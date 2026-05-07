Οι Πικάσο και Μιρό που αγοράστηκαν με κλεμμένο δημόσιο χρήμα επιστρέφουν στη Μαλαισία

Μερικές φορές η διαφθορά δεν αφήνει πίσω της μόνο χαμένα εκατομμύρια, ύποπτες μεταφορές χρημάτων και πολιτικά ερείπια. Αφήνει και πίνακες.

Η Μαλαισία ανέκτησε τέσσερα έργα τέχνης που φέρονται να αγοράστηκαν με χρήματα που είχαν υπεξαιρεθεί από το κρατικό επενδυτικό ταμείο 1MDB, ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων δεκαετιών.

Ανάμεσα στα έργα που επαναπατρίστηκαν βρίσκονται ένας Πικάσο και ένας Μιρό, καθώς και έργα των Μορίς Ουτριγιό και Μπαλτίς. Σύμφωνα με την Επιτροπή Καταπολέμησης Διαφθοράς της Μαλαισίας, τα έργα είχαν αγοραστεί από την Τζάσμιν Λου, πρώην δικηγόρο του 1MDB.

Η συνολική τους αξία υπολογίζεται σε 198.125 δολάρια και τα έργα θα παραδοθούν στην Εθνική Πινακοθήκη της Μαλαισίας. Η συλλογή περιλαμβάνει το Composition του Ζοάν Μιρό, το Maison de rendez-vous, rue Saint-Rustique, Montmartre του Μορίς Ουτριγιό, το Étude pour femme couchée του Μπαλτίς και το L'Ecuyère et les clowns του Πάμπλο Πικάσο.

Τα έργα εντοπίστηκαν μέσω αγορών που είχαν γίνει από τους οίκους Christie’s και Sotheby’s στη Νέα Υόρκη και ανακτήθηκαν με νομική συνεργασία που περιλάμβανε το FBI και το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Καταπολέμησης Διαφθοράς της Μαλαισίας, Ταν Σρι Αζάμ Μπάκι, μαζί με τον εκπρόσωπο της πρεσβείας των ΗΠΑ, David H. Gamble Jr., μπροστά σε ένα από τα έργα που ανακτήθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης 1MDB και είχαν αγοραστεί μέσω του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη.

Η υπόθεση 1MDB έχει συνδεθεί με τεράστια ποσά που φέρονται να διοχετεύτηκαν σε ακίνητα, πολυτελή αγαθά, έργα τέχνης και κινηματογραφικές παραγωγές. Οι αρχές της Μαλαισίας έχουν μέχρι στιγμής ανακτήσει περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 31,3 δισ. ρινγκίτ, δηλαδή περίπου 7,9 δισ. δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί στο 75% των χρημάτων που εκτιμάται ότι υπεξαιρέθηκαν από το ταμείο.

Η έρευνα δεν έχει τελειώσει. Οι αρχές αναζητούν ακόμη επτά έργα τέχνης, ανάμεσά τους έργα των Ανρί Ματίς, Πάμπλο Πικάσο και Σαλβαδόρ Νταλί, με εκτιμώμενη αξία περίπου 1,7 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, η Επιτροπή Καταπολέμησης Διαφθοράς της Μαλαισίας προσπαθεί να ανακτήσει και τα έσοδα από την πώληση του Vétheuil au Soleil του Κλοντ Μονέ, που πουλήθηκε στην Ελβετία έναντι περίπου 25,2 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα βρίσκονται σήμερα σε διαδικασία κατάσχεσης από τις αμερικανικές αρχές.

Η επιστροφή των έργων δείχνει πώς η αγορά τέχνης μπορεί να λειτουργήσει ως κρυψώνα χρήματος, κύρους και εξουσίας. Ένας πίνακας δεν είναι πάντα απλώς ένας πίνακας. Μπορεί να είναι ίχνος συναλλαγής, απόδειξη διαδρομής, απομεινάρι ενός σκανδάλου που προσπάθησε να μετατρέψει το δημόσιο χρήμα σε ιδιωτική πολυτέλεια.

Με στοιχεία από Bloomberg.