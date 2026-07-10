Οι Florence & Τhe Machine στην Αθήνα και άλλα 20 events που αξίζουν

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Florence & Τhe Machine

Η μεγάλη επιστροφή της Φλόρενς Γουέλς στη χώρα μας είναι γεγονός! Η λατρεία που της δείχνει το ελληνικό κοινό είναι εντυπωσιακή, ενώ και η ίδια δεν κρύβει τον ιδιαίτερο δεσμό που νιώθει με την Ελλάδα. Στην εμφάνισή της στο Ejekt Festival θα παρουσιάσει υλικό από ολόκληρη τη δισκογραφία της, καθώς και από τον νέο δίσκο «Everybody Scream».

14/7, 20:00, ΟΑΚΑ, Καλογρέζα

CLUBBING

Anna

Η Βραζιλιάνα DJ και παραγωγός, Anna, ενώνει υπνωτιστικούς ρυθμούς και ατμοσφαιρικές μελωδίες σε ένα εκρηκτικό set.



Η Anna, μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης melodic techno, επιστρέφει στο Bolivar. Η Βραζιλιάνα DJ και παραγωγός, με κυκλοφορίες στις Drumcode και Afterlife, ενώνει υπνωτιστικούς ρυθμούς και ατμοσφαιρικές μελωδίες σε ένα εκρηκτικό set. Τη βραδιά ανοίγει o Steph.

9/7, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Meduza

Meduza

Οι Meduza, υποψήφιοι για Grammy, έγιναν παγκοσμίως γνωστοί με το «Piece of your heart», συμβάλλοντας στην επιστροφή της house μουσικής στο mainstream. Αποτελούν το πιο επιτυχημένο ιταλικό act σε streaming, με σχεδόν 20 δισεκατομμύρια streams και πολλές διεθνείς επιτυχίες.

11/7, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

ACN with Sawf & ANFS

Η καρδιά της αθηναϊκής techno χτυπά στο Astron με δύο από τα πιο καταξιωμένα ονόματα της εγχώριας underground σκηνής. Οι Sawf και ANFS αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά αφιερωμένη στον αυθεντικό, σκοτεινό και υπνωτιστικό ήχο, ιδανική για όσους αναζητούν μια βαθιά club εμπειρία.

11/7, 23:00, Astron Club, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 121

Club Culture Afterparty

Το Club Culture επιστρέφει στο Romantso για ένα πολυδιάστατο βράδυ που συνδυάζει live μουσική και club κουλτούρα. Μετά τη live εμφάνιση του Hak Baker, τη σκυτάλη παίρνει το after party με τους Jeph Vanger, Lost Dog και Axon Torr στα decks.

11/7, 23:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5

Jay de Lys & Bassel Darwish

Jay de Lys

Ο Jay de Lys και ο Bassel Darwish ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Manko για μια βραδιά αφιερωμένη στους σύγχρονους house και tech house ήχους. Με groove, δυναμικούς ρυθμούς και ασταμάτητη ενέργεια, οι δύο καταξιωμένοι DJs υπόσχονται ένα set που θα κρατήσει το dancefloor ζωντανό από νωρίς το απόγευμα

12/7, 18:00, Manko, λεωφ. Ποσειδώνος 110, Γλυφάδα

ΘΕΑΤΡΟ

Βάκχες

Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

Oι «Βάκχες» έρχονται στην ελληνική θεατρική πραγματικότητα σε σκηνοθεσία του διακεκριμένου δημιουργού Γιάβορ Γκάρντεφ, με την ειδική συμμετοχή του διεθνούς φήμης βρετανικού συγκροτήματος The Tiger Lillies, που όχι μόνο υπογράφει τη μουσική αλλά ερμηνεύει και ζωντανά επί σκηνής, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στη δράση.

10-11/7, 21:00, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, Παλαιά Επίδαυρος, Αργολίδα

Four Walls and a Roof

Φωτ.: Christophe Berlet

Ο Ραμπί Μρουέ –από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του σύγχρονου πολιτικού και εννοιολογικού θεάτρου– επιστρέφει, συμπράττοντας αυτήν τη φορά στη σκηνοθεσία με τη σταθερή του συνεργάτιδα Λίνα Ματζνταλανί. Οι Λιβανέζοι δημιουργοί έγιναν διεθνώς γνωστοί μέσα από τις θεατρικές lecture-performances, ένα υβριδικό είδος ανάμεσα στο θέατρο, τη διάλεξη και το ντοκουμέντο.

