Οι Ετρούσκοι βγαίνουν από τη σκιά της Ρώμης σε μια μεγάλη έκθεση στο Σαν Φρανσίσκο

Ένα λινό βιβλίο σώθηκε επειδή κόπηκε σε λωρίδες και τυλίχτηκε γύρω από μια αιγυπτιακή μούμια. Αιώνες αργότερα, αυτό το παράξενο ταξίδι ενός ετρουσκικού κειμένου από την αρχαία Ιταλία στην Αλεξάνδρεια και από εκεί στο Ζάγκρεμπ γίνεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία μιας μεγάλης έκθεσης για τους Ετρούσκους στο Σαν Φρανσίσκο.

Η έκθεση The Etruscans: From the Heart of Ancient Italy παρουσιάζεται στο Legion of Honor και συγκεντρώνει 180 αντικείμενα από 30 διεθνή μουσεία, πολλά από τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η πρώτη μεγάλη αμερικανική έκθεση για τους Ετρούσκους από το 2009 και έρχεται ύστερα από δέκα χρόνια έρευνας, με στόχο να ξανασυστήσει έναν πολιτισμό που άνθησε στην κεντρική Ιταλία για περίπου οκτώ αιώνες, μέχρι τον 1ο αιώνα π.Χ.

Οι Ετρούσκοι δεν ήταν απλώς οι «πριν από τους Ρωμαίους». Ζούσαν στην πλούσια σε μέταλλα Ετρουρία, ανέπτυξαν εμπορικά δίκτυα με Έλληνες και Φοίνικες, διακίνησαν χαλκό, σίδηρο και κασσίτερο, έχτισαν πόλεις, ναούς και σπίτια, και άφησαν πίσω τους μια υλική κουλτούρα εντυπωσιακής πολυτέλειας. Η εμπορική τους επιτυχία δημιούργησε μια κοινωνία με περίτεχνα κοσμήματα, χάλκινα αντικείμενα, αγγεία, γλυπτά, τελετουργικά σκεύη και ταφές που μοιάζουν να έχουν στηθεί για να συνεχίζεται η ζωή και μετά τον θάνατο.

Το Liber Linteus Zagrabiensis, το μεγαλύτερο σωζόμενο ετρουσκικό κείμενο, διατηρήθηκε επειδή το λινό χειρόγραφο κόπηκε σε λωρίδες και χρησιμοποιήθηκε ως τύλιγμα αιγυπτιακής μούμιας.

Κι όμως, για έναν πολιτισμό που κράτησε τόσο πολύ, γνωρίζουμε σχετικά λίγα. Οχι επειδή δεν έγραφαν. Σύμφωνα με τη Ρενέ Ντρέιφους, επιμελήτρια αρχαίας τέχνης των Fine Arts Museums of San Francisco και βασική επιμελήτρια της έκθεσης, οι Ετρούσκοι έγραφαν για τον εαυτό τους και την ιστορία τους, αλλά συχνά σε φθαρτά υλικά, όπως το λινό. Ετσι, μεγάλο μέρος της δικής τους φωνής χάθηκε και η εικόνα τους έφτασε σε εμάς κυρίως μέσα από Έλληνες και Ρωμαίους συγγραφείς, που δεν τους αντιμετώπιζαν πάντα με συμπάθεια.

Αυτό επιχειρεί να διορθώσει η έκθεση. Οχι παρουσιάζοντας τους Ετρούσκους ως ρομαντικό μυστήριο, αλλά επαναφέροντάς τους ως πολιτισμό με τεχνογνωσία, πλούτο, κοινωνική πολυπλοκότητα και μακρά επιρροή. Η γλώσσα τους παραμένει ένα από τα μεγάλα αινίγματα της αρχαιότητας, καθώς δεν έχει γνωστές συγγενικές γλώσσες ή σύγχρονους απογόνους. Ωστόσο, οι πρόσφατες έρευνες και ανασκαφές φωτίζουν καλύτερα τις επιγραφές, τις κοινωνικές δομές, τις τελετουργίες και την καθημερινή τους ζωή.

