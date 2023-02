Οι εκρηκτικοί IDLES έρχονται πρώτη φορά στην Αθήνα, στο Plisskën Festival

Το συγκρότημα IDLES έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Plisskën Festival.

Η μπάντα, μία από τις πιο σημαντικές και συζητημένες της rock σκηνής παγκοσμίως, θα εμφανίσει στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 στο Θέατρο Βράχων.

Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου στις 12:00 π.μ.

Στα πέντε χρόνια από την κυκλοφορία του δίσκου «Brutalism», οι Βρετανοί IDLES έχουν κατορθώσει πολλά, όπως ένα νούμερο 1 άλμπουμ, εκατομμύρια προβολές, διεύρυνση του ακροατηρίου τους, sold out περιοδείες, εμφανίσεις σε φεστιβάλ ανά τον κόσμο και δύο υποψηφιότητες για βραβείο Grammy.

Το επόμενο άλμπουμ τους, με τίτλο «Joy as an Act of Resistance», καθιέρωσε το συγκρότημα για τα καλά στη συνείδηση του Ηνωμένου Βασιλείου και άνοιξε το δρόμο για το κολοσσιαίο άλμπουμ τους «Ultra Mono» - το πρώτο Νο. 1 άλμπουμ του συγκροτήματος.

To 2021, οι super-rock punks του Μπρίστολ επέστρεψαν δυναμικά με την τέταρτη αριστουργηματική δουλειά τους, με τίτλο «Crawler» - ένα μελωδικό και ευαίσθητο άλμπουμ που παρουσιάζει μία πιο εσωστρεφή πτυχή τους.

Σε κάθε βήμα τους, οι IDLES συγκεντρώνουν πλήθος αφοσιωμένων ακροατών και συγκαταλέγονται, σήμερα, στα γκρουπ εκείνα της σύγχρονης rock σκηνής, που μέσω της μουσικής τους έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν τις ανθρώπινες ζωές. Οι στίχοι τους δημιουργούν στον ακροατή την επιθυμία να συμμετάσχει και να προσπαθήσει να κάνει τον κόσμο καλύτερο.