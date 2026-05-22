Οι νεότατοι Iron Maiden στην Αθήνα και άλλα 22 events που αξίζουν

CLUBBING

Miss Monique

Το Bolivar υποδέχεται τη Miss Monique σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό event που συνδιοργανώνουν οι Blend. Η Ουκρανή DJ και παραγωγός έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή ονόματα της progressive και melodic house σκηνής, χάρη στα ατμοσφαιρικά sets και τη δυναμική online παρουσία της. Μαζί της οι Nick Devon και Steph b2b Rezo για ένα sunset-to-night πάρτι δίπλα στη θάλασσα.

23/5, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

The Cloud Tavern Revolts

O DJ Talkstoomuch.

Οι DJ Talkstoomuch, Mike Kitcher, D’ Noff και Esc συναντιούνται για ένα αργόσυρτο κυριακάτικο session μακριά από τη λογική του clubbing. Με χαλιά, μαξιλάρες και καθηλωτικές ambient, experimental και folk ηχητικές υφές, ο χώρος μετατρέπεται σε ένα τελετουργικό περιβάλλον συλλογικής ακρόασης.

24/5, 15:00, TBA ATHarea, είσοδος: 5-10 ευρώ

Street Outdoors

To Street Outdoors επιστρέφει στο Πάρκο Ελευθερίας για ένα open-air απογευματινό gathering στην καρδιά της Αθήνας. Από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ, house, disco, acid και underground ηλεκτρονικοί ήχοι συναντούν την picnic ατμόσφαιρα του πάρκου, με τους Power Squade από το Βερολίνο, το Street Outdoors Soundsystem και τον D.ART στα decks. Ελεύθερη είσοδος, φιλικό για κατοικίδια και πλήρως προσβάσιμο.

24/5, 16:00, Πάρκο Ελευθερίας

2 stages: Ajja, Fatima Hajji, CLTX

Η DJ Fatima Hajji.

Για πρώτη φορά, οι κόσμοι του psy-trance και του techno ενώνονται κάτω από την ίδια στέγη σε ένα διπλό rave experience με δύο stages και ένα κοινό εισιτήριο στο BOTOXE Athens. Από hypnotic frequencies και ψυχεδελικά ταξίδια με τους AJJA, Egorythmia και Drip Drop, μέχρι industrial ένταση και ασταμάτητα BPMs από ονόματα όπως η Fatima Hajji και οι CLTX, η βραδιά υπόσχεται ένα ολονύχτιο immersive rave γεμάτο visuals, performances και εκρηκτική ενέργεια.

23/5, 22:30, BÒTOXE Club Athens, Πέτρου Ράλλη 38, Αιγάλεω, είσοδος: 25-50 ευρώ

Adriatique present «X»

Οι Adriatique επιστρέφουν στην Αθήνα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με το Adriatique X Show. Το ανοιχτό αμφιθέατρο της Πετρούπολης, χτισμένο μέσα σε παλιό λατομείο στους πρόποδες του Ποικίλου Όρους, μεταμορφώνεται σε ένα immersive sunset-to-night σκηνικό όπου το φυσικό τοπίο συναντά την ηλεκτρονική μουσική. Μια βραδιά όπου η φύση, η ιστορία και η σύγχρονη club κουλτούρα ενώνονται σε μια ατμοσφαιρική εμπειρία κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό.

23/5, 17:00, θέατρο Πέτρας, Ανατολικής Ρωμυλίας 11, Πετρούπολη

IFM X TROPISM with I-F - Intergalactic Gary

O DJ Intergalactic Gary.

Το Tropism επιστρέφει στο Astron Club μετά το δυναμικό ντεμπούτο του, συνεχίζοντας την εξερεύνηση του ωμού electro και της underground club κουλτούρας. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκονται οι I-F και Intergalactic Gary, δύο εμβληματικές μορφές του Intergalactic FM και της σκηνής της Χάγης, με sets που κινούνται ανάμεσα σε electro, acid, disco, Italo και techno. Μαζί τους, οι Pasiphae, Electrodon b2b Kazteins και Datalogs συμπληρώνουν μια βραδιά αφιερωμένη στον αναλογικό ήχο, στα σκοτεινά grooves και στη διαρκή ένταση της dancefloor εμπειρίας.

