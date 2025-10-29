Οι Limp Bizkit για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Οι Limp Bizkit έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το nu metal συγκρότημα ανακοινώθηκε από το Release Festival και έρχεται να προστεθεί στη λίστα με τα μεγάλα ονόματα του καλοκαιριού, που περιλαμβάνει συναυλίες όπως οι Metallica, ή οι Cure που ανακοινώθηκαν από το Ejekt.

Στην ανακοίνωσή της η διοργάνωση αναφέρει: «Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Limp Bizkit τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού! Μετά από δεκαετίες προσμονής, η θρυλική μπάντα έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για ένα από τα πλέον αναμενόμενα shows των τελευταίων ετών. Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 12:00.

Επιτυχίες όπως το «Nookie» ή το «Rollin» καθόρισαν τη nu metal εποχή και καθιέρωσαν το συγκρότημα ως ένα από τα πιο εμβληματικά των ’90s και των early ’00s.

Το «Nookie» ήταν το τραγούδι που εκτόξευσε τους Limp Bizkit στη διεθνή σκηνή, καθιερώνοντάς τους ως το συγκρότημα που εξέφρασε με αυθεντικότητα την ένταση και την ειρωνεία μιας ολόκληρης γενιάς. Το «Break Stuff» αποτέλεσε τον απόλυτο ύμνο της οργής και της εξέγερσης, σήμα κατατεθέν των εκρηκτικών live τους, ενώ το «Rollin’ (Air Raid Vehicle)» παραμένει ίσως το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι τους, με τον χαρακτηριστικό ρυθμό και την ακαταμάχητη ενέργεια που το έκαναν παγκόσμιο hit -από ραδιοφωνικούς σταθμούς μέχρι κινηματογραφικές ταινίες.

Το «My Way» (2001) αποκάλυψε μια πιο μελωδική, αλλά εξίσου δυναμική πλευρά τους, αποδεικνύοντας ότι μπορούσαν να ισορροπούν ανάμεσα στην ένταση και την ευαισθησία, ενώ το «Take a Look Around», γραμμένο για το Mission: Impossible 2, έδειξε την ικανότητά τους να συνδυάζουν κινηματογραφικό ήχο με σκληρό, μεταλλικό groove.

Η διασκευή τους στο «Behind Blue Eyes» (2003) των The Who ανέδειξε την απροσδόκητα τρυφερή πτυχή του Fred Durst, προσφέροντας μια πιο ήρεμη, συναισθηματική στιγμή στη δισκογραφία τους. Τέλος, το «Re-Arranged» (1999) αποκρυστάλλωσε τη σκοτεινή και στοχαστική πλευρά του συγκροτήματος. Όλα αυτά τα κομμάτια, διαφορετικά αλλά εξίσου εμβληματικά, συνθέτουν το χαρακτηριστικό μουσικό αποτύπωμα των Limp Bizkit -έναν ήχο γεμάτο ένταση, ειρωνεία και ανεξάντλητη ενέργεια που εξακολουθεί να επηρεάζει την παγκόσμια μουσική σκηνή μέχρι σήμερα.