12-13/7, 21:00, Χώρος Β, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

Οι ρήτορες

Φωτ.: Πάτροκλος Σκαφιδάς

Σε ένα απομονωμένο καλοκαιρινό σκηνικό στον Πόρο, ένας καταξιωμένος ηθοποιός έρχεται αντιμέτωπος με ένα νέο έργο – ένα χειρόγραφο που του εμπιστεύεται ένας παλιός φίλος συγγραφέας. Κομιστής του έργου, ένας νεαρός ηθοποιός. Καθώς οι δύο άντρες βυθίζονται στους ρόλους τους, ένα σκοτεινό παιχνίδι εξουσίας, ανταγωνισμού και υπόγειας έντασης αρχίζει να ξεδιπλώνεται. Ένα θεατρικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας για την εξουσία, τον λόγο και τους ανομολόγητους έρωτες.

9-12/7, 21:00, Παλαιό Πανεπιστήμιο, Θόλου 5, Πλάκα

ΧΟΡΟΣ

Oedipus Steps

Φωτ.: Άκης Χρήστου

Μπορούμε να φανταστούμε το «Oedipus Steps» –του πρωτοεμφανιζόμενου στο Φεστιβάλ συνθέτη Ζήση Σέγκλια– ως το «unseen footage» του «Οιδίποδα Τυράννου» και του «Οιδίποδα επί Κολωνώ» ή ως ένα άγνωστο έργο μέσα σε ένα γνωστό έργο, μια αδέσποτη θεατρική πράξη που ζει εκτός σκηνικού χρόνου, στη σφαίρα αυτού που υπονοείται και όχι εκείνου που λέγεται.

10-11/7, 23:59, Αρχαίο Στάδιο Επιδαύρου

Butchers

Φωτ.: Lorenza Daverio

Τι σχέση έχουν οι χασάπηδες με τον χασάπικο χορό; Από αυτή την ετυμολογική, ιστορική και συμβολική συγγένεια εκκινεί το έργο της χορογράφου Γκλόρια Ντορλιγκούτσο, με οδηγό την τυχαία ανακάλυψη ότι το χασάπικο, ο ελληνικός παραδοσιακός χορός, σημαίνει κυριολεκτικά «χορός των χασάπηδων». Με επιρροές από τις ιαπωνικές πολεμικές τέχνες και ιδίως από την τέχνη του σπαθιού, η χορογράφος αναζητά το σημείο όπου συγκλίνουν η εργασία, ο ρυθμός και η καθημερινή πρακτική.

12-13/7, 21:30, Χώρος Ε, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Robert Plant

Ρόμπερτ Πλαντ

Ο Plant παρουσιάζει το «All that glitters…» μαζί με τους Saving Grace, το σχήμα που τον συντροφεύει από το 2019, και τη χαρισματική Suzi Dian: ένα συλλογικό πρότζεκτ, ωμό, ατμοσφαιρικό και βαθιά σύγχρονο, που ενώνει τα μπλουζ με τον υπνωτιστικό παλμό της ψυχεδελικής folk, μετατρέποντας την παράδοση σε μια ζωντανή, ηλεκτρισμένη εμπειρία.

9/7, 21:00, Θέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός

Pantera

Pantera

Οι θρυλικοί Τεξανοί πρωτοπόροι του groove metal θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, κλείνοντας επιτέλους ένα από τα μεγαλύτερα κενά στη συναυλιακή ιστορία του heavy metal στη χώρα μας με ένα ανεπανάληπτο σόου. Μαζί τους, μία από τις πιο σημαντικές μπάντες του σύγχρονου metal, οι Trivium, αλλά και το ασταμάτητο deathcore συγκρότημα Bodysnatcher.

9/7, 18:00, Πλατεία Νερού, Φάληρο

Εννιά νούφαρα από τη νεκρή όχθη

Κ. Βήτα. Φωτ.: Γιώργος Σπανός

Μια ποιητική αναφορά στη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ού αιώνα, στη νοσταλγία, την απώλεια και την αναζήτηση ταυτότητας. Ο Κ. Βήτα δεν αναπαράγει απλώς τα τραγούδια: τα επιλέγει, τα ερμηνεύει και τα ενορχηστρώνει με τη δική του ιδιαίτερη μουσική γραφή, γεφυρώνοντας το παραδοσιακό με το ηλεκτρονικό, το ρεμπέτικο με το σύγχρονο, το ηχητικό με το υπαρξιακό.

10-11/7, 21:00, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου, Παλαιά Επίδαυρος, Αργολίδα

Thievery Corporation, The Wailers & BALTHVS

BALTHVS

Μια μεγάλη γιορτή για τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από το ξεκίνημα του φεστιβάλ Release, από την οποία δεν θα μπορούσαν να λείπουν αυτοί που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τη διαδρομή του, έχοντας μαζί τους τη σπουδαιότερη ρέγκε μπάντα όλων των εποχών σε ένα σετ γεμάτο από τις αξέχαστες επιτυχίες του Μπομπ Μάρλεϊ, καθώς και ένα από τα πιο συναρπαστικά νέα ονόματα του psychedelic funk / R&B στερεώματος.

