τομογραφίες από 123 υγιή σύγχρονα βρέφη ηλικίας από μία ημέρα έως 17 μηνών, κρανία από 385 άτομα που έζησαν στην Ιαπωνία πριν από περίπου 200 έως 1.000 χρόνια, 996 κρανία από χιμπατζήδες, μπονόμπο, γορίλες και ουραγκοτάγκους, καθώς και απολιθώματα από πέντε άτομα του Homo erectus και ένα δείγμα του Homo floresiensis.

Η σύγκριση έδειξε ένα σαφές μοτίβο. Οι μεγάλοι πίθηκοι παρουσίαζαν ένα στενό φάσμα διαφορών στο σχήμα του κρανίου, ενώ οι σύγχρονοι άνθρωποι παρουσίαζαν πολύ ευρύτερη ποικιλία που συνδέεται με την πλαγιοκεφαλία. Τα απολιθωμένα κρανία του Homo erectus και του Homo floresiensis εντάσσονταν στο ίδιο ευρύ ανθρώπινο μοτίβο και όχι στο μοτίβο των πιθήκων.

ΒΡΕΦΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Yousuke Kaifu

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι αυτοί οι εξαφανισμένοι συγγενείς του ανθρώπου μοιράζονταν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά νεογέννητων που παρατηρούνται σήμερα. Τα βρέφη τους πιθανότατα είχαν μαλακά κρανία, αδύναμους μυς του αυχένα και περιορισμένη ικανότητα να κινούν ή να στηρίζουν το κεφάλι τους κατά τις πρώτες εβδομάδες της ζωής τους.

Το κρανίο του Homo floresiensis αποδείχθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Αν και αυτό το είδος μικρού σωματικού μεγέθους είχε εγκέφαλο παρόμοιου μεγέθους με αυτόν ενός χιμπατζή, το απολίθωμα παρουσίαζε ακόμη σημάδια που συνδέονται με το κομμάτι της περιόδου που τα βρέφη είναι ιδιαίτερα εξαρτώμενα από τους ενήλικες. Αυτό υποδηλώνει ότι η παρατεταμένη φροντίδα των νεογέννητων δεν συνδεόταν αποκλειστικά με τη σημερινή εποχή.

Η φροντίδα ενός βρέφους με περιορισμένη κινητικότητα θα απαιτούσε συνεχή προσοχή. Μια μητέρα που ζούσε ανάμεσα σε μεγάλα αρπακτικά ζώα αντιμετώπιζε μόνη της ένα δύσκολο έργο. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τέτοιες απαιτήσεις πιθανότατα ενθάρρυναν τη βοήθεια από άλλους ενήλικες, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της συνεργατικής φροντίδας των παιδιών και ισχυρότερων κοινωνικών δεσμών.

Τα απολιθώματα βρεφών είναι σπάνια, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη μελέτη της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Με την αναγνώριση των ιχνών που απομένουν στα κρανία μετά τη γέννηση, η ομάδα προσφέρει έναν νέο τρόπο διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο οι αρχαίοι συγγενείς του ανθρώπου φρόντιζαν τα νεότερα μέλη τους. Η προσέγγιση αυτή υποδηλώνει ότι ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ζωής, δηλαδή η ανατροφή αδύναμων βρεφών μέσω της στενής φροντίδας από την οικογένεια και την ομάδα, έχει ρίζες που φτάνουν μέχρι μερικά από τα πρώτα μέλη του γένους Homo.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine και University of Tokyo

Πολιτισμός

Tags

0

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ! ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μέσα στο Βασιλικό Παλάτι της Μαδρίτης ζούσε ένα κρυφό χωριό 500 εργαζομένων

Πολιτισμός / Μέσα στο Βασιλικό Παλάτι της Μαδρίτης ζούσε ένα κρυφό χωριό 500 εργαζομένων

Σχέδια, μητρώα και επιστολές αποκαλύπτουν την άγνωστη ζωή του Βασιλικού Παλατιού της Μαδρίτης: ένα κρυφό χωριό υπηρετών, τεχνιτών, υπαλλήλων και οικογενειών, με σπίτια, σχολείο, γιατρούς και αυστηρή ταξική γεωγραφία.
THE LIFO TEAM
Πώς η σκληρή κριτική της Έμιλι Γουίλσον στην «Οδύσσεια» του Νόλαν προκάλεσε διεθνή καβγά

Πολιτισμός / Πώς η σκληρή κριτική της Έμιλι Γουίλσον στην «Οδύσσεια» του Νόλαν προκάλεσε διεθνή καβγά

Η Έμιλι Γουίλσον κατακεραύνωσε την Οδύσσεια του Νόλαν και άνοιξε έναν καβγά πολύ μεγαλύτερο από μια κακή κριτική: ποιος δικαιούται να ασχολείται σήμερα τον Όμηρο; Ο φιλόλογος, ο σκηνοθέτης, το κοινό ή το ίδιο το blockbuster;
THE LIFO TEAM
Αλεσάντρο Πιπέρνο: Η εβραϊκή Ρώμη που προσπάθησε να ξεχάσει την τραγωδία μέσα στη dolce vita

