Οι κομήτες έρχονται στο φετινό ADD Festival

Μόλις ανακοινώθηκαν τα πρώτα 39 ονόματα από τα 55 και βάλε ονόματα που συμμετέχουν στο line-up του φετινού ADD Festival, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Μαΐου 2023 σε έναν νέο χώρο στη Βιομηχανική Ζώνη Ρέντη.

Με μια πρώτη ματιά ξεχωρίζουν βεβαίως οι Comet is Coming, το σχήμα του τρομερού Βρετανού σαξοφωνίστα Shabaka Hutchings, καθώς και καλλιτέχνες όπως οι Groove Armada, Maceo Plex, Paramida και Seth Troxler.

Το ADD 2023 θα παρουσιάσει ένα πολυσυλλεκτικό line-up με καταξιωμένα και ανερχόμενα ονόματα από τη διεθνή και εγχώρια ηλεκτρονική μουσική σκηνή, σε έναν εντελώς αναπάντεχο χώρο.

Έπειτα από το βιομηχανικό σύμπλεγμα της Πειραιώς 260 και το Πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού, πιστό στη site specific λογική του, το ADD θα εξερευνήσει φέτος μία νέα τοποθεσία, τη Βιομηχανική Ζώνη Ρέντη.

Όλο το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σε μία ανοιχτή σκηνή και δύο ημι-ανοιχτές με μεγάλες φεστιβαλικές τέντες, σε ένα σύμπλεγμα γηπέδων ποδοσφαίρου ανάμεσα σε εργοστάσια και αποθήκες. Χτίζοντας ένα φουτουριστικά δυστοπικό σκηνικό, με εύκολη πρόσβαση (μόλις 15 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας), αυτό το ADD θα είναι το πιο ολοκληρωμένο και γοητευτικό.

Με δύο μέρες γεμάτες χορό, 3 διαφορετικές σκηνές και συνολική διάρκεια 32 ωρών (oι πόρτες θα ανοίξουν στις 19.00 το απόγευμα και η μουσική θα κλείσει στις 11.00 το πρωί), το ADD επιστρέφει ως ένα τεράστιο χορευτικό playground.

To line-up του φετινού ADD Festival.

Τα πρώτα ονόματα του line-up

a.metz · Alekzandra · AMÉMÉ · Bashkka · Ben Klock · Bill Sanders · DJ BORING · Chevy · Christian Löffler Live · Cirkle · Clark Live · ClubKid · The Comet is Coming Live · Deniro · The Dreamer · Folamour (A/V) · Groove Armada (DJ Set) · Job Jobse · K.atou · Karenn Live (Blawan & Pariah) · KOSTADiS Live · Leo · Maceo Plex · MARCEL DETTMANN · Maria Politi · Nightmares On Wax · Overmono · Paramida · Patrick Mason · Rival Consoles Live · Roi Perez · Roman · Saradis · Seth Troxler · Shonky · Simos Ares · Sweely · VRGN · ZAG

more TBA (39 από τους 55+ συνολικούς καλλιτέχνες)

ADD Festival

Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Μαΐου 2023

Βιομηχανική Ζώνη Ρέντη

Προπώληση εισιτηρίων εδώ.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ADD Festival στην ιστοσελίδα του addfestival.gr.