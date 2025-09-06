Οι νικητές του Φεστιβάλ της Βενετίας και ο λόγος για τη Γάζα που ξεχώρισε

Το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έριξε αυλαία με μια λαμπερή τελετή απονομής, με τον Χρυσό Λέοντα Καλύτερης Ταινίας να αποσπά το φιλμ του Jim Jarmusch, «Father Mother Sister Brother».

Τον Αργυρό Λέοντα Καλύτερης Σκηνοθεσίας παρέλαβε ο Benny Safdie για την ταινία «The Smashing Machine» και το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής απέσπασε η ταινία «The Voice of Hind Rajab» της Kaouther Ben Hania, που ανασυνθέτει το τελευταίο, απεγνωσμένο τηλεφώνημα της 5χρονης Χιντ Ρατζάμπ, η οποία τον Ιανουάριο του 2024 είχε παγιδευτεί μέσα στα συντρίμμια ενός αυτοκινήτου στη βόρεια Γάζα, περιτριγυρισμένη από τα πτώματα των θείων και των τεσσάρων μικρών ξαδέλφων της.

Ο Benny Safdie ποζάρει με τον Αργυρό Λέοντα της Καλύτερης Σκηνοθεσίας για την ταινία «The Smashing Machine» στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας / Φωτογραφία: Pascal Le Segretain/Getty Images

Η Kaouther Ben Hania, Τυνήσια σκηνοθέτης της ταινίας, αφιέρωσε το βραβείο στην Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο και στους άλλους «ήρωες» των ομάδων της πρώτης γραμμής.

«Η φωνή της Χιντ ήταν μια κραυγή για διάσωση που όλος ο κόσμος μπορούσε να ακούσει, αλλά κανείς δεν ανταποκρίθηκε. Η φωνή της θα συνεχίσει να αντηχεί μέχρι να αποδοθούν ευθύνες και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο κινηματογράφος δεν μπορεί να τη φέρει πίσω ούτε να σβήσει τη θηριωδία που διαπράχθηκε εναντίον της. Αλλά ο κινηματογράφος μπορεί να διατηρήσει τη φωνή της», είπε μεταξύ άλλων.

Οι νικητές του Φεστιβάλ Βενετίας 2025

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (COMPETITION)

Χρυσός Λέοντας Καλύτερης Ταινίας: Father Mother Sister Brother, σκηνοθεσία Jim Jarmusch

Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής (Grand Jury Prize): The Voice of Hind Rajab, σκηνοθεσία Kaouther Ben Hania

Αργυρός Λέοντας Καλύτερης Σκηνοθεσίας: Benny Safdie, The Smashing Machine

Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής (Special Jury Prize): Below the Clouds, Gianfranco Rosi

Καλύτερο Σενάριο: Valérie Donzelli και Gilles Marchand, À pied d’œuvre (At Work)

Volpi Cup Καλύτερης Ηθοποιού: Xin Zhilei, The Sun Rises on Us All

Volpi Cup Καλύτερου Ηθοποιού: Toni Servillo, La Grazia

Βραβείο Marcello Mastroianni (Ανερχόμενος Ηθοποιός): Luna Wedler, Silent Friend

Βραβείο Κοινού Armani Beauty: Calle Malaga, σκηνοθεσία Maryam Touzani

Βραβείο Luigi De Laurentiis (Καλύτερο Ντεμπούτο): Short Summer, σκηνοθεσία Nastia Korkia

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (ORIZZONTI)

Καλύτερη Ταινία: En el camino (On the Road), σκηνοθεσία David Pablos

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Anuparna Roy, Songs of Forgotten Trees

Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής: Harà Watan (Lost Land), σκηνοθεσία Akio Fujimoto

Καλύτερη Ηθοποιός: Benedetta Porcaroli, Il Rapimento di Arabella (The Kidnapping of Arabella)

Καλύτερος Ηθοποιός: Giacomo Covi, Un Anno di Scuola (A Year of School)

Καλύτερο Σενάριο: Hiedra (The Ivy), Ana Cristina Barragán

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους: Without Kelly, σκηνοθεσία Lovisa Sirén

VENICE CLASSICS

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ για τον Κινηματογράφο: Mata Hari, Joe Beshenkovsky και James A. Smith

Καλύτερη Αποκατεστημένη Ταινία: Bashu, the Little Stranger, σκηνοθεσία Bahram Beizai

VENICE IMMERSIVE

Μεγάλο Βραβείο Επιτροπής: The Clouds Are Two Thousand Meters Up, Singing Chen

Special Jury Prize: Less Than 5gr of Saffron, Négar Motevalymeidanshah

Achievement Prize: A Long Goodbye, Kate Voet και Victor Maes