Υδρία του 520-510 π.Χ., αποδιδόμενη στον Eagle Painter, με τον Ηρακλή και τον Ιόλαο να σκοτώνουν τη Λερναία Ύδρα.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα αντικείμενα της έκθεσης είναι το Liber Linteus Zagrabiensis, γνωστό και ως Λινό Βιβλίο του Ζάγκρεμπ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σωζόμενο ετρουσκικό κείμενο και το μοναδικό γνωστό λινό χειρόγραφο αυτού του είδους. Η ιστορία της διάσωσής του μοιάζει σχεδόν απίθανη: επειδή τα λινά βιβλία σπάνια επιβιώνουν στο κλίμα της ιταλικής χερσονήσου, το συγκεκριμένο σώθηκε όταν μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο, όπου το ξηρότερο περιβάλλον το διατήρησε. Αργότερα, κατά την Πτολεμαϊκή περίοδο, το ύφασμα κόπηκε και χρησιμοποιήθηκε ως περίβλημα μούμιας.

Η έκθεση ξεκινά με έναν από τους πιο εντυπωσιακούς ταφικούς θησαυρούς των Ετρούσκων: αντικείμενα από τον τάφο Regolini-Galassi στην Τσερβέτερι, δάνεια από το Γρηγοριανό Ετρουσκικό Μουσείο του Βατικανού. Πρόκειται για μία από τις πιο πολυτελείς ετρουσκικές ταφές που έχουν ανασκαφεί ποτέ. Οι τάφοι αυτοί δεν ήταν απλώς χώροι αποχαιρετισμού. Ηταν σχεδόν αιώνιες γιορτές, γεμάτες αντικείμενα που μιλούσαν για πλούτο, πίστη, κοινωνική θέση και για τον τρόπο με τον οποίο οι Ετρούσκοι φαντάζονταν τη ζωή μετά τον θάνατο.

Σε αυτή την υλική αφθονία βρίσκεται και ένα από τα δυνατά σημεία της έκθεσης. Η Ντρέιφους και ο κορυφαίος ετρουσκολόγος Ρίτσαρντ Ντάνιελ Ντε Πούμα αναζήτησαν αντικείμενα σε μουσειακές αποθήκες, επιδιώκοντας να φέρουν στο φως έργα που δεν είναι συχνά ορατά ούτε καν στους ειδικούς. Λιγότερα από δέκα αντικείμενα προέρχονται από τη συλλογή του ίδιου του Legion of Honor. Τα υπόλοιπα ταξιδεύουν από μεγάλα μουσεία και συλλογές, σχηματίζοντας μια από τις πιο φιλόδοξες παρουσιάσεις του ετρουσκικού κόσμου στις ΗΠΑ.

Ανάμεσα στα έργα ξεχωρίζει μια υδρία του 520-510 π.Χ., αποδιδόμενη στον Eagle Painter, από το J. Paul Getty Museum. Παρουσιάζονται επίσης χάλκινα αντικείμενα, ταφικά αγγεία, γυναικείες κεφαλές, κοσμήματα, τελετουργικά σκεύη και εφαρμογές με θεότητες, όπως ο θεός του ήλιου Ουσίλ. Ιδιαίτερη θέση έχει και ένα χάλκινο εύρημα από το Σαν Κασιάνο ντέι Μπάνι, τον χώρο με τα ιαματικά νερά όπου οι Ετρούσκοι άφηναν αφιερώματα στους θεραπευτικούς θεούς.

Τα ευρήματα από το Σαν Κασιάνο είναι κρίσιμα γιατί δείχνουν κάτι που συχνά χάνεται όταν μιλάμε για αρχαίους πολιτισμούς μέσα από την ιστορία των κατακτήσεων. Οι Ετρούσκοι δεν εξαφανίστηκαν απλώς όταν επεκτάθηκε η Ρώμη. Οι χώροι λατρείας, οι πρακτικές θεραπείας και οι τελετουργίες τους συνέχισαν να λειτουργούν μέσα σε έναν κόσμο όπου ετρουσκικά και λατινικά στοιχεία συνυπήρχαν. Οι χάλκινες προσφορές στα ιαματικά νερά αποκαλύπτουν μια πιο σύνθετη μετάβαση: όχι πλήρη εξαφάνιση, αλλά προσαρμογή, συγχώνευση και επιμονή.

Χάλκινο ταφικό αγγείο σε σχήμα γυναικείας κεφαλής, 225-175 π.Χ., ένα από τα έργα που δείχνουν την τεχνική δεξιοτεχνία και την τελετουργική φαντασία των Ετρούσκων.

Χάλκινη λαβή cista με τις μορφές του Ύπνου και του Θανάτου, αρχές 4ου αιώνα π.Χ., από τα έργα που δείχνουν την τελετουργική και μυθολογική δύναμη της ετρουσκικής τέχνης.

