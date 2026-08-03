Οι πρόγονοί μας φρόντιζαν τα αδύναμα βρέφη πριν από πάνω από 1 εκατομμύριο χρόνια

Τα βρέφη χρειάζονται χρόνια φροντίδας προτού καταστούν ανεξάρτητα. Νέα έρευνα υποδηλώνει ότι αυτή η μακρά περίοδος της ανυπεράσπιστης βρεφικής ηλικίας δεν ξεκίνησε με τους σύγχρονους ανθρώπους.

Αντίθετα, πιθανότατα χρονολογείται πάνω από ένα εκατομμύριο χρόνια πίσω, στα πρώτα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας.

Μια ομάδα με επικεφαλής τον Γιοσούκε Κάιφου από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο βρήκε στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ο Homo erectus και ο Homo floresiensis πιθανότατα γέννησαν βρέφη που εξαρτώνταν από τους ενήλικες, όπως ακριβώς συμβαίνει σήμερα με τα νεογέννητα μωρά.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν μια μακρά ιστορία στενής γονικής φροντίδας και ομαδικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης εξέλιξης.

Τι εντόπισε η έρευνα για την φροντίδα των βρεφών

Η μελέτη επικεντρώθηκε στην πλαγιοκεφαλία. Η πάθηση αναπτύσσεται μετά τη γέννηση, όταν το μαλακό κρανίο ενός μωρού αλλάζει σχήμα επειδή το κεφάλι παραμένει στην ίδια θέση για μεγάλες χρονικές περιόδους. Οι αδύναμοι μύες του αυχένα και τα μαλακά οστά του κρανίου καθιστούν τα ανθρώπινα νεογνά ιδιαίτερα επιρρεπή σε αυτόν τον τύπο παραμόρφωσης.

Οι ερευνητές συμπέραναν ότι το ίδιο χαρακτηριστικό, όταν εντοπίζεται σε απολιθωμένα κρανία και αποκλείεται ως βλάβη ή ασθένεια, θα μπορούσε να αποκαλύψει εάν οι αρχαίοι συγγενείς του ανθρώπου είχαν επίσης αδύναμα νεογνά.

Για να επαληθεύσει αυτή την υπόθεση, η ομάδα εξέτασε 1.504 κρανία. Η συλλογή περιελάμβανε αξονικές τομογραφίες από 123 υγιή σύγχρονα βρέφη ηλικίας από μία ημέρα έως 17 μηνών, κρανία από 385 άτομα που έζησαν στην Ιαπωνία πριν από περίπου 200 έως 1.000 χρόνια, 996 κρανία από χιμπατζήδες, μπονόμπο, γορίλες και ουραγκοτάγκους, καθώς και απολιθώματα από πέντε άτομα του Homo erectus και ένα δείγμα του Homo floresiensis.

Η σύγκριση έδειξε ένα σαφές μοτίβο. Οι μεγάλοι πίθηκοι παρουσίαζαν ένα στενό φάσμα διαφορών στο σχήμα του κρανίου, ενώ οι σύγχρονοι άνθρωποι παρουσίαζαν πολύ ευρύτερη ποικιλία που συνδέεται με την πλαγιοκεφαλία. Τα απολιθωμένα κρανία του Homo erectus και του Homo floresiensis εντάσσονταν στο ίδιο ευρύ ανθρώπινο μοτίβο και όχι στο μοτίβο των πιθήκων.

Facebook Twitter Φωτ.: Yousuke Kaifu

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι αυτοί οι εξαφανισμένοι συγγενείς του ανθρώπου μοιράζονταν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά νεογέννητων που παρατηρούνται σήμερα. Τα βρέφη τους πιθανότατα είχαν μαλακά κρανία, αδύναμους μυς του αυχένα και περιορισμένη ικανότητα να κινούν ή να στηρίζουν το κεφάλι τους κατά τις πρώτες εβδομάδες της ζωής τους.

Το κρανίο του Homo floresiensis αποδείχθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Αν και αυτό το είδος μικρού σωματικού μεγέθους είχε εγκέφαλο παρόμοιου μεγέθους με αυτόν ενός χιμπατζή, το απολίθωμα παρουσίαζε ακόμη σημάδια που συνδέονται με το κομμάτι της περιόδου που τα βρέφη είναι ιδιαίτερα εξαρτώμενα από τους ενήλικες. Αυτό υποδηλώνει ότι η παρατεταμένη φροντίδα των νεογέννητων δεν συνδεόταν αποκλειστικά με τη σημερινή εποχή.

Η φροντίδα ενός βρέφους με περιορισμένη κινητικότητα θα απαιτούσε συνεχή προσοχή. Μια μητέρα που ζούσε ανάμεσα σε μεγάλα αρπακτικά ζώα αντιμετώπιζε μόνη της ένα δύσκολο έργο. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τέτοιες απαιτήσεις πιθανότατα ενθάρρυναν τη βοήθεια από άλλους ενήλικες, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της συνεργατικής φροντίδας των παιδιών και ισχυρότερων κοινωνικών δεσμών.

Τα απολιθώματα βρεφών είναι σπάνια, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη μελέτη της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Με την αναγνώριση των ιχνών που απομένουν στα κρανία μετά τη γέννηση, η ομάδα προσφέρει έναν νέο τρόπο διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο οι αρχαίοι συγγενείς του ανθρώπου φρόντιζαν τα νεότερα μέλη τους. Η προσέγγιση αυτή υποδηλώνει ότι ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ζωής, δηλαδή η ανατροφή αδύναμων βρεφών μέσω της στενής φροντίδας από την οικογένεια και την ομάδα, έχει ρίζες που φτάνουν μέχρι μερικά από τα πρώτα μέλη του γένους Homo.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine και University of Tokyo

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