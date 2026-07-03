Οι Offspring στην Αθήνα και άλλα 18 events που αξίζουν

CLUBBING

Innellea

Ο Innellea επανεκκίνησε το πρότζεκτ του, δημοσιεύοντας ένα viral μήνυμα που προκάλεσε συζήτηση στη σκηνή. Απομακρυνόμενος από τις προσδοκίες, μπήκε σε μια νέα φάση βασισμένη στο ένστικτο, εστιάζοντας ξανά στη δημιουργία, την κοινότητα και την εμπειρία του dancefloor.

3/7, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Themba

Με καταγωγή από το Γιοχάνεσμπουργκ, ο Themba έχει αναδειχθεί σε παγκόσμια δύναμη της dance μουσικής από το ντεμπούτο του το 2018, συνδυάζοντας house και techno με έντονες αφρικανικές επιρροές. Συνεχίζει να διαμορφώνει τη σκηνή με κυκλοφορίες όπως το «Give me something to hold» με τον Jack Back (David Guetta) και remix του «World Hold On» του Bob Sinclar.

2/7, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

22 Years Bolivar Bday w/ James Hype

Facebook Twitter James Hype

Το Bolivar γιορτάζει 22 χρόνια στην κορυφή της διασκέδασης και υποδέχεται, σε συνεργασία με την Blend, τον μοναδικό James Hype! Ετοιμαστείτε για μια ανεπανάληπτη βραδιά με τον καλλιτέχνη που έγινε διάσημος χάρη σε παγκόσμιες επιτυχίες όπως το «Ferrari» και στις εντυπωσιακές live μείξεις του. Με δυνατά beats, αψεγάδιαστα mashups και ασταμάτητη ενέργεια, έρχεται να απογειώσει τη νύχτα.

4/7, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

SMUT x Marcal x Sandrien x Èrevøs

Οι καταξιωμένοι Marcal και Sandrien συναντούν τον Èrevøs και υπόσχονται μια μοναδική βραδιά γεμάτη σύγχρονη, ανεβαστική techno μουσική.

4/7, 23:30, Smut Athens, Βατσαξή 4, Αθήνα

Nick Curly

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Ο Nick Curly έρχεται στην Αθήνα για ένα sunset house session και φέρνει το χαρακτηριστικό groove που τον καθιέρωσε στα μεγαλύτερα dancefloors του κόσμου, έχοντας στο πλευρό του τους Osadon, Viton και Belsis.

5-6/7, 18:00, Manko Athens, λεωφ. Ποσειδώνος 110, Γλυφάδα

ΘΕΑΤΡΟ

Πέρσες

Facebook Twitter Φωτ.: Mike Rafail

Σε αυτό το καλλιτεχνικό εγχείρημα στο επίκεντρο βρίσκεται ο άνθρωπος και η απώλεια. Τα ονόματα ανθρώπων, για τα οποία με τόση εμμονή ρωτάει ο Χορός τον αγγελιοφόρο, δεν είναι μόνο περσικά, είναι ονόματα ανθρώπων που χάθηκαν και χάνονται κάθε λεπτό σήμερα. Είκοσι δύο ηθοποιοί, που παραμένουν διαρκώς επί σκηνής, συνθέτουν έναν Χορό-πρωταγωνιστή που, με μόνα εργαλεία τον λόγο, την κίνηση και τη μουσική, εκφράζει το συλλογικό τραύμα μιας μουδιασμένης κοινωνίας.

3-4/7, 21:00, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Medea’s Children

Facebook Twitter Φωτ.: Michiel Devijver

Ο φόνος πέντε παιδιών από τη μητέρα τους στο Βέλγιο και η δική της αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας βρίσκονται στο φόντο της αφήγησης του νέου έργου του Μίλο Ράου. Ο πρωτοπόρος του θεάτρου ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη έρχεται για τρίτη φορά στο Φεστιβάλ με μια παράσταση που συνομιλεί με τον πυρήνα της «Μήδειας» του Ευριπίδη, όχι για να την αναβιώσει, αλλά για να δοκιμάσει τα όρια του ορατού και του ανεκτού.