23/5, 21:00, Astron Club, Λ. Κωνσταντινουπόλεως 121, είσοδος: 23 ευρώ

ACN with Majdolen / Maria Politi / LOOPA

Η resident του Power Dance Club, Majdolen, φέρνει τον παλμό του queer underground του Βερολίνου στην Αθήνα για μια βραδιά που κινείται από techno μέχρι disco και trance. Μαζί της η ιδρύτρια του PDC Maria Politi και η LOOPA συνθέτουν ένα dancefloor γεμάτο ενέργεια, ελευθερία και rave αέρα.

22/5, 23:30, Astron Club, Λ. Κωνσταντινουπόλεως 121, είσοδος: 13 ευρώ

Shimza

Ο Shimza βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, επαναπροσδιορίζοντας τον παγκόσμιο ήχο της Afro House με ακρίβεια, βάθος και όραμα. Ως ιδρυτής του KUNYE, έχει δημιουργήσει μια δυναμική γέφυρα ανάμεσα στα ανερχόμενα ταλέντα της Νότιας Αφρικής και τη διεθνή σκηνή, μετατρέποντας το label σε παγκόσμιο πολιτιστικό κίνημα.

22/5, 21:00, Bolivar Beach Club, Λ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος, είσοδος: από 20 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Δικός σου, Φραντς

Φωτ.: Σίσσυ Μόρφη

Ο Αλέξανδρος Διαμαντής παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα γράμματα του Φραντς Κάφκα προς την αγαπημένη του αδελφή, την Ότλα. Ο σκηνοθέτης και οι ηθοποιοί Παρθενόπη Μπουζούρη, Μαρία Καρακίτσου και Ηρώ Γκουλίτου ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη μεταφράστρια Μαρίνα Αγαθαγγελίδου και τον σολίστα εκκλησιαστικού οργάνου Χρήστο Παρασκευόπουλο για να δημιουργήσουν εκεί μια παράσταση-αφιέρωση στη μνήμη της Ότλα και του Φραντς.

23/5-7/6, 20:00, Γερμανόφωνη Ευαγγελική Εκκλησία Αθηνών, Σίνα 66-68, είσοδος: 15 ευρώ

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Iron Maiden

Η εμβληματική βρετανική μπάντα κατάφερε να μετατρέψει τη σκληρή και κάποτε «περιθωριακή» αισθητική του metal σε παγκόσμιο πολιτισμικό φαινόμενο.

Οι Iron Maiden γιορτάζουν 50 χρόνια πορείας στο Ολυμπιακό Στάδιο, επιστρέφοντας στην Αθήνα με μια επετειακή περιοδεία αφιερωμένη σε μισό αιώνα heavy metal ιστορίας. Η εμβληματική βρετανική μπάντα κατάφερε να μετατρέψει τη σκληρή και κάποτε «περιθωριακή» αισθητική του metal σε παγκόσμιο πολιτισμικό φαινόμενο, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη μουσική. Πέντε δεκαετίες μετά την ίδρυσή τους, συνεχίζουν να γεμίζουν στάδια και να αποδεικνύουν γιατί θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα όλων των εποχών.

23/5, 19:00, ΟΑΚΑ, Μαρούσι

Clutch

Από το ντεμπούτο άλμπουμ τους μέχρι σήμερα, παραμένουν απόλυτα προσηλωμένοι σε αυτό που κάνουν, ξεπερνώντας συνεχώς τον εαυτό τους και μεγαλώνοντας, εμπορικά και καλλιτεχνικά, με κάθε νέο τους βήμα. Εκεί που πραγματικά μεγαλουργούν είναι η σκηνή, αφού πρόκειται για μια μπάντα που ζει για να δίνει συναυλίες, μπροστά σε οπαδούς κάθε ηλικίας. Στη χώρα μας το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές και το ίδιο θα συμβεί και σε αυτή την πολυαναμενόμενη επιστροφή τους, τέσσερα χρόνια μετά τη σπουδαία εμφάνισή τους στο Release Athens!

23/5, 21:00, Floyd, Πειραιώς 117, είσοδος: 45 ευρώ

Jarboe

Mια από τις πιο εμβληματικές και ιδιαίτερες μορφές της παγκόσμιας experimental/avant-garde σκηνής. Η θρυλική Jarboe, η φωνή που σημάδεψε την ιστορία των Swans, επιστρέφει στην Αθήνα για μία σπάνια ζωντανή εμφάνιση. Μαζί της στη σκηνή θα βρίσκονται ο πολυσχιδής καλλιτέχνης Thor Harris και η μουσικός και songwriter Joy Von Spain. Στις μουσικές επιλογές της βραδιάς η DJ Malice F.

