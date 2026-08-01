Οι καλλιτέχνες που ξανάκαναν το Μάργκεϊτ μόδα τώρα δεν αντέχουν να ζήσουν εκεί

Στο Μάργκεϊτ η τέχνη έκανε ακριβώς αυτό που υπόσχονται τόσα σχέδια αστικής αναγέννησης: έδωσε ζωή σε μια κουρασμένη παραθαλάσσια πόλη. Ύστερα έκανε και αυτό που συμβαίνει συχνά όταν η ζωή ξαναγίνεται αξία: ανέβασε τα ενοίκια.

Η πόλη στην ακτή του Κεντ, στη νοτιοανατολική Αγγλία, υπήρξε για χρόνια ένα από εκείνα τα παλιά βρετανικά παραθαλάσσια θέρετρα που έμοιαζαν να έχουν μείνει πίσω από την ιστορία. Τα παραθεριστικά πλήθη είχαν φύγει, οι βιτρίνες άδειαζαν, η φτώχεια και η εγκατάλειψη είχαν γίνει μέρος της εικόνας. Και μετά ήρθε η τέχνη.

Η παραλία και το παραλιακό μέτωπο του Μάργκεϊτ, της παλιάς παραθαλάσσιας πόλης του Κεντ που μετατράπηκε σε έναν από τους πιο συζητημένους καλλιτεχνικούς κόμβους της Βρετανίας. Φωτ.: Dominic Lipinski

Το άνοιγμα του Turner Contemporary το 2011 και η αναβίωση του Dreamland το 2015 λειτούργησαν σαν δύο μεγάλοι συμβολικοί διακόπτες. Το Μάργκεϊτ άρχισε να παρουσιάζεται ξανά όχι ως παρακμασμένο θέρετρο, αλλά ως τόπος δυνατοτήτων. Ένα μέρος αρκετά κοντά στο Λονδίνο για να φτάνει κανείς με τρένο, αλλά αρκετά μακριά από το Λονδίνο για να μπορεί ακόμη να φανταστεί χώρο, χρόνο και φθηνότερη ζωή.

Αυτό ήταν το μεγάλο του δέλεαρ. Καλλιτέχνες, μουσικοί, γκαλερίστες και δημιουργοί που δεν μπορούσαν πια να αντέξουν τα ενοίκια της πρωτεύουσας άρχισαν να μετακινούνται προς την ακτή. Το Μάργκεϊτ πρόσφερε αυτό που το Λονδίνο είχε χάσει: άδειους χώρους, εργαστήρια, κοινότητα, θάλασσα και την αίσθηση ότι κάτι μπορούσε ακόμη να ξεκινήσει χωρίς να έχει ήδη εμπορευματοποιηθεί.

Μέσα σε λίγα χρόνια, η πόλη έγινε κανονικός καλλιτεχνικός κόμβος. Δίπλα στο Turner Contemporary και το Dreamland ήρθαν γκαλερί, εργαστήρια, ανεξάρτητοι χώροι, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και φεστιβάλ. Η Carl Freedman Gallery μετακόμισε από το ανατολικό Λονδίνο στο Μάργκεϊτ. Η Quench Gallery της Λίντσεϊ Μέντικ και του Γκάι Όλιβερ έδωσε χώρο σε νεότερους καλλιτέχνες. Η Τρέισι Έμιν, που γεννήθηκε στην πόλη, επέστρεψε με τα TKE Studios και πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών. Το Open School East, το Margate School, τα Resort Studios, τα Crate Studios και άλλοι χώροι πρόσθεσαν στο Μάργκεϊτ μια πυκνότητα που δεν είχε καμία σχέση με την εικόνα της παρακμής.

Η ειρωνεία είναι ότι η ίδια συνθήκη που έκανε την πόλη ελκυστική αρχίζει τώρα να εξαφανίζεται. Τα φθηνά ενοίκια και οι προσιτές τιμές ακινήτων, που έφεραν τους καλλιτέχνες εκεί, έγιναν το πρώτο θύμα της επιτυχίας τους. Το Μάργκεϊτ δεν είναι πια απλώς μια πόλη όπου μπορείς να στήσεις ένα εργαστήριο. Είναι μια πόλη με πολιτιστικό κύρος, τουριστική επιθυμία και επενδυτική αξία.

Εσωτερικό από τα TKE Studios και το T.E.A.R. της Τρέισι Έμιν στο Μάργκεϊτ, μέρος της νέας καλλιτεχνικής υποδομής που άλλαξε την εικόνα της πόλης. Φωτ.: Dave Benett

Το 2016, όταν στο Λονδίνο το μέσο μηνιαίο ενοίκιο είχε φτάσει σε δυσβάσταχτα επίπεδα, στο Μάργκεϊτ μπορούσε κανείς ακόμη να νοικιάσει ένα ολόκληρο διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια με περίπου τα μισά χρήματα. Ένα μικρό διαμέρισμα με κήπο και θέα στη θάλασσα κόστιζε περίπου 160.000 λίρες. Για πολλούς δημιουργούς, αυτό δεν ήταν απλώς ευκαιρία. Ήταν η διαφορά ανάμεσα στο να συνεχίσουν να δουλεύουν και στο να εγκαταλείψουν.

Σήμερα, όμως, ο κύκλος έχει γυρίσει. Οι τιμές κατοικίας στο Μάργκεϊτ διπλασιάστηκαν μέσα στη δεκαετία 2014-2024, ενώ η αύξηση στο Λονδίνο ήταν πολύ μικρότερη. Η πόλη έγινε θύμα της ίδιας της δημοφιλίας της. Αυτό που πολλοί αναζητούσαν εκεί η δυνατότητα να ζουν και να δημιουργούν έξω από την πίεση της πρωτεύουσας, αρχίζει να μοιάζει με την ίδια πίεση, απλώς μεταφερμένη στην ακτή.