4-5/7, 20:30, Χώρος Δ, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

Ο Ευαγγελισμός της Κασσάνδρας

Facebook Twitter Φωτ.: Monia Pavoni

Μετά από πολυετή έρευνα πάνω στο εμβληματικό «Πεθαίνω σα χώρα» του Δημήτρη Δημητριάδη, η Τζέμα Χάνσον Καρμπόνε συνεχίζει τη δημιουργική της συνομιλία με το έργο του συγγραφέα, παρουσιάζοντας φέτος τον «Ευαγγελισμό της Κασσάνδρας». Σε αυτό, η Ιταλοσουηδή ηθοποιός και σκηνοθέτιδα εισχωρεί βαθύτερα στο σύμπαν του Δημητριάδη, ενός συγγραφέα που αξιοποιεί τη δύναμη των λέξεων και της φωνής ως εργαλείων επίκλησης και αφύπνισης, ενσαρκώνοντας η ίδια το κείμενο, σε ένα φωνητικό και σωματικό γεγονός όπου τα πάντα μετατρέπονται σε ύμνο.

4-5/7, 22:00, Χώρος Ε, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

Mothers – A Song for Wartime

Facebook Twitter Φωτ.: Bartek Warzecha

Μια χορωδία που αποτελείται από μητέρες και κόρες, επιζώσες και μάρτυρες του ολέθρου που γεννούν οι ένοπλες συρράξεις, λειτουργεί εδώ ως φορέας διαφορετικών βιωμάτων και πολιτικών εμπειριών. Ανάμεσά τους υπάρχουν πρόσφυγες από τη Μαριούπολη, το Κίεβο, το Ιρπίν και το Χάρκοβο, γυναίκες που διώχθηκαν αλλά και γυναίκες που άνοιξαν τα σπίτια τους για να υποδεχθούν άλλες. Οι μαρτυρίες μητέρων και παιδιών, ξεριζωμένων από τον πόλεμο, γίνονται το υλικό ενός έργου που αρθρώνει μια συλλογική φωνή καταγγελίας.

4/7, 21:00, Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, Παλαιά Επίδαυρος, Αργολίδα

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Ημισκούμπρια - 30 Χρόνια

Τριάντα χρόνια μετά τα πρώτα τους βήματα και μια δεκαετία από την τελευταία τους συναυλιακή εμφάνιση, τα Ημισκούμπρια επιστρέφουν για ένα πολυαναμενόμενο reunion που ξυπνά αναμνήσεις σε ολόκληρες γενιές. Από τις κασέτες, τα μικρά underground στέκια και τα πρώτα rap lives των ’90s μέχρι την καθολική αποδοχή, το ιστορικό τρίο παραμένει μια ξεχωριστή περίπτωση στην ελληνική μουσική.

3/7, Πλατεία Νερού, Φάληρο

The Offspring / Bad Religion

Facebook Twitter The Offspring Φωτ.: Daveed Benito

Δύο από τα σημαντικότερα ονόματα της αμερικανικής πανκ σκηνής συναντιούνται σε ένα από τα πιο δυνατά συναυλιακά γεγονότα του καλοκαιριού. Οι Offspring, με τις αμέτρητες επιτυχίες τους και την αστείρευτη ενέργεια που τους έκανε αγαπητούς σε πολλές γενιές ακροατών, επιστρέφουν με ένα set γεμάτο ταχύτητα και ένταση. Στο πλευρό τους, οι θρυλικοί Bad Religion, πρωτοπόροι του California punk ήχου.

7/7, Πλατεία Νερού, Φάληρο

Παύλος Παυλίδης

Facebook Twitter Παύλος Παυλίδης

Έναν χρόνο μετά τη συναυλία που γέμισε ασφυκτικά την Πλατεία Νερού, ο Παύλος Παυλίδης επιστρέφει στο Release Athens. Στη σκηνή θα τον πλαισιώσει η ανανεωμένη μπάντα του, ενώ ιδιαίτερο ρόλο θα έχει και το οπτικό κομμάτι της παράστασης, μέσα από τη συνεργασία με τον εικαστικό Στέφανο Ρόκκο και τον σκηνοθέτη Χάρη Λαγούση. Μαζί του θα εμφανιστούν ο Pan Pan και το Παιδί Τραύμα, δύο από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης ελληνικής σκηνής.

