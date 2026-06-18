Οι MUNA έκαναν το Heaven να μοιάζει ξανά με ναό της queer pop

Στο Λονδίνο, οι MUNA δεν επέστρεψαν απλώς στη σκηνή. Επέστρεψαν σε έναν χώρο όπου η κουίρ ποπ δεν μοιάζει με είδος μουσικής, αλλά με κοινότητα που ξέρει πώς να αναγνωρίζει τον εαυτό της.

Το αμερικανικό τρίο εμφανίστηκε στο Heaven, το ιστορικό queer club του Λονδίνου, για την πρώτη από τρεις εξαντλημένες βραδιές, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Dancing on The Wall. Έξω από τον χώρο οι θαυμαστές τους είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται από το πρωί, κρατώντας χειροποίητες πινακίδες και φορώντας κομμένα T-shirts, δερμάτινες ζώνες, φαρδιά σορτς, αρβύλες, φεμινιστικά σήματα και κόκκινες λεπτομέρειες.

Facebook Twitter φωτογραφία: Pip Jay King

Η εικόνα ήταν σχεδόν τελετουργική: ένα κοινό ντυμένο σαν να πήγαινε όχι απλώς σε συναυλία, αλλά σε αναγνώριση. Πρώτη φορά ή παλιοί θεατές των MUNA, όλοι περίμεναν να ακούσουν το νέο άλμπουμ σε ένταση που, όπως είπε μία fan στο Gay Times, «θα ταρακουνούσε τα κόκαλά της».

Η Katie Gavin βγήκε στη σκηνή ντυμένη στα κόκκινα, στο χρώμα της νέας εποχής του συγκροτήματος, ενώ η Naomi McPherson εμφανίστηκε στα synths με τα σημάδια της top surgery ορατά μέσα από το σκισμένο πουκάμισό της. Η Josette Maskin, με το χαρακτηριστικό της ύφος, κινήθηκε στη σκηνή ανάμεσα στην κιθάρα και το κοινό, που τραγουδούσε ήδη κομμάτια όπως Eastside Girls, Wannabeher και Mary Jane, παρότι το άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει μόλις τρεις εβδομάδες πριν.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗ Ελληνική Queer Pop: Η μουσική που ξεβολεύει το κοιμισμένο σύστημα

Το Dancing on The Wall παρουσιάστηκε ολόκληρο στη σειρά, πριν το συγκρότημα περάσει στα παλιότερα αγαπημένα του κοινού. Stayaway, What I Want, Number One Fan, Promise, One That Got Away, I Know a Place και Anything But Me έστησαν το δεύτερο μέρος της βραδιάς, ενώ το Silk Chiffon έκλεισε τη συναυλία σαν queer anthem που δεν έχει χάσει τίποτα από τη λάμψη του.

Η βραδιά είχε και πολιτική ένταση. Η McPherson απευθύνθηκε στο κοινό ζητώντας «Free Palestine», πριν το συγκρότημα παίξει το Big Stick, τραγούδι που οι ίδιες οι MUNA έχουν περιγράψει ως κομμάτι που μιλά απευθείας «στην κόλαση μέσα στην οποία ζούμε». Αυτή η συνύπαρξη κουίρ χαράς και κουίρ οργής παραμένει ένας από τους λόγους που το συγκρότημα έχει αποκτήσει τόσο πιστό κοινό.

Facebook Twitter φωτογραφία: Pip Jay King

Οι MUNA δεν υπήρξαν ποτέ απλώς ένα pop συγκρότημα με queer κοινό. Από το About U μέχρι το Silk Chiffon και τώρα το Dancing on The Wall, η μουσική τους έχει χτιστεί πάνω σε εκείνη τη σπάνια ισορροπία όπου η μελαγχολία, η επιθυμία, η πολιτική συνείδηση και η απόλυτη ανάγκη για χορό δεν ακυρώνουν η μία την άλλη.

Στο Heaven, αυτό φάνηκε καθαρά. Η κουίρ ποπ των MUNA δεν επέστρεψε ως νοσταλγία ούτε ως ασφαλές synth-pop προϊόν. Επέστρεψε πιο σκοτεινή, πιο σωματική, πιο πολιτική, αλλά πάντα ικανή να μετατρέψει ένα δωμάτιο γεμάτο ιδρωμένους ανθρώπους σε κοινότητα.

με στοιχεία απο Gay Τimes