Το Μάργκεϊτ δείχνει έτσι ολόκληρο τον κύκλο της πολιτιστικής αναγέννησης. Πρώτα έρχονται οι καλλιτέχνες, επειδή κανείς άλλος δεν ενδιαφέρεται αρκετά για τους άδειους χώρους. Μετά έρχονται οι γκαλερί, τα καφέ, οι δημοσιογράφοι, οι συλλέκτες, οι επισκέπτες του Σαββατοκύριακου. Μετά η πόλη μπαίνει στους οδηγούς, στις λίστες, στα lifestyle αφιερώματα. Και στο τέλος, η αξία που παρήγαγαν οι άνθρωποι της δημιουργίας γίνεται ακίνητη περιουσία που μπορεί να τους πετάξει έξω.

Όχι ότι οι καλλιτέχνες είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για τον εξευγενισμό. Συχνά είναι οι πρώτοι που εκτοπίζονται από αυτόν. Το πρόβλημα είναι ότι η τέχνη χρησιμοποιείται διαρκώς ως ήπια γλώσσα για μια πολύ σκληρότερη οικονομική διαδικασία. Μιλάμε για «αναζωογόνηση», «δημιουργική ενέργεια», «νέες κοινότητες», «πολιτιστικούς προορισμούς». Πίσω από αυτές τις λέξεις, όμως, κινούνται τιμές γης, ενοίκια, επενδυτές και άνθρωποι που δεν μπορούν πια να μείνουν στον τόπο που έκαναν επιθυμητό.

Λεπτομέρεια από την έκθεση Where You End and I Begin της Λίντσεϊ Μέντικ στην Carl Freedman Gallery, έναν από τους χώρους που τροφοδότησαν τη νέα σκηνή του Μάργκεϊτ. Φωτ.: Ollie Harrop / Courtesy of the artist and Carl Freedman Gallery, Margate

Στο Μάργκεϊτ υπάρχουν, φυσικά, και πραγματικά κέρδη. Η πόλη δεν είναι πια αόρατη. Υπάρχουν εκθέσεις, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, νεανικές πρωτοβουλίες, διεθνείς επισκέπτες, καλλιτέχνες που βρίσκουν κοινότητα και ευκαιρίες που στο Λονδίνο θα ήταν αδιανόητες. Για πολλούς δημιουργούς, το Μάργκεϊτ υπήρξε σωτήριο. Τους έδωσε χώρο να δουλέψουν, να εκθέσουν, να δικτυωθούν, να φτιάξουν κάτι δικό τους.

Αλλά η άλλη πλευρά παραμένει. Όσοι μεγάλωσαν εκεί βλέπουν μια πόλη που έγινε αγνώριστη προς το καλύτερο και προς το ακριβότερο. Οι μισθοί και οι τοπικές ευκαιρίες δεν ακολουθούν απαραίτητα τις τιμές των ακινήτων. Η νέα πολιτιστική εικόνα του Μάργκεϊτ δεν χωρά πάντα τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί πριν γίνει αντικείμενο επιθυμίας. Και όσο η πόλη παρουσιάζεται προς τα έξω ως μποέμ παράδεισος, τόσο πιο εύκολα κινδυνεύει να χαθεί η πιο σύνθετη πραγματικότητά της.

Γι’ αυτό και πολλοί από τους ίδιους τους καλλιτέχνες επιμένουν ότι η αναγέννηση δεν αρκεί να φέρνει νέο κοινό. Πρέπει να επιστρέφει κάτι και στους ανθρώπους της πόλης. Η Quench οργανώνει εργαστήρια, θερινά σχολεία και προγράμματα για παιδιά και νέους. Το Open School East λειτουργεί ως δωρεάν σχολή τέχνης με προγράμματα για την τοπική κοινότητα. Στα TKE Studios της Τρέισι Έμιν, το καφέ The Perfect Place to Grow λειτουργεί και ως εκπαιδευτική κουζίνα για νέους που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην απασχόληση.

Αυτές οι προσπάθειες έχουν σημασία, αλλά δεν αναιρούν την κεντρική αντίφαση. Η τέχνη μπορεί να ανοίξει πόρτες, αλλά δεν μπορεί μόνη της να συγκρατήσει την αγορά ακινήτων. Μπορεί να φτιάξει κοινότητα, αλλά δεν μπορεί πάντα να προστατεύσει την κοινότητα από την αξία που η ίδια δημιουργεί. Μπορεί να κάνει μια πόλη ορατή, αλλά η ορατότητα έχει κόστος.

Το Μάργκεϊτ δεν είναι μια απλή ιστορία επιτυχίας ούτε μια απλή ιστορία εξευγενισμού. Είναι και τα δύο μαζί. Μια πόλη που ξαναβρήκε φωνή μέσα από την τέχνη, αλλά τώρα κινδυνεύει να γίνει υπερβολικά ακριβή για τους ανθρώπους που τη βοήθησαν να ακουστεί. Ένα μέρος όπου μπορείς κάθε εβδομάδα να δεις φιλόδοξη σύγχρονη τέχνη, αλλά όπου το ερώτημα ποιος μπορεί να ζήσει κοντά της γίνεται όλο και πιο πιεστικό.

Η τέχνη έσωσε το Μάργκεϊτ από την εγκατάλειψη. Τώρα το Μάργκεϊτ πρέπει να βρει τρόπο να μην εγκαταλείψει τους καλλιτέχνες του.

Με στοιχεία από Artnet News