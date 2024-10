Oι One Direction ξανά στην κορυφή των charts μετά τον θάνατο του Λίαμ Πέιν

Τα τραγούδια των One Direction επιστρέφουν στις κορυφαίες θέσεις των βρετανικών charts μετά τον θάνατο του Λίαμ Πέιν σε ηλικία 31 ετών. Κομμάτια όπως το «Night Changes», το πρώην νούμερο 2 «Story Of My Life» και το chart-topper «What Makes You Beautiful» σημειώνουν αυξημένη ακρόαση από τους θαυμαστές, σύμφωνα με την Official Charts Company.

Το ντεμπούτο single του συγκροτήματος, «What Makes You Beautiful», που κυκλοφόρησε το 2011 και τους καθιέρωσε παγκοσμίως, ακούστηκε σε πολλές εκδηλώσεις στη μνήμη του τραγουδιστή το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο Liam Payne, μαζί με τους Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson και Zayn Malik, έγινε διάσημος μέσα από το X Factor το 2010.

Εκτός από τα τραγούδια των One Direction, στα βρετανικά charts επέστρεψαν και τα σόλο κομμάτια του Payne, όπως το «Teardrops», το «For You» (συνεργασία με τη Rita Ora) και το «Strip That Down» με τον ράπερ Quavo, που βρίσκονται όλα στο top 100.

Αυτή την εβδομάδα, το «Night Changes» κατέχει την 16η θέση, το «Story Of My Life» την 21η, ενώ το «What Makes You Beautiful» βρίσκεται στην 47η θέση, επιβεβαιώνοντας την διαχρονική δημοτικότητα των τραγουδιών του συγκροτήματος και του Liam Payne μετά τον θάνατό του.