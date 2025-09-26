Οι πιο κουλ γειτονιές του κόσμου για το 2025

Ποιος δεν αγαπά να ανακαλύπτει κατά τύχη μια όμορφη, αλλά σχεδόν άγνωστη γειτονιά στις διακοπές του; Υπάρχει μια ιδιαίτερη χαρά στο να βρίσκεις μια περιοχή που θυμίζει «σπίτι μακριά από το σπίτι», όπου ο μπαρίστα θυμάται την παραγγελία σου, ακόμη κι αν σε γνωρίζει ελάχιστες ημέρες.

Αν ονειρεύεσαι τα πιο συναρπαστικά τοπικά στέκια στον επόμενο προορισμό της σύντομης απόδρασής σου, ο διεθνής οδηγός Time Out έρχεται να σου ανοίξει τα μάτια με τη νέα του λίστα για τις «πιο κουλ γειτονιές στον κόσμο».

Στην κορυφή της κατάταξης για το 2025 βρίσκεται μια γωνιά του Τόκιο που το Time Out αποκαλεί «παράδεισο των βιβλιοφάγων». Ο λόγος για την Jimbōchō φιλοξενεί περίπου 130 παλαιοβιβλιοπωλεία — το Time Out προτείνει το Isseido Booksellers και το Kitazawa Bookstore ως εξαιρετικά σημεία εκκίνησης για μια μέρα εξερεύνησης — ενώ ξεχωρίζει και για την κουλτούρα του καφέ της αλλά και για τα πεντανόστιμα curry houses.

Βιβλιοπωλείο στη γειτονιά Jimbōchō

Η ετήσια λίστα του Time Out συντάσσεται από προτάσεις του παγκόσμιου δικτύου συντακτών και αρθρογράφων του. Στη συνέχεια, οι επιλογές κατατάσσονται με βάση κριτήρια όπως ο πολιτισμός, η κοινότητα, η ποιότητα ζωής, η γαστρονομία.

«Το βασικότερο μήνυμα από την κατάταξη του Time Out για φέτος είναι το πόσο πολύ οι γειτονιές μας διαμορφώνονται από και για τις τοπικές κοινότητες», δήλωσε στο CNN Travel η ταξιδιωτική συντάκτρια του Time Out, Grace Beard.

Η Beard είπε ότι η φετινή λίστα αναδεικνύει τόσο γνωστές και αγαπημένες γειτονιές όσο και λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς — «μέρη που οι ντόπιοι αγαπούν πραγματικά και που αξίζουν την ίδια προσοχή με τα μεγάλα τουριστικά κέντρα κάθε πόλης».

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται η Borgerhout, στην Αμβέρσα, που χαρακτηρίζεται ως η «καρδιά της δημιουργικότητας» της βελγικής πόλης. Το Time Out επισημαίνει τα εξαιρετικά γαστρονομικά στέκια και τις πολυάριθμες γκαλερί της — όπως το lunch spot Café Josee και το Pizza Gallery, που συνδυάζει τέχνη και φαγητό. Η ομάδα του Time Out προτείνει να προγραμματίσεις την επίσκεψή σου την περίοδο του Borger Nocturne, μιας τοπικής γιορτής που γίνεται κάθε τρεις μήνες, όταν οι γκαλερί της περιοχής μένουν ανοιχτές ως αργά και η συνοικία, γνωστή χαϊδευτικά ως “BoHo”, ζωντανεύει.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Barra Funda στη δυτική πλευρά του Σάο Πάολο της Βραζιλίας, χάρη στο «αδιαμφισβήτητα κουλ και δημιουργικό της στυλ» σε συνδυασμό με τη βιομηχανική της ιστορία. Η ομάδα προτείνει να μην χάσεις τα κοκτέιλ στο νέο μπαρ Água e Biscoito.

Στην τέταρτη θέση συναντάμε την Camberwell στη νοτιοανατολική πλευρά του Λονδίνου, που το Time Out αποθεώνει για την «νεανική της ατμόσφαιρα, το ανεξάρτητο πνεύμα, και την πολυπολιτισμικότητά της».

Η Anna Preston, κάτοικος της Camberwell εδώ και 10 χρόνια, δήλωσε στο CNN Travel: «Πάντα ήξερα ότι ήταν ένα ξεχωριστό μέρος, είναι υπέροχο να το βλέπεις να αναγνωρίζεται.»

Η Preston — και το Time Out — τόνισαν τη σημασία της South London Gallery και άλλων χώρων τέχνης που δίνουν στη Camberwell τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Η ίδια δηλώνει φαν των τοπικών επιχειρήσεων, όπως το νέο καφέ-βιβλιοπωλείο Lala Books.

«Είμαστε κακομαθημένοι με τόσα εστιατόρια, καφέ και παμπ», είπε η Preston. «Είναι μια μακρόχρονη παράδοση για πολλούς κατοίκους της Camberwell να παίρνουν ένα wrap και λίγα sambusak από το Falafel & Shawarma ή μια πίτσα από το Theo’s, και να τα απολαμβάνουν με μια μπύρα στο Stormbird ή στο Hermits Cave. Νομίζω ότι αυτό θα κάνω κι εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο.»

Συμπληρώνοντας την πρώτη πεντάδα, βρίσκουμε την υψηλότερα καταταγμένη αμερικανική γειτονιά: την Avondale στο Σικάγο, που ξεχωρίζει για τα wine bars, τα κέντρα ευεξίας και τους μουσικούς χώρους της. Η περιοχή επαινείται επίσης για τις εκκεντρικές μικρές επιχειρήσεις της.

Μπαρ στο Avondale του Σικάγου/Φωτογραφία: Joe Binford/Central Park Bar/Time Out

Η λίστα περιλαμβάνει 39 περιοχές σε όλο τον κόσμο. Οι περισσότερες εμφανίζονται για πρώτη φορά στην έκδοση του 2025, αλλά η Grace Beard από το Time Out είπε ότι υπάρχει «μια χούφτα περιοχές που κάνουν φέτος τη δεύτερη — ή και τρίτη — εμφάνισή τους στην κατάταξη των πιο κουλ γειτονιών.»

Ανάμεσά τους είναι οι Anjos, στη Λισαβόνα — «σπίτι μερικών από τα πιο κουλ concept stores και ανεξάρτητες μπουτίκ της πόλης» σύμφωνα με το Time Out — στη θέση 12 της φετινής λίστας, ενώ το 2021 βρισκόταν στη θέση 34.

«Κάποιες γειτονιές μπορεί να εμφανίστηκαν στη λίστα μας πριν από χρόνια και τώρα να βιώνουν ένα δεύτερο κύμα άνθησης, ενώ άλλες βρίσκονται ακόμη στο μέσο της ακμής τους», είπε η Beard.

Με πληροφορίες από CNN