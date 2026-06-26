Οι Pet Shop Boys στην Αθήνα και άλλα 28 events που αξίζουν

CLUBBING

Mayans w/ Caiiro I Luna & Lenthe

Οι Mayans επιστρέφουν στο Bolivar με καλεσμένο τον ανερχόμενο αστέρα της afro house σκηνής, Caiiro. Ο Νοτιοαφρικανός παραγωγός και DJ φέρνει τον χαρακτηριστικό του ήχο που συνδυάζει αφρικανικούς ρυθμούς με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική. Μαζί του οι Luna & Lenthe από το Βέλγιο.

25/6, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Hugel

Το εμβληματικό Θέατρο Βράχων μεταμορφώνεται για μια βραδιά σε ένα ανοιχτό dancefloor κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, φιλοξενώντας ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show. Με επιτυχίες που κατακλύζουν τα μεγαλύτερα κλαμπ, τα φεστιβάλ και τις παραλίες της Ίμπιζα, ο Hugel υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη εκρηκτικά grooves, καλοκαιρινό παλμό και τον χαρακτηριστικό ήχο που τον έχει καθιερώσει ως ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής.

26/6, 17:00, Θέατρο Βράχων «Mελίνα Μερκούρη», Βύρωνας

The Blessed Madonna, Octave Ane

Facebook Twitter The Blessed Madonna

Το καθιερωμένο Up Late Party του SNF Nostos μετατρέπει την Αγορά του ΚΠΙΣΝ σε ένα ανοιχτό dancefloor μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η The Blessed Madonna, μία από τις πιο χαρισματικές φιγούρες της σύγχρονης dance σκηνής, συναντά τους θρυλικούς Octave One σε ένα εκρηκτικό live γεμάτο Detroit techno, house και funk. Μαζί τους οι Xenia Ghali, Até pres. ATAXIA και Sioma, σε μια βραδιά αφιερωμένη αποκλειστικά στη δύναμη της μουσικής και του χορού.

27/6, 20:00, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος-ΚΠΙΣΝ, Agora Bistro, Σαχτούρη, Καλλιθέα

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Ο ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση στην Αθήνα και φέρνει στο Bolivar ένα από τα πιο απρόβλεπτα και εκρηκτικά DJ sets της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής. Από ambient και house μέχρι gabber και noise, ο Ιάπωνας selector διαλύει τα όρια των genres. Μαζί του οι Steve Sai b2b Steph.

26/6, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

CLUB 5 ✮ IRL

Το CLUB 5 ✮ IRL επιστρέφει στο Ρομάντσο για το τελευταίο πάρτι της σεζόν. Οι 555IVAS, Baggymilziade και Kvadosh ενώνουν δυνάμεις με την Dunisha από τα Τίρανα, σε μια βραδιά γεμάτη παιχνιδιάρικους ρυθμούς, κλαμπ ήχους και ανεπιτήδευτο καλοκαιρινό vibe.

26/6, 23:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια

Purple Night x SMUT

Το Purple Night επιστρέφει με ένα line-up που αποτυπώνει ιδανικά το πνεύμα της αθηναϊκής queer και underground σκηνής. Οι The Dreamer, Denis d’Or και Wrapped in Plastic αναλαμβάνουν τα decks σε μια βραδιά αφιερωμένη στη χορευτική ελευθερία, τη διαφορετικότητα και την κοινότητα.

26/6, 23:30, Smut Athens, Βατσαξή 4, Αθήνα

FULL CIRCLE with Rampa, &ME

Για ακόμη μία χρονιά, το Full Circle φέρνει στην Αθήνα ένα από τα πιο περιζήτητα δίδυμα της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής. Οι &ME και RAMPA επιστρέφουν για το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού σε μια ολοήμερη εμπειρία γεμάτη μουσική, δράσεις και εκπλήξεις, που θα κορυφωθεί με ένα εκτεταμένο DJ set από δύο από τα σημαντικότερα ονόματα της σύγχρονης χάουζ και τέκνο.

27/6, 17:00, ΤΒΑ

SMUT x ANFS x Blue Hour x Kwartz

Οι Blue Hour και Kwartz ενώνουν δυνάμεις με τον ANFS για μια βραδιά αφιερωμένη στις πιο σκληρές και αδυσώπητες πλευρές της σύγχρονης τέκνo. Υψηλές ταχύτητες, βιομηχανικές υφές και ωμή ενέργεια συνθέτουν το σκηνικό ενός club night που απευθύνεται στους λάτρεις του σκοτεινού, απαιτητικού και αμείλικτα χορευτικού ήχου.

