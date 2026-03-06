Οι πολλές Νύφες του Φρανκενστάιν: Από τον τρόμο στην άρνηση

Από την κραυγή του 1935 στη φεμινιστική εξέγερση του 2026

Για τη Maggie Gyllenhaal, όλα ξεκίνησαν από ένα τατουάζ.

Σε ένα πάρτι στο Λος Άντζελες, είδε χαραγμένη στο μπράτσο ενός άνδρα τη Νύφη του Φρανκενστάιν — εκείνη τη φιγούρα με τα ηλεκτρικά λευκά μαλλιά και το βλέμμα τρόμου που ενσάρκωσε η Elsa Lanchester το 1935. Η Gyllenhaal συνειδητοποίησε ότι δεν είχε δει ποτέ ολόκληρη την ταινία. Όταν την είδε, διαπίστωσε κάτι σχεδόν παράδοξο: η «Νύφη» εμφανίζεται μόνο στο τέλος. Η ιστορία ανήκει στο Τέρας.

Η ερώτηση που γεννήθηκε ήταν απλή και ριζική:

Τι θα συνέβαινε αν η ιστορία ανήκε στη Νύφη;

Στο “The Bride!”, που κάνει πρεμιέρα στις 6 Μαρτίου, η Gyllenhaal επιχειρεί ακριβώς αυτό. Με την Jessie Buckley στον ρόλο της Νύφης και τον Christian Bale ως Φρανκενστάιν, η νέα εκδοχή μετατοπίζει το κέντρο από τον μοναχικό άνδρα που ζητά σύντροφο στη γυναίκα που ανασταίνεται χωρίς να έχει ρωτηθεί τι θέλει.

Ανάμεσα στο 1935 και στο 2026, η Νύφη έχει επιστρέψει πολλές φορές. Κάθε εποχή τη χρησιμοποίησε διαφορετικά. Κάθε δεκαετία πρόβαλε πάνω της τους δικούς της φόβους για τη γυναικεία επιθυμία, την αυτονομία, τη δημιουργία.

1935 — Η Κραυγή

Στην “Bride of Frankenstein” του James Whale, η Elsa Lanchester εμφανίζεται για περίπου τέσσερα λεπτά. Δεν μιλά. Ουρλιάζει. Όταν το Τέρας ψελλίζει «Friend?», εκείνη απαντά με απόρριψη.

Με μια ολιγόλεπτη παρουσία στη ταινία και μια παρατεταμένη κραυγή, η Elsa Lanchester δημιούργησε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου. Credit: Universal Studios

Αυτό το “όχι” είναι θεμελιώδες. Η Νύφη δεν εκπληρώνει τον ρόλο που της επιβλήθηκε. Δεν γίνεται παρηγοριά. Δεν γίνεται ανταμοιβή. Είναι ηλεκτρισμένη, αλλόκοτη, σχεδόν υπερφυσικά απόμακρη. Το μακιγιάζ του Jack Pierce και το χαρακτηριστικό bouffant δημιούργησαν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εικονίδια του σινεμά.

Η Νύφη του 1935 είναι εικόνα τρόμου — αλλά και εικόνα άρνησης.

1973 — Η Ψυχρή Ομορφιά

Στο “Frankenstein: The True Story”, η Jane Seymour ενσαρκώνει την Prima, μια σχεδόν αγγελική ύπαρξη. Το σώμα της δεν φέρει εμφανείς ραφές. Η επαναφορά της στη ζωή αποκαλύπτεται μόνο από τη χαμηλή θερμοκρασία του δέρματός της και μια ουλή που κρύβεται κάτω από ένα μαύρο κολιέ.

Η Prima της Jane Seymour συνδύαζε απόκοσμη ψυχρότητα και αψεγάδιαστη ομορφιά — μια Νύφη-φαντασίωση της δεκαετίας του ’70. Credit: Scream Factory

Εδώ, η Νύφη είναι επιθυμητή. Γοητεύει. Προκαλεί. Παράλληλα όμως παραμένει κατασκευή. Η ομορφιά της είναι προϊόν πειράματος. Η ύπαρξή της, αποτέλεσμα εμμονής.

Η εποχή των ’70s προβάλλει πάνω της τη φαντασίωση της τέλειας γυναίκας — ψυχρής, αινιγματικής, επικίνδυνα ελκυστικής.