Πολιτισμός / Αλεσάντρο Πιπέρνο: Η εβραϊκή Ρώμη που προσπάθησε να ξεχάσει την τραγωδία μέσα στη dolce vita

Με αφορμή το νέο του μυθιστόρημα, ο Αλεσάντρο Πιπέρνο επιστρέφει στον κόσμο που ξέρει καλύτερα: τη ρωμαϊκή εβραϊκή αστική τάξη, τις οικογένειες που δεν γλιτώνουν ποτέ από τη μνήμη τους και μια μεταπολεμική dolce vita χτισμένη πάνω σε πολυτέλεια, διασκέδαση και σεξ.
THE LIFO TEAM
Οι Σέτο κάνουν ένα χωριό «βασίλειο» για μία μέρα για να μη χαθεί η γλώσσα τους

Πολιτισμός / Οι Σέτο κάνουν ένα χωριό «βασίλειο» για μία μέρα για να μη χαθεί η γλώσσα τους

Στη νοτιοανατολική Εσθονία, οι Σέτο κάνουν κάθε χρόνο ένα χωριό «βασίλειο» με βίζες, δικό του νόμισμα και παρέλαση. Πίσω από τη γιορτή υπάρχει αγωνία: μια γλώσσα και ένας κόσμος στα σύνορα με τη Ρωσία παλεύουν να μη χαθούν.
THE LIFO TEAM
Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ επιστρέφει με δύο εκθέσεις και στη μία θ' ακούγεται η φωνή του

Πολιτισμός / Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ επιστρέφει με δύο εκθέσεις και στη μία θ' ακούγεται η φωνή του

Λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Ντέιβιντ Χόκνεϊ, δύο εκθέσεις στην Αυστραλία δείχνουν δύο διαφορετικές μεταθανάτιες εκδοχές του έργου του: η μία μέσα από τα πορτρέτα του, η άλλη μέσα από προβολές, ήχο και την ηχογραφημένη φωνή του.
THE LIFO TEAM
Γιατί η ακροδεξιά μισεί την «Οδύσσεια» του Νόλαν;

Πολιτισμός / Γιατί η ακροδεξιά μισεί την «Οδύσσεια» του Νόλαν;

Η ακροδεξιά εξαγριώθηκε με τη Λουπίτα Νιόνγκο στην Οδύσσεια του Νόλαν. Αλλά η πιο ενοχλητική ιδέα της ταινίας είναι βαθύτερη: στον Όμηρο, ο πολιτισμός αρχίζει από την προστασία του ξένου και διαλύεται όταν την προδίδει.
THE LIFO TEAM
Μετά τον χαμό για την «Οδύσσεια», ο Κρίστοφερ Νόλαν τα βάζει με τους ερασιτέχνες κριτικούς των sosial media

Πολιτισμός / Μετά τον χαμό για την «Οδύσσεια», ο Κρίστοφερ Νόλαν τα βάζει με τους ερασιτέχνες κριτικούς των social media

Ο Κρίστοφερ Νόλαν βάζει στο στόχαστρο τους ερασιτέχνες κριτικούς της Οδύσσειας: επειδή κατάλαβες πώς δουλεύει μια ταινία, δεν σημαίνει ότι την ξεσκέπασες.
THE LIFO TEAM
Το Φεστιβάλ του Μπαϊρόιτ έβαλε τεχνητή νοημοσύνη στον Βάγκνερ και το κοινό το γιούχαρε

Πολιτισμός / Το Φεστιβάλ του Μπαϊρόιτ έβαλε τεχνητή νοημοσύνη στον Βάγκνερ και το κοινό το γιούχαρε

Το Μπαϊρόιτ έβαλε τεχνητή νοημοσύνη στον Βάγκνερ και το πείραμα γύρισε μπούμερανγκ: οι προβολές μπέρδεψαν το κοινό, που γιούχαρε τους δημιουργούς και χειροκρότησε τους μουσικούς.
THE LIFO TEAM
Ο Γιάννης Πάριος στην Αλβανία του 1978: ένα απίθανο ντοκουμέντο ξαναβγαίνει στο φως

Πολιτισμός / Ο Γιάννης Πάριος στην Αλβανία του 1978 τραγουδάει αλβανικά: ένα απίθανο ντοκουμέντο ξαναβγαίνει στο φως

Ένα ασπρόμαυρο ντοκουμέντο από την Αλβανία του 1978 δείχνει μια σχεδόν απίθανη σκηνή: τον Γιάννη Πάριο στη Σκόδρα, μπροστά σε κατάμεστη αίθουσα, να τραγουδά στα αλβανικά.
THE LIFO TEAM
 
 