Οι Gorillaz κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ εκτός major label μετά από χρόνια

Οι Gorillaz επέστρεψαν με το “The Mountain”, το ένατο στούντιο άλμπουμ τους, που κυκλοφόρησε σήμερα. Πρόκειται για την πρώτη τους κυκλοφορία εκτός Parlophone/Warner από το 2012, καθώς ο δίσκος διατίθεται μέσω του δικού τους label, Kong, με διανομή από τη Sony/The Orchard μια αλλαγή που από μόνη της σηματοδοτεί μετατόπιση στη δισκογραφική τους πορεία.

Το άλμπουμ κινείται σε πιο συγκρατημένο και εσωστρεφές ύφος σε σχέση με τις πιο εκρηκτικές, πολυσυλλεκτικές δουλειές του παρελθόντος. Σύμφωνα με διεθνείς κριτικές, ο Damon Albarn στρέφεται σε θεματικές που αγγίζουν τη μνήμη και την απώλεια, επηρεασμένος και από προσωπικά βιώματα των τελευταίων ετών. Η ηχητική κατεύθυνση παραμένει πολυπολιτισμική, με τραγούδια που ενσωματώνουν διαφορετικές γλώσσες και συνεργασίες από διαφορετικά μουσικά περιβάλλοντα.

Οι Gorillaz διατηρούν το γνωστό τους μοντέλο πολυσυλλεκτικών συμμετοχών: από εναλλακτικούς και hip hop καλλιτέχνες μέχρι μουσικούς με έντονο τοπικό ή παραδοσιακό στοιχείο. Η πολυγλωσσική προσέγγιση ,που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αγγλικά, αραβικά και χίντι δεν λειτουργεί ως απλό αισθητικό εύρημα αλλά ως βασικό δομικό στοιχείο του δίσκου.

Η υποδοχή από την κριτική είναι θετική αλλά όχι ομόφωνη. Ορισμένα μέσα κάνουν λόγο για έναν από τους πιο συνεκτικούς και ώριμους δίσκους της πρόσφατης περιόδου τους, επισημαίνοντας τη συνοχή και τη συγκρατημένη παραγωγή. Άλλοι σχολιαστές θεωρούν ότι το άλμπουμ, παρά το εύρος των συνεργασιών του, σε σημεία δείχνει υπερφορτωμένο ή λιγότερο αιχμηρό από προηγούμενες δουλειές τους.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του άλμπουμ, παρουσιάστηκε και ένα συνοδευτικό animated short film, επεκτείνοντας για ακόμη μία φορά τον εικαστικό κόσμο των Gorillaz στοιχείο που παραμένει κεντρικό στη φυσιογνωμία του πρότζεκτ από την αρχή της πορείας του.

Είκοσι πέντε χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση, οι Gorillaz εξακολουθούν να λειτουργούν ως υβριδικό σχήμα που μετακινείται ανάμεσα στη pop, το hip hop και την παγκόσμια μουσική. Το ερώτημα δεν είναι αν αλλάζουν αλλά προς ποια κατεύθυνση επιλέγουν να κινηθούν κάθε φορά. Με το “The Mountain”, η επιλογή φαίνεται πιο εσωτερική και λιγότερο θορυβώδης.