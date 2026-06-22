Oι ιδρυτές της Sunnei αναλαμβάνουν τη Moschino

Η Moschino περνά σε νέο κεφάλαιο, με τους ιδρυτές της Sunnei, Λόρις Μεσίνα και Σιμόνε Ρίτσο, να αναλαμβάνουν τη δημιουργική διεύθυνση του ιταλικού οίκου.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του Άντριαν Απιολάζα από τη θέση του creative director. Οι Μεσίνα και Ρίτσο αναλαμβάνουν άμεσα, ενώ η πρώτη τους συλλογή για τη Moschino θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.

Η επιλογή τους έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή η Sunnei υπήρξε ένα από τα πιο παιχνιδιάρικα και πειραματικά brands της σύγχρονης μιλανέζικης σκηνής. Οι δύο σχεδιαστές ίδρυσαν το brand το 2014, αρχικά ως ανδρική ετικέτα με απευθείας πωλήσεις στο κοινό, πριν επεκταθούν και στο womenswear το 2018. Χωρίς να έχουν ακολουθήσει την κλασική διαδρομή των σχολών μόδας, έχτισαν σταδιακά μια γλώσσα βασισμένη στο χρώμα, την ειρωνεία, την κουλτούρα του διαδικτύου και την αίσθηση ότι ένα fashion show μπορεί να είναι και παιχνίδι.

Αυτό το στοιχείο έκανε τη Sunnei να ξεχωρίσει. Σε διαφορετικές παρουσιάσεις της, το brand χρησιμοποίησε δίδυμα μοντέλα για οπτικά τρικ, έβαλε μοντέλα να κάνουν crowd-surfing και ζήτησε από τους καλεσμένους να βαθμολογούν τα looks με πινακίδες, μετατρέποντας την ίδια την κριτική της μόδας σε κομμάτι του show. Τον Σεπτέμβριο του 2025, οι Μεσίνα και Ρίτσο παρουσίασαν την τελευταία τους συλλογή για τη Sunnei σαν ψεύτικο auction house, πριν ανακοινώσουν την αποχώρησή τους από το brand.

Η Moschino μοιάζει, από αυτή την άποψη, με φυσικό επόμενο βήμα. Από την εποχή του Φράνκο Μοσκίνο, ο οίκος χτίστηκε πάνω στη σάτιρα, την ειρωνεία, το παιχνίδι με το κακό γούστο και τη χρήση της pop κουλτούρας ως κριτικού εργαλείου. Στη δική τους δήλωση, οι Μεσίνα και Ρίτσο αναφέρθηκαν ακριβώς σε αυτή την κληρονομιά, σημειώνοντας ότι ο Φράνκο Μοσκίνο ήξερε να αμφισβητεί τις συμβάσεις μέσα από τη δημιουργικότητα, διατηρώντας ταυτόχρονα καθαρή και αναγνωρίσιμη φωνή.

Η ανάληψη της Moschino από τους δύο σχεδιαστές έρχεται σε μια περίοδο αναδιάταξης για τον οίκο και τη μητρική του εταιρεία, Aeffe. Ο Απιολάζα είχε αναλάβει τη Moschino στις αρχές του 2024, μετά τον ξαφνικό θάνατο του Νταβίντε Ρένε, ο οποίος είχε οριστεί διάδοχος του Τζέρεμι Σκοτ αλλά πέθανε λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο Τζέρεμι Σκοτ είχε προηγουμένως συνδέσει τη Moschino με μια δεκαετία υπερβολής, camp θεατρικότητας και celebrity dressing, μετατρέποντας συχνά τις συλλογές του σε σχόλιο πάνω στον καταναλωτισμό, το θέαμα και την ίδια τη μόδα. Ο Απιολάζα ακολούθησε πιο συγκρατημένη διαδρομή, επιστρέφοντας περισσότερο στους αρχικούς κώδικες του Φράνκο Μοσκίνο και λιγότερο στο viral camp της εποχής Σκοτ.

Με τους Μεσίνα και Ρίτσο, η Moschino φαίνεται να αναζητά κάτι διαφορετικό: όχι απλώς έναν νέο σχεδιαστή, αλλά μια δημιουργική μηχανή που ξέρει πώς να κάνει τη μόδα να κυκλοφορεί ως εικόνα, σχόλιο και γεγονός.

Το ερώτημα τώρα είναι αν η παιχνιδιάρικη ενέργεια της Sunnei μπορεί να ξυπνήσει ξανά έναν οίκο που υπήρξε πάντα πιο ενδιαφέρων όταν δεν φοβόταν να κοροϊδέψει τη σοβαρότητα της μόδας.

με στοιχεία από W Magazine