11/7, 18:00, Πλατεία Νερού, Φάληρο

The Cure

The Cure

Η πρώτη συναυλία των Cure στη χώρα μας έπειτα από 7 χρόνια. Το εκπληκτικό με αυτό το συγκρότημα είναι ότι, ενώ διανύουν την πέμπτη δεκαετία της επιτυχημένης καριέρας τους, βρίσκονται σήμερα σε πραγματικά εξαιρετική κατάσταση. Ο τελευταίος δίσκος τους, «Songs of a lost world», ήταν, χωρίς υπερβολή, ο καλύτερος του 2024 και βρέθηκε στην κορυφή σε όλες τις σοβαρές λίστες εκείνης της χρονιάς.

15/7, 20:00, ΟΑΚΑ, Καλογρέζα

What a Wonderful World - Α tribute to Louis Armstrong

Storyville Ragtimers

Οι Storyville Ragtimers παρουσιάζουν ένα μοναδικό αφιέρωμα στον Λούις Άρμστρονγκ, μία από τις σημαντικότερες μορφές της τζαζ και της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Μια βραδιά γεμάτη ζωντάνια, σουίνγκ και ωραία διάθεση, με τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια του Λούις Άρμστρονγκ.

10/7, 21:00, Κήπος Μεγάρoυ Μουσικής, B. Σοφίας & Π. Κόκκαλη

ΤΖΑΖ

Πέτρος Κλαμπάνης

Φωτ.: Σπύρος Φλάμπουρας

Ο Έλληνας κοντραμπασίστας, συνθέτης και παραγωγός που δραστηριοποιείται διεθνώς δημιουργεί ένα νέο live format, όπου το σόλο μπάσο, οι νέες ενορχηστρώσεις, ο αυτοσχεδιασμός και η σύγχρονη μεσογειακή ατμόσφαιρα συναντιούνται σε μια πιο άμεση και ζωντανή εκδοχή της μουσικής του. Μαζί του στη σκηνή θα βρίσκονται ο Θωμάς Μελετέας (ούτι), η Ειρήνη Αλίσα (πλήκτρα) και ο Παναγιώτης Κωστόπουλος (ντραμς).

9/7, 21:00, Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Dreaming was not enough

Douglas Knesse, «Coqueiro na Grecia». Φωτ.: Zoumboulakis Galleries

Ο Βραζιλιάνος καλλιτέχνης Douglas Knesse, μέσα από τη νέα ενότητα έργων του συνεχίζει να διερευνά και να αμφισβητεί την έννοια του παραδείσου. Τι σημαίνει άραγε ο παράδεισος στη σύγχρονη εποχή; Και πώς συνδέεται με τη διαχρονική ανθρώπινη επιθυμία για μια ιδανική κοινωνία;

9-25/7, γκαλερί Ζουμπουλάκη, πλ. Κολωνακίου 20, Κολωνάκι, Τρ., Πέμ.-Παρ. 11:00-20:00, Τετ., Σάβ. 11:00-15:00

Columbia - Die Ruinen von Athen

Έργο του Πάνου Χαραλάμπους

«Ριζούπολη: Μάιος 2006. Κατεδαφίζεται το εργοστάσιο παραγωγής δίσκων βινυλίου της COLUMBIA· σκόρπια συντρίμμια “τα μαύρα μάρμαρα”… ξετυλιγμένες μαγνητοταινίες διατρέχουν όλη την επικράτεια…οι μεταλλικές μήτρες γυαλίζουν στον ήλιο». Στην ατομική έκθεση του Πάνου Χαραλάμπους, ο χώρος της γκαλερί μετατρέπεται σε ένα audio room.

Έως 19/9, Citronne Gallery, Πατριάρχου Ιωακείμ 19, Κολωνάκι, Τρ., Πέμ.-Παρ. 11:00-20:00, Τετ., Σάβ. 11:00-16:00

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

In Orbit | Οφ δε ρέκορντ

ΜΕΤΑΜΑΝ. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν

Το In Orbit μετατρέπει το ΚΠΙΣΝ σε σημείο συνάντησης της αθηναϊκής εναλλακτικής σκηνής. Για τρεις ημέρες, οι Model Spy, ta toy boy, METAMAN, Viceroy, Kukuraxa, Kolida Babo, MOb, Ledeloue, Demi Spriggs, Valisia Odell, Super Stereo και οι ΠΙΕΒ x VIKTORAS (+Guests) παρουσιάζουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με indie, electronic, synth-pop, darkwave και πειραματικούς ήχους.

10-12/7, 20:00, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα