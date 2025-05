Οι Pink Floyd κατέκτησαν την κορυφή των βρετανικών charts με δίσκο του 1972

Μισό αιώνα μετά τη θρυλική συναυλία τους στα ερείπια της Πομπηίας, οι Pink Floyd βρίσκονται και πάλι στο νούμερο ένα των βρετανικών charts.

Το άλμπουμ «Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII», που πρόσφατα κυκλοφόρησε αυτόνομα για πρώτη φορά, έγινε η έβδομη δουλειά του συγκροτήματος που φτάνει στην κορυφή.

Η συναυλία είχε κινηματογραφηθεί το 1972 από τον Άντριαν Μέιμπεν και θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές στην ιστορία της ροκ. Πλέον έχει αποκατασταθεί σε ποιότητα 4Κ και επανακυκλοφόρησε σε κινηματογράφους, ακόμη και σε προβολές Imax. Η παρούσα έκδοση διαθέτει νέο μιξάρισμα, επιμελημένο από τον Steven Wilson.

Πρόκειται για την πρώτη κορυφαία θέση των Pink Floyd από το «The Endless River του 2014», το άλμπουμ που θεωρείται και το επίσημο αποχαιρετιστήριο της μπάντας. Στην ίδια λίστα των No 1 περιλαμβάνονται οι δίσκοι «Atom Heart Mother», «Wish You Were Here», «The Final Cut», «The Division Bell» και «Pulse».

Στιγμιότυπο από το «Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII» / Φωτ: Sony Music

Παρά την τεράστια εμπορική του επιτυχία, το «The Dark Side of the Moon», το οποίο έχει πουλήσει πάνω από 16 εκατομμύρια αντίτυπα και παρέμεινε στα charts για 578 εβδομάδες, δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στην κορυφή. Παρόμοια τύχη είχαν και άλλοι κλασικοί δίσκοι όπως τα «Meddle», «Animals» και «The Wall», που έφτασαν μεν στην τριάδα, αλλά όχι στο νούμερο ένα.

Από την Πομπηία στην Ακρόπολη

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν είναι οι μόνοι Βρετανοί καλλιτέχνες που βρέθηκαν φέτος στα charts με live ηχογράφηση σε αρχαιολογικό χώρο. Οι James εμφανίζονται αυτή την εβδομάδα στο Νο 27 με το «Live at the Acropolis», από τη συναυλία τους τον Ιούλιο του 2023 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στην Αθήνα.