27/6, 23:30, Smut Athens, Βατσαξή 4, Αθήνα

422: Mass Season Closing present Groove N' Bounce Night

Το 422 ολοκληρώνει τη φετινή σεζόν με το «One Last Dance of Hard n’ Bounce», ένα τελευταίο ξέσπασμα αδρεναλίνης στο Temple. Για πρώτη φορά στην Αθήνα εμφανίζονται οι Farbod, Rantom και Arman Shadow από τη Βιέννη, φέρνοντας τον εκρηκτικό συνδυασμό hard techno και bounce ρυθμών που τους έχει καθιερώσει στη νέα ευρωπαϊκή σκηνή. Μαζί τους οι Imperium, SE7EN, ME, Archangel και Blondie.

27/6, 23:30, Temple Athens, Ιάκχου 17, Γκάζι

Heshk Beshk - هشك بشك VOL.3

Το Heshk Beshk Festival επιστρέφει, μετατρέποντας την Αθήνα σε σημείο συνάντησης των σύγχρονων μουσικών και πολιτιστικών ρευμάτων της περιοχής Swana. Με καλεσμένους τους 3Phaz από το Κάιρο, YUNIS από την Αλεξάνδρεια και τους Balou Krew από το Βερολίνο, το φεστιβάλ συνδυάζει μουσική, χορό και συλλογική εμπειρία σε μια γιορτή γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και πολιτισμικές ανταλλαγές.

27/6, 18:00, Μπάγκειον, πλ. Ομονοίας, 18, Ομόνοια

AMUSICA Rooftop Experience VOL.1

Η AMUSICA εγκαινιάζει τη νέα της σεζόν με ένα ηλιοβασίλεμα αφιερωμένο στους afro, melodic και organic ήχους. Οι Twiins, Fanis Stam, GEOR και BE αναλαμβάνουν τα decks, ενώ η Christiné προσθέτει ζωντανά φωνητικά και πιάνο σε μια βραδιά που υπόσχεται ατμοσφαιρικά grooves, καλοκαιρινή θέα και χορό πάνω από την πόλη.

28/6, 18:00, Radisson Blu Hotel Athens, λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Αθήνα

IDJTFAY Takeover Latraac

Facebook Twitter Madam X

Το IDJTFAY κάνει κατάληψη στο Latraac για ένα ολοήμερο takeover που συγκεντρώνει μερικά από τα πιο δραστήρια ονόματα της αθηναϊκής club σκηνής. Από νωρίς το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, το lineup κινείται ανάμεσα σε bass, κλαμπ, τέκνο και πειραματικούς ήχους, με εμφανίσεις από τους Madam X, NYYYCOL, Jessie Onze, Katerina Dione και μια σειρά από ιδιαίτερα b2b sets.

27/6, 18:00, Latraac, Λεωνίδου 63-65, Κεραμεικός

ΘΕΑΤΡΟ

Εκάβη

Facebook Twitter «Εκάβη» στο Ηρώδειο

Η «Εκάβη» του Στάθη Λιβαθινού, κραταιά και αγαθή, παρουσιάζεται ως εμβληματική μορφή μιας ηθικής και πολιτικής κατάρρευσης. Βασίλισσα, μητέρα, αιχμάλωτη, φέρει πάνω στο σώμα της τα ίχνη του πολέμου και της ανθρώπινης ωμότητας ενώ, μέσα στην αποσάθρωση κάθε έννοιας δικαίου, οδηγείται σταδιακά σε μια οριακή κατάσταση όπου ο πόνος, η εκδίκηση, η ηθική και η δικαιοσύνη απλώς συγχέονται.

25-26/6, 21:00, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου (στάση μετρό Ακρόπολη)

Tόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι

Facebook Twitter Φωτ.: Dusan Vukic

Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντώνται πάνω στις νέες συνθέσεις του Γιώργου Κουμεντάκη, ενός εκ των σημαντικότερων σύγχρονων Ελλήνων συνθετών. Τέσσερα έργα μουσικής δωματίου επηρεασμένα από την ελληνική παραδοσιακή μουσική συνομιλούν με τέσσερα ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, μελοποιημένα στο είδος του αμανέ, σε ερμηνεία του τραγουδιστή Ζαχαρία Καρούνη.