Η επιρροή των Ετρούσκων στη Ρώμη είναι ένα από τα κεντρικά θέματα της έκθεσης. Η Ντρέιφους υπενθυμίζει ότι πολλές εφευρέσεις και πρακτικές που μάθαμε να θεωρούμε ρωμαϊκές έχουν βαθύτερες ετρουσκικές ρίζες. Οι Ετρούσκοι συνέβαλαν σε υδραυλικά έργα, στην αποστράγγιση ελών και στην πολεοδομική οργάνωση. Συνδέονται επίσης με την καλλιέργεια της αμπέλου και την παραγωγή κρασιού στην ιταλική χερσόνησο, ενώ ακόμη και το σύστημα που γνωρίζουμε ως ρωμαϊκούς αριθμούς φαίνεται να πατά σε ετρουσκικά αριθμητικά συστήματα.

Η έκθεση αγγίζει και την κοινωνική θέση των γυναικών. Οι Ετρούσκες φαίνεται πως είχαν μεγαλύτερη ορατότητα σε σχέση με άλλες αρχαίες κοινωνίες: μπορούσαν να διατηρούν το οικογενειακό τους όνομα, να κατέχουν περιουσία και να συμμετέχουν πιο ενεργά στη δημόσια και οικονομική ζωή. Για Έλληνες και Ρωμαίους συγγραφείς, αυτή η διαφορετική θέση των γυναικών υπήρξε συχνά αφορμή καχυποψίας ή ηθικού σχολιασμού. Σήμερα, όμως, είναι ένα ακόμη σημείο όπου ο ετρουσκικός κόσμος μοιάζει λιγότερο περιθωριακός και πολύ πιο σύνθετος.

Χάλκινη εφαρμογή με τον Ουσίλ, τον ετρουσκικό θεό του ήλιου, 500-475 π.Χ. Το έργο δείχνει τη δεξιοτεχνία των Ετρούσκων στη μεταλλοτεχνία και τον πλούσιο μυθολογικό κόσμο που ανέπτυξαν πριν από την πλήρη ενσωμάτωσή τους στη Ρώμη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον πλούτο των υλικών. Το μέταλλο δημιούργησε μεγάλο μέρος της δύναμης των Ετρούσκων. Η γη τους ήταν πλούσια σε σίδηρο, χαλκό και κασσίτερο, και οι ίδιοι έγιναν εξαιρετικοί τεχνίτες του χαλκού, εξάγοντας πρώτες ύλες και αντικείμενα σε όλη τη Μεσόγειο. Η έκθεση περιλαμβάνει και εντυπωσιακά κοσμήματα, ανάμεσά τους ένα κύπελλο διακοσμημένο με 250.000 χρυσούς κόκκους, δάνειο από το Victoria and Albert Museum του Λονδίνου.

Υπάρχει κάτι γοητευτικό σε μια έκθεση που ζητά από το κοινό να κοιτάξει την αρχαία Ιταλία πριν η Ρώμη γίνει η μεγάλη ιστορία. Οι Ετρούσκοι δεν χωρούν εύκολα στο δημοφιλές φαντασιακό της αρχαιότητας. Δεν έχουν την ίδια αναγνωρίσιμη μυθολογία με τους Έλληνες, ούτε την αυτοκρατορική λάμψη των Ρωμαίων, ούτε το τελετουργικό μυστήριο της Αιγύπτου. Και όμως, μέσα από τα αντικείμενά τους, εμφανίζεται ένας κόσμος πλούσιος, τεχνικά εξελιγμένος, εμπορικός, θρησκευτικός, ανοιχτός στις ανταλλαγές και πολύ λιγότερο σιωπηλός απ’ όσο νομίζαμε.

Η έκθεση The Etruscans: From the Heart of Ancient Italy παρουσιάζεται στο Legion of Honor του Σαν Φρανσίσκο από τις 2 Μαΐου έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026. Αν πετυχαίνει κάτι, είναι να μας θυμίζει ότι πριν από τη Ρώμη υπήρξε ένας άλλος κόσμος, αρκετά δυνατός ώστε να κατακτηθεί, αλλά όχι αρκετά αδύναμος ώστε να εξαφανιστεί.

Με στοιχεία από The Art Newspaper, Artnet News και Fine Arts Museums of San Francisco