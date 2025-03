Οι καλύτερες στιγμές των Όσκαρ 2025: Το θρίλερ, η τσίχλα του Μπρόντι και το «Slava Ukraini»

Ένα αιφνιδιαστικό αφιέρωμα στον Μποντ, μια νίκη που σημαίνει ότι ένας ηθοποιός θα μπορούσε να ξαναγίνει πατέρας (δύο φορές) και μια κατεπείγουσα ρίψη τσίχλας - τα Όσκαρ του 2025 είχαν πολλά θέματα συζήτησης εκτός από τις νίκες.

Η Anora ήταν η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, αποσπώντας πέντε βραβεία, μεταξύ των οποίων το μεγάλο βραβείο της βραδιάς, το βραβείο καλύτερης ταινίας, καθώς και το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για την πρωτοεμφανιζόμενη Μάικι Μάντισον - πράγμα που σημαίνει ότι η αγαπημένη Ντέμι Μουρ έμεινε εκτός για την ερμηνεία της στην ταινία The Substance.

Ακολουθούν μερικές από τις καλύτερες στιγμές των Οσκαρ 2025:

Η είσοδος

Όταν μιλάμε για εισόδους στη σκηνή, εδώ πρέπει να έχουμε βραβείο. Σε μια αναπαράσταση του The Substance, ο παρουσιαστής Κόναν Ο'Μπράιεν αναδύθηκε από την Ντέμι Μουρ για να φτάσει στην τελετή. «Κόναν όλοι περιμένουν», φώναξε ένας νευρικός συντελεστής όταν χτύπησε την πόρτα του καμαρινιού του κωμικού - αλλά ο O'Brien αναγκάστηκε να βουτήξει ξανά μέσα στην Ντέμι Μουρ καθώς... του έλειπε ένα παπούτσι!

Ο «τέσσερις φορές θεατής των Όσκαρ», όπως συστήθηκε ο Ο'Μπράιεν, ξεκίνησε στη συνέχεια έναν εναρκτήριο μονόλογο που περιελάμβανε τα συνηθισμένα καψόνια για κάποιους από τους υποψήφιους στο κοινό.

Το μεγαλύτερο «ωωω» ήρθε όταν αναφέρθηκε στις βρισιές στην Anora - η λέξη fuck ακούγεται πάνω από 400 φορές - συγκρίνοντάς τις με εκείνες του εκδότη της πρωταγωνίστριας της «Emilia Perez», Κάρλα Σοφία Γκασκόν, τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την εμφάνιση παλαιών tweets που είχε αναρτήσει η ηθοποιός στον απόηχο της υποψηφιότητάς της για Όσκαρ. Η Γκασκόν, η οποία έχει απουσιάσει από τα Όσκαρ μετά τη διαμάχη, εμφανίστηκε στη συνέχεια στο κοινό. Ο Ο'Μπράιεν της λέει: «Αν τουιτάρεις απόψε, να θυμάσαι ότι το όνομά μου είναι Τζίμι Κίμελ».

Η τσίχλα

Ο Άντριεν Μπρόντι κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου στη χθεσινοβραδινή τελετή, ωστόσο μία κίνησή του χαρακτηρίστηκε ως «αηδιαστική» από τους θαυμαστές του.

Ο 51χρονος ηθοποιός, που κέρδισε το δεύτερο Όσκαρ της καριέρας του για την ταινία «The Brutalist», ήταν φανερά συγκινημένος όταν άκουσε το όνομά του, κερδίζοντας το Όσκαρ ανάμεσα στους Τιμοτέ Σαλαμέ, Κόλμαν Ντομίνγκο, Σεμπάστιαν Σταν και Ρέιφ Φάινς.

O Άντριεν Μπρόντι κέρδισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «The Brutalist». Ωστόσο, καθώς ανέβαινε τα σκαλιά προς τη σκηνή, γύρισε, έβγαλε την τσίχλα που μασούσε και την πέταξε στη σύντροφό του και πρώην σύζυγο του Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν, Τζορτζίνα Τσάπμαν, κάνοντας τους θεατές να αηδιάσουν. Η κάμερα έδειξε την Τσάπμαν να τρέχει προς τον σύντροφό της και να πιάνει την τσίχλα του.