27-28/6, 20:00, Εθνική Λυρική Σκηνή-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Sleeping Fires

Facebook Twitter Φωτ.: Patrick Wai

Το «Sleeping Fires» αντλεί έμπνευση από την ιστορία των τυφλών θεραπευτών μασάζ στην Ιαπωνία. Σε μια κοινωνία όπου οι τυφλοί άνδρες προστατεύονταν θεσμικά μέσω της ιεραρχικής συντεχνίας Τοντόζα, οι γυναίκες παρέμεναν ουσιαστικά αόρατες, χωρίς αντίστοιχη κοινωνική ή οικονομική κατοχύρωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το έργο φωτίζει όχι μόνο τη συνθήκη του αποκλεισμού, αλλά και τις απρόβλεπτες μορφές ελευθερίας που μπορεί να γεννηθούν έξω από τις κυρίαρχες κοινωνικές δομές.

27-28/6, 20:00, Χώρος Η, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

Ιθάκη - Μακρύ ταξίδι επιστροφής

Βασισμένη στην Ιθάκη του Καβάφη, η παράσταση έχει φως και σκοτάδι, χιούμορ και συγκίνηση. Βλέπουμε έναν μεγαλύτερο και σοφότερο Οδυσσέα να επιστρέφει στην αγαπημένη του Πηνελόπη, ύστερα από είκοσι χρόνια. Το έργο ερμηνεύουν οι ηθοποιοί του «Θιάσου της Τρίτης» της Πόρτας Ανοιχτής, μιας μεικτής ομάδας ανθρώπων με και χωρίς αναπηρίες που αγαπούν το θέατρο.

27/6, 17:00, Εθνική Λυρική Σκηνή-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Seppuku: The Funeral of Mishima or the Pleasure of Dying

Facebook Twitter Φωτ.: ©Ximena y Sergio

Αντλώντας έμπνευση από τον πνευματικό κώδικα των σαμουράι και την τελετουργική αυτοκτονία του Γιούκιο Μισίμα, η Ανχέλικα Λίντελ, μία από τις πιο ριζοσπαστικές φωνές της σύγχρονης ισπανικής σκηνής, παρουσιάζει το Σεπούκου ως έναν στοχασμό πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και το όριο.

28-30/6, 21:30, Χώρος Δ, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Γκούσταβ Μάλερ: Όγδοη συμφωνία «των Χιλίων»

Ο διεθνούς φήμης Πολωνός αρχιμουσικός Μιχάλ Νεστερόβιτς ηγείται της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, μιας πλειάδας εκλεκτών λυρικών τραγουδιστών και εκτεταμένων χορωδιακών δυνάμεων, προσφέροντας στο κοινό του Φεστιβάλ μία από τις σπάνιες ευκαιρίες να απολαύσει ζωντανά το επικό αυτό αριστούργημα.

29/6, 21:00, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου (στάση μετρό Ακρόπολη)

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Τουρνέ

Facebook Twitter Φωτ.: Ελίνα Γουνανλή

Ο Ευριπίδης Λασκαρίδης επιστρέφει με ένα έργο που φέρνει στην επιφάνεια αθέατες πτυχές της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας με αφορμή τη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. Αφετηρία του είναι ο κόσμος των θερινών θεατρικών περιοδειών και μπουλουκιών: ένας μικρόκοσμος συντροφικότητας και εξάντλησης, φιλοδοξίας, λατρείας και τελικά επιβίωσης, όπου οι ίδιες ιστορίες επανέρχονται ξανά και ξανά.

26-27/6, 21:30, Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, Αρχαία Επίδαυρος

(Άλκηστις) Τοπίο μετά την Υπόσχεση

Facebook Twitter Φωτ.: Άρης Καμαρώτος

Έργο άστεγο και μεθοριακό, η «Άλκηστις» του Ευριπίδη παραμένει ένας απρόβλεπτος καρπός που αρνείται να ανήκει, αποσυντονίζοντας τις όποιες κατηγορίες. Ο συνθέτης Δημήτρης Καμαρωτός μετατρέπει το έργο σε έναν υποφωτισμένο μονόλογο που υιοθετεί άλλες διαστάσεις, διότι η Άλκηστις εδώ δεν είναι ηρωίδα μιας ιστορίας αλλά μια παρουσία σε μετάβαση.