5/7, Πλατεία Νερού, Φάληρο

Nate Smith

Facebook Twitter Nate Smith

Ένας από τους σημαντικότερους και πιο περιζήτητους ντράμερ της σύγχρονης τζαζ έρχεται στην Αθήνα στο πλαίσιο του Φ hill Sessions. Ο Nate Smith έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα στενά όρια της τζαζ σκηνής, συνδυάζοντας δεξιοτεχνία, groove και επιρροές από φανκ, R&B, χιπ χοπ και σύγχρονη αυτοσχεδιαστική μουσική.

8/7, Θέατρο Δόρα Στράτου, λόφος Φιλοπάππου

Redman

Ένας από τους πιο χαρισματικούς MCs που ανέδειξε ποτέ η Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ επιστρέφει στην Αθήνα για μια βραδιά αφιερωμένη στο αυθεντικό χιπ χοπ. Ο Redman δεν είναι απλώς ένας θρύλος των ’90s αλλά ένας από τους πιο επιδραστικούς ράπερ της γενιάς του, με χαρακτηριστικό flow, αστείρευτο χιούμορ και σκηνική ενέργεια που παραμένει αλώβητη εδώ και περισσότερα από τριάντα χρόνια.

5/7, Floyd Live Music Venue, Πειραιώς 117, Αθήνα

Bilal

Μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης σόουλ και της R&B έρχεται στην Αθήνα για μια σπάνια εμφάνιση που αναμένεται να εξελιχθεί σε πραγματική γιορτή της μαύρης μουσικής. Ο Bilal ανήκει σε εκείνη τη γενιά καλλιτεχνών που επαναπροσδιόρισαν τη νεο-σόουλ στις αρχές των ’00s, συνδυάζοντας σόουλ, τζαζ, φανκ και πειραματικό R&B με έναν τρόπο που επηρέασε βαθιά ολόκληρη τη σκηνή.

5/7, Gazarte Roof Stage, Βουτάδων 34, Αθήνα

Evidence (Dilated People)

Ο Evidence δεν είναι απλώς ένας MC. Είναι ο άνθρωπος πίσω από τα dusty samples, τα understated flows και το χαρακτηριστικό «Weatherman» στυλ που όλοι αγαπήσαμε. Ένας δημιουργός που χτίζει το δικό του LA boom-bap σύμπαν: από τα sample-driven beats και τα κοφτερά lyrics μέχρι την κινηματογραφική ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει κάθε δίσκο του.

6/7, 21:00, Gazarte Roof Stage, Βουτάδων 34, Αθήνα

ΜΠΑΖΑΡ

Comicdom Bazaar

Χιλιάδες τεύχη από Marvel, DC, Image, Dark Horse, indies, τεράστια ποικιλία από ελληνικά, manga, Disney, ευρωπαϊκά, trade paperbacks, hardcovers, καθώς και πάρα πολλά action figures, statues, Funko Pop!, games και πάσης φύσεως collectibles σάς περιμένουν στο καλοκαιρινό Comicdom Bazaar! Μια τεράστια ποικιλία για όλα τα γούστα, κατευθείαν από ιδιωτικές συλλογές συλλεκτών, σε τιμές για όλα τα βαλάντια!

5/7, 11:00, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Σποράδων 44, Κυψέλη

The Meet Market #SummerEdition

Το The Meet Market επιστρέφει στο Ζάππειο. Υπάρχουν κάποια καλοκαιρινά ραντεβού που έχουν γίνει πλέον παράδοση. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο αγαπημένο μας καλοκαιρινό spot, κάτω από τις τζακαράντες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι για να πιούμε μια παγωμένη μπίρα με φίλους, να περιπλανηθούμε ανάμεσα σε μοναδικές δημιουργίες και να βρούμε όλα όσα θα πάρουμε μαζί μας στις διακοπές.

4-5/7, 11:00, Ζάππειο

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ

Facebook Twitter Ένα τριήμερο γιορτής, αγώνα και αλληλεγγύης στην πόλη.

Το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει για 27η χρονιά, για ένα τριήμερο γιορτής, αγώνα και αλληλεγγύης στην πόλη. Τρεις ημέρες με μουσική, συζητήσεις και αγώνα για έναν κόσμο που μας χωράει, έναν κόσμο πολύχρωμο, πολυπολιτισμικό και αλληλέγγυο.

3-5/7, 17:00, Πάρκο Γουδί