Η καλύτερη ομιλία

Η λαμπερή τελετή των 97ων Βραβείων Όσκαρ ξεκίνησε με την απονομή του Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου – από τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ- στον Κίραν Κάλκιν για την εξαιρετική ερμηνεία του στην ταινία “A Real Pain” του Τζέσι Άιζενμπεργκ.

Η ανακοίνωση του ονόματός του συνοδεύτηκε από ενθουσιώδη χειροκροτήματα, με τον ηθοποιό να ανεβαίνει στη σκηνή, φανερά συγκινημένος, για να παραλάβει το χρυσό αγαλματίδιο. Στην ομιλία του φυσικά ευχαρίστησε τον Τζέσι Άιζενμπεργκ, αλλά και τη σύζυγό του Jazz Charton με την υπόσχεση να κάνουν πολλά παιδιά.

Τζέιμς Μποντ

Πρώτον, τα Όσκαρ ανακοίνωσαν ότι φέτος δεν θα παρουσιάσουν εκτελέσεις πρωτότυπων τραγουδιών κατά τη διάρκεια της τελετής. Στη συνέχεια, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσαν ότι οι πρωταγωνίστριες του Wicked, Αριάνα Γκράντε και Σίνθια Ερίβο θα εμφανίζονταν, στην πραγματικότητα, με αστέρια όπως η Doja Cat, η Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Raye και η Lisa των Blackpink επίσης στο πρόγραμμα.

Γκράντε και Ερίβο πήγαν στην τελετή κανονικά, όμως αργότερα μαθεύτηκε τι ετοίμαζαν οι υπόλοιποι: ένα αφιέρωμα στον Τζέιμς Μποντ.

Παρουσιάζοντας την πρώην σταρ του Bond, Χάλι Μπέρι μετά από ένα μοντάζ με αποσπάσματα από τον 007, η Lisa ερμήνευσε το Live And Let Die των Wings, η ράπερ Doja Cat τραγούδησε το Diamonds Are Forever της Σίρλεϊ Μπέισι, ενώ η Raye ερμήνευσε το Skyfall της Αντέλ - με το νούμερο να περιλαμβάνει επίσης μια χορευτική παράσταση με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό του Substance Margaret Qualley.

Το φιλί

Η Χάλι Μπέρι και ο Άντριεν Μπρόντι αναβίωσαν μια από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία των Όσκαρ, επαναφέροντας στη μνήμη των θαυμαστών τους το παθιασμένο φιλί που είχαν δώσει στη σκηνή του θεσμού, πριν από 22 χρόνια. Κατά τη φετινή τελετή των Όσκαρ, η Χάλι Μπέρι προκάλεσε έκπληξη στον νικητή της βραδιάς, όταν τον φίλησε με τον ίδιο παθιασμένο τρόπο, που την είχε φιλήσει εκείνος στο κόκκινο χαλί το 2003.

Η ηθοποιός, που ήταν μεταξύ των παρουσιαστών της βραδιάς, συνάντησε τον Άντριεν Μπρόντι –ο οποίος κατάφερε να κατακτήσει το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου– και άρπαξε την ευκαιρία να του ανταποδώσει το αυθόρμητο φιλί που της είχε δώσει εκείνος πριν από δύο δεκαετίες. «Ήταν μια κολασμένη βραδιά για εκείνον, αλλά και για μένα επίσης. Για να είμαι μέρος της στιγμής του… απόψε έπρεπε να του ανταποδώσω», δήλωσε η Χάλι Μπέρι στο Variety, κατά τη διάρκεια της συνέντευξή της στο κόκκινο χαλί.

«Slava Ukraini»

Αίσθηση προκάλεσε η κίνηση της Ντάριλ Χάνα να τοποθετηθεί για το θέμα της Ουκρανίας από τη σκηνή της τελετής απονομής των Όσκαρ σήμερα τα ξημερώματα.

Όταν η 64χρονη ηθοποιός βγήκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το βραβείο για το καλύτερο μοντάζ, το πρώτο που έκανε ήταν να κάνει το σήμα της νίκης και να φωνάξει Slava Ukraini (μτφ. Δόξα στην Ουκρανία). Στο άκουσμα της φράσης αυτής οι παριστάμενοι ξέσπασαν σε πιο έντονα χειροκροτήματα.

Ωστόσο στα social media αρκετοί ήταν αυτοί που επέκριναν τη Ντάριλ Χάνα για την τοποθέτησή της αυτή που έγινε στη σκιά της απρέπειας του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την περασμένη Παρασκευή.