26-27/6, 23:59, Αρχαίο Στάδιο Επιδαύρου

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Pet Shop Boys

Facebook Twitter Pet Shop Boys

Tέσσερα χρόνια μετά τον θρίαμβο του 2022, οι Nιλ Τέναντ και Κρις Λόου επιστρέφουν με μια ακόμη μεγαλύτερη παραγωγή, έτοιμοι να μας χαρίσουν ξανά μια από τις πιο αξέχαστες βραδιές του φετινού καλοκαιριού – και όχι μόνο.

27/6, 21:00, πλατεία Νερού, Φάληρο

Foreigner

Η μουσική των Foreigner συνεχίζει να εμπνέει και τις νεότερες γενιές, χάρη στη δυναμική παρουσία των τραγουδιών τους σε δημοφιλείς ταινίες και σειρές όπως οι «Stranger Things», «Euphoria», «Wednesday» και The Eternals. Με τον ιδρυτή τους, Mικ Τζόουνς, να έχει τιμηθεί στο Songwriters Hall of Fame και με μια εντυπωσιακή καριέρα που περιλαμβάνει sold out συναυλίες σε κορυφαίες σκηνές όπως η Όπερα του Σίδνεϊ, οι Foreigner, που εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αποδεικνύουν ότι η κληρονομιά του ροκ μπορεί να είναι πιο ζωντανή από ποτέ.

27/6, 21:00, Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ, Καλογρέζα

Matmos

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα και πειραματικά live ηλεκτρονικής μουσικής του καλοκαιριού. Το αμερικανικό δίδυμο είναι γνωστό για τη χρήση ασυνήθιστων ηχητικών πηγών και τη μετατροπή καθημερινών ήχων σε σύνθετες μουσικές δομές. Οι συναυλίες τους αποτελούν μια εμπειρία απρόβλεπτη και καθηλωτική.

28/6, 21:00, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39

John Legend

Facebook Twitter John Legend

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής του 21ου αιώνα έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μια μοναδική εμφάνιση στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, που θα είναι και η τελευταία πολιτιστική εκδήλωση στο εμβληματικό Ωδείο πριν από τις προγραμματισμένες εργασίες αναστήλωσης.

30/6, 21:00, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου (στάση μετρό Ακρόπολη)

Akylas Press Start Tour

Facebook Twitter Φωτ.: Freddie F./ LIFO

Αυτό το καλοκαίρι, ο Akylas ταξιδεύει σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό με ένα tour που είναι straight up chaotic in the best way, με την εμφάνιση στην Αθήνα να αποτελεί μία από τις πιο αναμενόμενες στάσεις της περιοδείας. Dance hits, δυνατά beats, εκπλήξεις που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι και η αστείρευτη ενέργειά του υπόσχονται μια υπερπαραγωγή με την υπογραφή του.

30/6, 21:00, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100

Moby

Αμερικανός σούπερ σταρ, μία από τις πιο σημαντικές και δημοφιλείς προσωπικότητες της ηλεκτρονικής μουσικής (και όχι μόνο), επιστρέφει δυναμικά στις περιοδείες και την παγκόσμια μουσική σκηνή, υποσχόμενος ένα show γεμάτο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τεράστιας καριέρας του. Μαζί του, ένα εμβληματικό όνομα της ανεξάρτητης σκηνής, οι Garbage, αλλά και οι Pale Blue Eyes, στην πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα.

1/7, 18:00, πλατεία Νερού, Φάληρο

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Απεριόριστος έπαινος

Το ιδανικό θα ήταν ο θεατής των έργων της ομαδικής έκθεσης σε επιμέλεια Γιάννη Κωνσταντινίδη να ανασύρει την έμφυτη αθωότητα του, που προηγούνταν κάθε είδους θεωρίας. Να επανασυνδεθεί με κείνη την πρωταρχική ικανότητά του, χάρη στην οποία η τέχνη δεν γνώριζε ακόμα την ανάγκη να πρέπει να δικαιολογεί τον εαυτό της.

Έως 30/9, Underflow Record Store & Art Gallery, Καλιρρόης 39, Αθήνα

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Εγώ το έκανα πρώτα

Στο νέο του βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πλέθρον, ο Θανάσης Μουτσόπουλος αναρωτιέται πόσο μπορεί να μοιάζει ένα καλλιτεχνικό έργο με ένα άλλο; Αυτό το ερώτημα και άλλα θα συζητήσει μαζί μας ο συγγραφέας, σε ένα πάνελ με ομιλητές τους Κωνσταντίνο Βασιλείου, Δημήτρη Μοϊντίνη και Αίαντα Χριστοφή.

25/6, 19:00, Plex, Κεραμεικού 28