27/5, 21:00, Temple Athens, Ιάκχου 17, Γκάζι, είσοδος: από 28 ευρώ

MSHR

Ένα εκρηκτικό line-up πειραματικού ηλεκτρονικού ήχου και audiovisual παραμόρφωσης. Οι MSHR εμφανίζονται live μαζί με τους Oliver Torr και N3urobloom, ενώ οι DJ Aurora D’Este και Lazer Hearts αναλαμβάνουν να κρατήσουν τη βραδιά σε υπνωτικούς, σκοτεινούς και απρόβλεπτους ρυθμούς.

22/5, 20:00, To Πάνω Σπίτι, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 37

Pharmakon

Το Rstrt the Machines είναι μια νέα πρωτοβουλία για τη δημιουργία events με συναυλίες και DJ sets από τη Noise / Industrial / EBM και την πειραματική μουσική σκηνή, σε μικρούς χώρους και υπόγεια με περιορισμένη χωρητικότητα. Headliner της βραδιάς είναι η Pharmakon, το αδυσώπητο noise και power electronics project της Margaret Chardiet (Νέα Υόρκη). Με τις σωματικές, συγκρουσιακές εμφανίσεις της και την ακατέργαστη ένταση, η Pharmakon έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της διεθνούς πειραματικής underground σκηνής.

25/5, 20:30, Death Disco, Ωγύγου 16, Ψυρρή, είσοδος: 20-25 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

MAD HOUSE

Έργο της Tindara Spartà.

Στην πρώτη της έκθεση στην Αθήνα, η Tindara Spartà παρουσιάζει μια νέα σειρά ζωγραφικών έργων και γλυπτών που επαναπροσεγγίζουν την έννοια του σπιτιού. Το οικείο εσωτερικό μετατρέπεται σε ένα πεδίο εξερεύνησης, πυκνό και αλλόκοτο. Πλακάκια, σωλήνες, πόρτες, γωνίες και άλλα λειτουργικά στοιχεία του αρχιτεκτονικού κελύφους, συνήθως αόρατα στον θεατή, μετατρέπονται σε οπές, στόμια, ζωτικά ανοίγματα ενός ζωντανού σπιτιού.

23/5-1/7, Bernier-Eliades, Επταχάλκου 11, Θησείο, Τρ.-Παρ. 11:00-18:30, Σάβ. 12:00-16:00

Dancing with Serpents

Luke Edward Hall, «Garden God III», 2026

O πολυδιάστατος Βρετανός καλλιτέχνης και designer Luke Edward Hall δραστηριοποιείται ταυτόχρονα στους τομείς της ζωγραφικής, της κεραμικής, του σχεδίου, της διακόσμησης εσωτερικών χώρων και της μόδας, υπερβαίνοντας τα όρια μεταξύ εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών. Η πρακτική του αναπτύσσεται ως μια μορφή δημιουργίας διακριτών κόσμων, καλλιεργώντας μια ζωντανή αλλά ρευστή εικαστική γλώσσα, στην οποία συγκλίνουν μυθολογία, τοπικές παραδόσεις και καθημερινή ζωή.

23/5-16/6, The Breeder, Ιάσονος 45, Μεταξουργείο

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Satyrs & Maenads: The Athens Porn Film Festival

Το Satyrs & Maenads: The Athens Porn Film Festival επιστρέφει για 7η φορά στην Αθήνα με τέσσερις ημέρες προβολών, εκδηλώσεων και πάρτι. Το φεστιβάλ αποτελεί μια γιορτή της τέχνης και της σεξουαλικότητας, προσελκύοντας δημιουργούς και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, ενώ παρουσιάζει περισσότερες από 110 ταινίες που απεικονίζουν το σεξ –από το μεταφορικό μέχρι το hardcore– μέσα από αισθητικές, αφηγήσεις και περφόρμερ που δύσκολα συναντά κανείς στο mainstream πορνό.

