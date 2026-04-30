Οι INXS τίμησαν τον Μάικλ Χάτσενς: «Το μόνο που ήθελε ήταν να έχουν σημασία όσα κάναμε»

Οι INXS τίμησαν με μια συγκινητική ομιλία τον Μάικλ Χάτσενς στα APRA Awards του 2026, παραλαμβάνοντας το Ted Albert Award για την προσφορά τους στην αυστραλιανή μουσική.

Το θρυλικό αυστραλιανό συγκρότημα βραβεύτηκε το βράδυ της Τετάρτης, 29 Απριλίου, στο Hordern Pavilion του Σίδνεϊ, στο πλαίσιο της επετειακής διοργάνωσης για τα 100 χρόνια της APRA. Κατά την παραλαβή του βραβείου, τα μέλη των INXS αναφέρθηκαν επανειλημμένα στον Χάτσενς, τον τραγουδιστή που σφράγισε την ταυτότητά τους και έφυγε από τη ζωή το 1997.

Ο Tim Farriss άνοιξε την ομιλία μιλώντας για την απουσία που εξακολουθεί να συνοδεύει το συγκρότημα. «Ήμουν μακριά με αυτούς τους ανθρώπους, τα αδέλφια μου εδώ πίσω μου, και φυσικά με τον Michael, που μας λείπει πολύ αυτή τη στιγμή», είπε, ευχαριστώντας στη συνέχεια τα υπόλοιπα μέλη «που πίστεψαν σε μένα και σε αυτό που οραματιζόμουν ότι θα μπορούσαμε να γίνουμε».

Η πιο φορτισμένη στιγμή ήρθε από τον Andrew Farriss, ο οποίος αναφέρθηκε απευθείας στον Χάτσενς και στη δημιουργική σχέση που τους συνέδεε από παιδιά. «Θα ήθελα ειδικά να ευχαριστήσω τον Michael Hutchence για τη δυναμική σκηνική του παρουσία, την απίστευτη φωνή του και για τα περισσότερα από 300 τραγούδια που γράψαμε μαζί ως δημιουργικό δίδυμο, από τότε που ήμασταν παιδιά», είπε.

«Σε ευχαριστούμε που ήσουν φίλος μας, Michael, και που μπόρεσες να κάνεις το αδύνατο μαζί μας ως INXS. Μας λείπεις, αδελφέ», πρόσθεσε.

Ο μπασίστας Garry Gary Beers τίμησε επίσης τον Χάτσενς και τον μάνατζερ του συγκροτήματος, Chris Murphy, ο οποίος έχει επίσης φύγει από τη ζωή, περιγράφοντας το γκρουπ ως οικογένεια που παρέμεινε δεμένη από τα σχολικά χρόνια. «Θέλω να ευχαριστήσω τα τέσσερα αδέλφια μου εδώ στη σκηνή, τον Michael και τον Chris Murphy, που δυστυχώς δεν είναι εδώ, αν και θα έπρεπε να βρίσκονται μαζί μας στη σκηνή», είπε.

Ο Jon Farriss αναφέρθηκε με τη σειρά του στους Murphy και Hutchence, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία του Andrew Farriss με τον τραγουδιστή «την πιο εκπληκτική δημιουργική σχέση».

Κλείνοντας την ομιλία, ο Kirk Pengilly θυμήθηκε κάτι που έλεγε συχνά ο Χάτσενς για την υστεροφημία του συγκροτήματος. «Ο Michael έλεγε συχνά ότι το μόνο που ήθελε ήταν να έχουμε σημασία. Να πουν κάποια μέρα οι άνθρωποι: “Ναι, έκαναν κάτι, πρόσφεραν κάτι, είχαν σημασία”. Αυτό το βραβείο επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό», είπε απευθυνόμενος στο κοινό.

Το Ted Albert Award επισφράγισε μια σπουδαία βραδιά για την αυστραλιανή μουσική, με την τελετή να περιλαμβάνει ειδικά αφιερώματα στους INXS από καλλιτέχνες όπως οι Jimmy Barnes, Kate Ceberano, Paul Dempsey και Kav Temperley.

Με στοιχεία από Rolling Stone , NME