1985 — Η Αφέλεια

Στο “The Bride” της δεκαετίας του ’80, με την Jennifer Beals και τον Sting, η ιστορία αποκτά ρομαντικό τόνο. Η Νύφη είναι σχεδόν “κανονική”. Δεν κουβαλά εμφανείς ραφές. Δεν έχει ηλεκτρικά μαλλιά. Είναι νέα στον κόσμο.

Η συρραμμένη, τραγική εκδοχή της Νύφης φέρει στο σώμα της το ίχνος της βίας και της αποτυχίας του δημιουργού της. Credit: David Appleby/Gamma-Rapho via Getty Images

Και εκεί βρίσκεται η αμηχανία της εκδοχής: ενώ το σώμα της είναι ενήλικο, η εμπειρία της είναι ελάχιστη. Η Νύφη συχνά παρουσιάζεται ως γυναικεία φιγούρα έτοιμη να διαμορφωθεί. Να μάθει. Να καθοδηγηθεί.

Η δεκαετία του MTV προτιμά τη ρομαντική φαντασίωση από τον τρόμο της απόρριψης.

1994 — Το Σώμα ως Ράψιμο

Στο “Mary Shelley’s Frankenstein” του Kenneth Branagh, η Helena Bonham Carter ενσαρκώνει μια από τις πιο τραγικές εκδοχές. Το σώμα της είναι συρραμμένο. Οι ραφές είναι ορατές. Η βία δεν κρύβεται.

Στην εκδοχή των ’80s, η Νύφη μοιάζει σχεδόν “κανονική” — λιγότερο τρόμος, περισσότερο ρομαντική φαντασίωση. Credit: Columbia Pictures

Η Νύφη εδώ δεν είναι απλώς δημιούργημα — είναι πεδίο πάνω στο οποίο γράφεται η αποτυχία του δημιουργού. Η εικόνα της φέρει το ίχνος της τεχνητής κατασκευής. Το σώμα γίνεται αρχείο.

Η δεκαετία του ’90 αντιμετωπίζει τη Νύφη ως τραύμα.

2026 — Η Άρνηση

Στην εκδοχή της Gyllenhaal, η Jessie Buckley υποδύεται μια Νύφη που δεν είναι παθητική. Είναι ευφυής, ειρωνική, οργισμένη. Πριν αναστηθεί, ήταν ήδη πρόσωπο. Είχε ζωή. Είχε ιστορία.

Η Νύφη της Maggie Gyllenhaal δεν είναι παθητικό δημιούργημα αλλά υποκείμενο με βούληση — ρομαντική ηρωίδα και απρόβλεπτη εκδικητής μαζί. Credit: Warner Bros.

Η σκηνοθέτρια υποστηρίζει ότι η υπερδύναμή της είναι πως «δεν μπορεί να φιμωθεί». Η βία στην ταινία — συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας — παρουσιάζεται χωρίς αποστείρωση. Όχι ως θέαμα, αλλά ως δυσάρεστη πραγματικότητα.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκδοχές, η Νύφη δεν είναι απλώς σύντροφος. Δεν είναι “του” Φρανκενστάιν. Η σχέση της με τον Frank είναι σχεδόν ισότιμη, σχεδόν ασταθής. Το φιλμ μετατρέπεται σε ιστορία επιθυμίας, αλλά και επανάστασης.

Η Νύφη δεν ουρλιάζει πια. Μιλά.

Ο Μύθος που Επιμένει

Γιατί επιστρέφει ξανά και ξανά αυτή η μορφή; Ίσως επειδή συμπυκνώνει μια θεμελιώδη ανησυχία: τι σημαίνει να δημιουργείς μια γυναίκα χωρίς να της δίνεις agency; Τι συμβαίνει όταν η γυναικεία ύπαρξη παρουσιάζεται ως λύση στη μοναξιά ενός άνδρα;

Στο 1935, η απάντηση ήταν μια κραυγή.

Στο 1973, μια ψυχρή γοητεία.

Στο 1985, μια ρομαντική αφέλεια.

Στο 1994, ένα συρραμμένο σώμα.

Στο 2026, μια άρνηση που γίνεται δύναμη.

Κάθε γενιά φτιάχνει τη Νύφη που της ταιριάζει.

Και κάθε φορά, η μορφή της μας θυμίζει ότι το πιο τρομακτικό στοιχείο της ιστορίας δεν είναι το Τέρας — αλλά η στιγμή που το δημιούργημα αποκτά φωνή.