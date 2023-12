Οι φανς των Blink-182 τραγουδούν λάθος στίχους τους εδώ και 24 χρόνια

Χρειάστηκε να περάσουν 24 χρόνια για να καταλάβουν οι φανς των Blink- 182 ότι τραγουδούν λάθος στίχους.

Έχουν περάσει πάνω από δύο δεκαετίες από τότε που ο Matt Hoppus των Blink -182 τραγούδησε την επιτυχία του 1999 «What's My Age Again?» από το άλμπουμ Enema of the State και οι φανς έμαθαν ότι τελικά τραγουδούσαν λάθος στίχους. Τα social media γέμισαν με σχόλια των φανς για το πόσο περήφανοι ήταν που ήξεραν τους στίχους αλλά και πόσο ντροπή αισθάνθηκαν όταν έμαθαν ότι για χρόνια τραγουδούσαν λάθος.

Στην πραγματικότητα, ήταν τόσοι πολλοί που έλεγαν λάθος στίχους, ώστε παρενέβη ο μπασίστας και τραγουδιστής των Blink-182 Mark Hoppus για να διόρθωσε τα πράγματα.

«I took her out, it was a Friday night. I walk alone to get the feeling right...» τραγουδούσαν για χρόνια οι φανς αλλά οι πραγματικοί στίχοι είναι «I took her out, it was a Friday night. I wore cologne to get the feeling right».

Με πληροφορίες του Unlaid