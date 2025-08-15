Οι Megadeth ανακοίνωσαν το τέλος της μπάντας: «Μην λυπάστε, να είστε χαρούμενοι για όλους μας»

Οι Megadeth, το αμερικανικό συγκρότημα - θρύλος του thrash metal, ανακοίνωσαν ότι βάζουν τίτλους τέλους στην πορεία τους, με το επερχόμενο άλμπουμ τους να είναι το τελευταίο, ενώ προγραμματίζουν για το 2026 μια μεγάλη αποχαιρετιστήρια περιοδεία.

«Υπάρχουν τόσοι πολλοί μουσικοί που έχουν φτάσει στο τέλος της καριέρας τους, είτε τυχαία είτε σκόπιμα», δήλωσε ο ιδρυτής και frontman του συγκροτήματος, Dave Mustaine, την Πέμπτη. «Οι περισσότεροι δεν καταφέρνουν να φύγουν με τους δικούς τους όρους - κι εγώ βρίσκομαι σε αυτό ακριβώς το σημείο στη ζωή μου. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, έχω αποκτήσει εκατομμύρια θαυμαστές και το πιο δύσκολο είναι να τους αποχαιρετήσω».

Χωρίς να αποκαλύψει ακόμη τον τίτλο ή την ημερομηνία κυκλοφορίας του τελικού άλμπουμ, ο Mustaine ανέφερε πως τώρα είναι η ιδανική στιγμή για το συγκρότημα να ολοκληρώσει την πορεία του με έναν τελευταίο δίσκο και περιοδεία.

«Μην θυμώνετε, μην λυπάστε, χαρείτε για όλους μας», έγραψε. «Ελάτε να γιορτάσετε μαζί μου τα επόμενα χρόνια. Κάναμε κάτι υπέροχο που πιθανότατα δεν θα ξανασυμβεί. Ξεκινήσαμε ένα μουσικό στυλ, μια επανάσταση, αλλάξαμε τον κόσμο της κιθάρας και επηρεάσαμε ολόκληρη τη μουσική. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όλα».

Η ανακοίνωση ήρθε μία μέρα μετά από teaser ανάρτηση του συγκροτήματος στα κοινωνικά δίκτυα που έγραφε: «Το τέλος είναι κοντά…».

Οι Megadeth δημιουργήθηκαν το 1983, όταν ο Mustaine αποβλήθηκε από τους Metallica, συγκρότημα που συνίδρυσε, λόγω κατάχρησης αλκοόλ και ναρκωτικών. Επιστρέφοντας στο Λος Άντζελες, σχημάτισε αρχικά τους Fallen Angels, οι οποίοι εξελίχθηκαν στους Megadeth.

Το 1985 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους Killing Is My Business... and Business Is Good!, και τη δεκαετία του ’90 καθιερώθηκαν ως ένα από τα «Big Four» του thrash metal, μαζί με τους Metallica, Slayer και Anthrax.

Το 2019, ο Mustaine ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στον λαιμό, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση της περιοδείας τους, ενώ ακολούθησε περίοδος θεραπείας και ανάρρωσης.

Με πληροφορίες από Guardian