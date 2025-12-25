Οι παλαιότερες ενδείξεις αιμομιξίας μεταξύ πατέρα και κόρης βρέθηκαν σε οστά ηλικίας 3.700 ετών στην Ιταλία

Μια ανασκαφή στην Ιταλία έφερε στο φως τις παλαιότερες ενδείξεις αιμομιξίας μεταξύ πατέρα και κόρης, σύμφωνα με μια νέα γενετική μελέτη.

Η ομάδα βρήκε γενετικά στοιχεία αυτής της αιμομιξίας στα λείψανα ενός εφήβου αγοριού που είχε ταφεί σε ένα νεκροταφείο της Εποχής του Χαλκού στη νότια Ιταλία.

Η σπηλιά Grotta della Monaca στην Καλαβρία χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο μεταξύ 1780 και 1380 π.Χ. Οι αρχαιολόγοι ανέλυσαν το DNA των 23 ατόμων που ήταν θαμμένα εκεί, προκειμένου να κατανοήσουν το γενετικό υπόβαθρο της ομάδας, αλλά δεν περίμεναν να βρουν τέτοια «ακραία συγγένεια μεταξύ γονέων».

Η ανάλυση που έριξε φως στην αιμομιξία

Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (15 Δεκεμβρίου) στο περιοδικό Communications Biology, μια ομάδα ερευνητών παρουσίασε τα γενετικά ευρήματά της από την προϊστορική Grotta della Monaca.

Παρόλο που τα σκελετικά υπολείμματα ήταν κατακερματισμένα και ανακατεμένα, οι ερευνητές κατάφεραν να προσδιορίσουν το γενετικό φύλο 10 γυναικών και 8 ανδρών. Βρήκαν επίσης μια ποικιλία γενετικών πληροφοριών που μεταδίδονται από έναν γονέα και υποδείκνυαν ότι η ομάδα περιλάμβανε ένα μείγμα ατόμων από διαφορετικά υπόβαθρα.

Κατά τη διερεύνηση των γενετικών σχέσεων εντός του χώρου ταφής, οι ερευνητές βρήκαν δύο περιπτώσεις συγγενών πρώτου βαθμού, δηλαδή γονείς και απογόνους τους.

Επιφανειακά, αυτό το εύρημα δεν είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, καθώς πολλές κουλτούρες θάβουν τους νεκρούς τους μαζί με τους βιολογικούς συγγενείς τους. Πράγματι, η γενετική ανάλυση αποκάλυψε ότι μια μητέρα και η κόρη της είχαν ταφεί η μία κοντά στην άλλη στη Grotta della Monaca.

Ωστόσο, η περίπτωση ενός ενήλικα άνδρα και ενός προ-εφήβου άνδρα που θάφτηκαν στο σπήλαιο Grotta della Monaca ήταν διαφορετική. Οι ερευνητές μέτρησαν συγκεκριμένα στοιχεία, ειδικότερα τα ROH, στο DNA τους. Τα ROH αναφέρονται σε τμήματα παρόμοιου γενετικού υλικού που μεταβιβάζονται από τους γονείς στους απογόνους. Συνήθως, όταν οι άνθρωποι ζευγαρώνουν εκτός της βιολογικής τους οικογένειας, αναμιγνύουν τα γονίδιά τους και καταλήγουν με χαμηλά ROH. Αντίθετα, υψηλότερα ROH συσχετίζονται με ενδογαμία.

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που θάφτηκαν στο Grotta della Monaca είχαν αριθμούς ROH που υποδείκνυαν ότι οι γονείς τους ήταν μακρινοί συγγενείς — ίσως στις τελευταίες έξι έως δέκα γενιές, έγραψαν οι ερευνητές. Αλλά ο προ-εφηβικός άνδρας είχε «το υψηλότερο άθροισμα μακρών τμημάτων ROH που έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα σε αρχαία γονιδιωματικά σύνολα δεδομένων».

Περαιτέρω έρευνα απέδωσε «αδιαμφισβήτητα στοιχεία ότι ο νεαρός άνδρας ήταν απόγονος μιας αιμομικτικής ένωσης πρώτου βαθμού», έγραψαν οι ερευνητές, δείχνοντας χωρίς αμφιβολία ότι ήταν γιος ενός ενήλικου άνδρα που ήταν θαμμένος στον χώρο και της ίδιας του της κόρης. Ωστόσο, οι ερευνητές δεν βρήκαν τα σκελετικά υπολείμματα της μητέρας του αγοριού.

Ένα σπάνιο εύρημα

Η αιμομιξία στην αρχαιότητα έχει τεκμηριωθεί από αρχαιολόγους, παρότι δεν ήταν συχνό φαινόμενο. Για παράδειγμα γάμοι μεταξύ αδελφών συνέβαιναν στις βασιλικές οικογένειες της αρχαίας Αιγύπτου, ενώ ένας άνδρας της Λίθινης Εποχής που βρέθηκε στην Ιρλανδία είχε επίσης γονείς που ήταν πιθανώς αδελφοί.

Ωστόσο, αυτά τα παραδείγματα αδελφών θεωρούνται ενώσεις δευτέρου βαθμού, ενώ οι ενώσεις γονέων-παιδιών είναι πρώτου βαθμού και τείνουν να έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα γενετικών διαταραχών στους απογόνους. Οι ερευνητές εξέτασαν τα γονίδια του εφήβου για να διαπιστώσουν αν είχε κάποια σπάνια γενετική διαταραχή, αλλά δεν βρήκαν καμία.

Η ανακάλυψη ότι ένας πατέρας και μια κόρη απέκτησαν ένα γιο είναι «ένα εξαιρετικά σπάνιο και αξιοσημείωτο εύρημα», έγραψαν οι ερευνητές, καθώς και «το παλαιότερο που έχει εντοπιστεί στα αρχαιολογικά αρχεία».

Προς το παρόν δεν είναι σαφές γιατί οι άνθρωποι στη Grotta della Monaca επιδόθηκαν σε αυτή την ασυνήθιστη συμπεριφορά. Η κοινότητα δεν ήταν ιδιαίτερα μικρή και δεν φαίνεται να είχε ιεραρχικό ή βασιλικό σύστημα κληρονομιάς, όπου οι γάμοι μεταξύ στενών συγγενών θα βοηθούσαν στην εδραίωση του πλούτου και της εξουσίας.

«Η αναπαραγωγική ένωση μεταξύ γονέα και απογόνου που παρατηρήθηκε στη μελέτη μας μπορεί να αντανακλά μια κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά», έγραψαν οι ερευνητές. Αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί ο πατέρας ήταν ο μόνος ενήλικος άνδρας που θάφτηκε σε ένα νεκροταφείο γεμάτο με τάφους γυναικών και παιδιών.

Ωστόσο, δεν θα μάθουμε ποτέ αν η ένωση ήταν αποδεκτή από όλους, αν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός ή αν ήταν αποτέλεσμα εξαναγκασμού ή βίας.

Με πληροφορίες από Live Science