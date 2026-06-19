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Οι Ομπάμα απέκτησαν το πρώτο κοινό επίσημο πορτρέτο τους

The LiFO team
The LiFO team
Οι Ομπάμα απέκτησαν το πρώτο κοινό επίσημο πορτρέτο τους Facebook Twitter
Η Njideka Akunyili Crosby ανάμεσα στη Μισέλ και τον Μπαράκ Ομπάμα, στην παρουσίαση του The Obamas: Springing Forth, του πρώτου επίσημου κοινού πορτρέτου του ζευγαριού.Photo: The Obama Foundation
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Ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα απέκτησαν το πρώτο επίσημο κοινό πορτρέτο τους, λίγο πριν από το άνοιγμα του Obama Presidential Center στο Σικάγο.

Το έργο έχει τίτλο The Obamas: Springing Forth και υπογράφεται από τη Νιγηριανή καλλιτέχνιδα Njideka Akunyili Crosby, που ζει και εργάζεται στο Λος Άντζελες. Θα εγκατασταθεί μόνιμα στο Hope and Change Lobby του Κέντρου, έναν δημόσιο χώρο που δεν απαιτεί εισιτήριο.

Οι Ομπάμα είδαν το πορτρέτο στις 14 Ιουνίου, πριν από τις δημόσιες εκδηλώσεις για το άνοιγμα του Κέντρου. «Είμαστε εμείς και όλες οι ιστορίες μέσα στην ιστορία», είπε η Μισέλ Ομπάμα βλέποντας το έργο.

Οι Ομπάμα απέκτησαν το πρώτο κοινό επίσημο πορτρέτο τους Facebook Twitter
Οι Ομπάμα βλέπουν το The Obamas: Springing Forth, ένα πορτρέτο που λειτουργεί περισσότερο σαν οπτικό αρχείο μνήμης παρά σαν απλή θεσμική απεικόνιση.Photo: The Obama Foundation

Η Akunyili Crosby είναι γνωστή για τους πυκνούς, πολυεπίπεδους πίνακές της, στους οποίους συνδυάζει προσωπική μνήμη, φωτογραφία, οικογενειακά αρχεία και ιστορικές αναφορές. Στο πορτρέτο των Ομπάμα ακολουθεί την ίδια μέθοδο, αντιμετωπίζοντας το έργο όχι ως απλή αναπαράσταση δύο δημόσιων προσώπων, αλλά ως οπτικό αρχείο μιας κοινής διαδρομής.

Το The Obamas: Springing Forth βασίζεται σε πρωτότυπη φωτογραφία που τράβηξε η ίδια η καλλιτέχνιδα. Στη σύνθεση ενσωματώνει οικογενειακές φωτογραφίες, πολιτικά τεκμήρια, ιστορικές εικόνες και πολιτισμικές αναφορές, μέσα από τη χαρακτηριστική τεχνική μεταφοράς φωτογραφιών που χρησιμοποιεί στο έργο της.

Στον πίνακα εμφανίζονται λεπτομέρειες από την προσωπική και πολιτική ιστορία του ζευγαριού: το παιδικό σπίτι της Μισέλ Ομπάμα στο South Side του Σικάγου, η προτομή του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ που βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο κατά την προεδρία Ομπάμα, το άλμπουμ Talking Book του Stevie Wonder, μικρά φυλαχτά που πολίτες είχαν χαρίσει στον Μπαράκ Ομπάμα και τα οποία κρατούσε μαζί του όσο ήταν πρόεδρος, αλλά και βιβλία, οικογενειακά ενθύμια, φωτογραφίες και τα τέσσερα Grammy του ζευγαριού.

Η καλλιτέχνιδα έχει ενσωματώσει επίσης εκατοντάδες ιστορικές αναφορές από το κίνημα των Πολιτικών Δικαιωμάτων, την προεδρία Ομπάμα, την ιστορία του Σικάγου και τα προσωπικά αρχεία του ζευγαριού.

Το νέο πορτρέτο εντάσσεται στο ευρύτερο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Obama Presidential Center, το οποίο περιλαμβάνει έργα και αναθέσεις σε περισσότερους από 30 καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους είναι οι Julie Mehretu, Rashid Johnson, Carrie Mae Weems, Lorna Simpson, Jeffrey Gibson, Maya Lin, Martin Puryear και Theaster Gates.

Η ανάθεση στην Akunyili Crosby την τοποθετεί σε μια μικρή ομάδα καλλιτεχνών που έχουν κληθεί να αποδώσουν θεσμικά την εικόνα των Ομπάμα. Το 2018, η National Portrait Gallery στην Ουάσινγκτον είχε παρουσιάσει τα ατομικά πορτρέτα του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα, φιλοτεχνημένα από τον Kehinde Wiley και την Amy Sherald αντίστοιχα.

Εκείνα τα έργα έγιναν μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα, προσελκύοντας πλήθη επισκεπτών και ταξιδεύοντας αργότερα σε μουσεία των ΗΠΑ.

Οι Ομπάμα απέκτησαν το πρώτο κοινό επίσημο πορτρέτο τους Facebook Twitter
Το The Obamas: Springing Forth της Njideka Akunyili Crosby θα εκτίθεται μόνιμα στο Hope and Change Lobby του Obama Presidential Center, σε χώρο ανοιχτό στο κοινό χωρίς εισιτήριο. Photo: The Obama Foundation

Το The Obamas: Springing Forth συνεχίζει αυτή τη γραμμή, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Δεν κοιτάζει μόνο τον Μπαράκ και τη Μισέλ Ομπάμα ως πρώην πρόεδρο και πρώην πρώτη κυρία. Τους τοποθετεί μέσα στο σπίτι, στη μνήμη, στο Σικάγο, στην αμερικανική ιστορία και στα μικρά αντικείμενα που κρατούν μαζί τους μια ολόκληρη πολιτική και οικογενειακή αφήγηση.

Με στοιχεία από Artsy

Πολιτισμός

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