21-24/5, 14:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια, είσοδος: 5-40 ευρώ

Rudu Fest

Οι Dramachine. Φωτ.: Μυρτώ Τζίμα

Μiα τριήμερη γιορτή που φέρνει έναν αέρα νησιού, ελευθερίας, μουσικής και αυθεντικότητας. Ένα πολυσυλλεκτικό lineup που συνδυάζει την επιστροφή στις κιθάρες, τη νέα ελληνική μουσική, τους upbeat ρυθμούς, τον λυρισμό, την ευαισθησία και τον δυναμικό urban ήχο. Live: Dramachine, Turboflow3000, The Bonnie Nettles, Loud Silence, Sigmataf, Capétte, Over 9000, N’Cheezed, Black Body Radiation.

21-23/5, 21:00, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39

Panathēnea Festival 2026

Το Panathēnea επιστρέφει στην Αθήνα, μετατρέποντας το Ζάππειο σε έναν τεράστιο κόμβο καινοτομίας, τεχνολογίας και πολιτισμού. Εμπνευσμένο από την αρχαία ελληνική γιορτή των Παναθηναίων, το φεστιβάλ φέρνει κοντά startups, επενδυτές, καλλιτέχνες, δημιουργούς και επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο, μέσα από talks, workshops, εκθέσεις, networking events και immersive εμπειρίες σε όλη την πόλη. Μετά την επιτυχία του 2025, όπου περισσότεροι από 3.000 επισκέπτες συμμετείχαν στο φεστιβάλ, η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να καθιερώσει την Αθήνα ως το μεγαλύτερο innovation hub της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

27-29/5, 9:00, Ζάππειο Μέγαρο, είσοδος: από 30 ευρώ

Off Off Athens Theater Festival

Oι πόρτες του θεάτρου Επί Κολωνώ ανοίγουν για 16η χρονιά σε νέους δημιουργούς και θεατρικές ομάδες που βρίσκονται στην αρχή ή σε μια κρίσιμη καμπή της καλλιτεχνικής τους πορείας, δημιουργώντας ένα σημείο συνάντησης για να αρθρώσουν τον προσωπικό τους λόγο και να πειραματιστούν.

25/5-23/6, 20:15, θέατρο Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12, Κολωνός, είσοδος: 9 ευρώ

Athens Jazz 2026

Οι Lagon Nwar. Φωτ.: Aurore Fouchez

Το Athens Jazz συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσίας στη μουσική σκηνή της πόλης κι έρχεται με μια μεγάλη γιορτή. Για μία εβδομάδα, καλλιτέχνες και σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα ανέβουν στη σκηνή της Τεχνόπολης για να αναδείξουν ό,τι πιο φρέσκο έχει να παρουσιάσει η σύγχρονη τζαζ, ενώ μια σειρά από παράλληλες δράσεις συμπληρώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία.

25-31/5, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι, είσοδος ελεύθερη

ΜΠΑΖΑΡ

The Meet Market #JazzEdition

Για επτά συνεχόμενες ημέρες, η Τεχνόπολη γεμίζει τζαζ ήχους, handmade δημιουργίες, street food και καλοκαιρινή ενέργεια, με περισσότερες από 20 μπάντες και 100 δημιουργούς να μετατρέπουν τον χώρο σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής και δημιουργικότητας. Ανάμεσα στις συναυλίες και τα market stalls, οι επισκέπτες θα μπορούν να ανακαλύψουν design αντικείμενα, χειροποίητες κατασκευές και γεύσεις από τοπικά street food concepts, μέσα σε μια ατμόσφαιρα που θυμίζει αθηναϊκό καλοκαιρινό φεστιβάλ. Παράλληλα, το Triton & Shell - Paper Art Hub παρουσιάζει την έκθεση «Το χειροποίητο χαρτί από την Ασία στην Ευρώπη», εξερευνώντας την ιστορία και την τέχνη του χειροποίητου χαρτιού μέσα από σπάνια αντικείμενα και έργα.

25-31/5, 19:00, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι, είσοδος ελεύθερη

STAND-UP

ALOK

Το ALOK είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο άτομο στην ποίηση και τη stand-up κωμωδία, με δυνατή παρουσία στις δημόσιες ομιλίες και τη σύγχρονη καλλιτεχνική και κοινωνική σκηνή. Τα λογοτεχνικά έργα του Beyond the Gender Binary, Femme in Public και Your Wound, My Garden έχουν γνωρίσει παγκόσμια αναγνώριση, αναδεικνύοντας τη μοναδική φωνή του σε θέματα ταυτότητας, φύλου και κοινωνικής έκφρασης.

26/5, 21:00, Arch Club, Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29, είσοδος: από 25 ευρώ