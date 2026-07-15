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Οι εκδότες μηνύουν τη Google: Το Gemini «εκπαιδεύτηκε» πάνω σε εκατομμύρια βιβλία χωρίς άδεια

Ομάδα μεγάλων εκδοτικών οίκων κατηγορεί τη Google για μία από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων στην ιστορία, υποστηρίζοντας ότι εκπαίδευσε το Gemini πάνω σε εκατομμύρια βιβλία χωρίς άδεια.

The LiFO team
The LiFO team
Οι εκδότες μηνύουν τη Google: Το Gemini «εκπαιδεύτηκε» πάνω σε εκατομμύρια βιβλία χωρίς άδεια Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
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Τρεις μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι και ένας από τους πιο γνωστούς Αμερικανούς συγγραφείς νομικών θρίλερ μηνύουν τη Google, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε εκατομμύρια βιβλία και επιστημονικά κείμενα χωρίς άδεια για να εκπαιδεύσει το Gemini.

Η Hachette Book Group, η Cengage Learning, η Elsevier και ο Scott Turow, μαζί με την εταιρεία του S.C.R.I.B.E., κατέθεσαν αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, σε μια υπόθεση που φέρνει το βιβλίο στην καρδιά της σύγκρουσης ανάμεσα στους δημιουργούς, τους εκδότες και τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την αγωγή, η Google δεν χρησιμοποίησε απλώς υλικό που κυκλοφορούσε ελεύθερα στο διαδίκτυο. Οι εκδότες υποστηρίζουν ότι η εταιρεία αξιοποίησε έργα που είχαν δοθεί για συγκεκριμένες και περιορισμένες χρήσεις σε υπηρεσίες όπως το Google Books, το Google Play Books και το Google Scholar. Με άλλα λόγια, βιβλία που είχαν παραχωρηθεί ώστε να γίνονται αναζητήσιμα, να εμφανίζονται σε μικρά αποσπάσματα ή να πωλούνται ως ebooks, φέρονται να μετατράπηκαν σε υλικό εκπαίδευσης για εμπορικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Η αγωγή περιγράφει την υπόθεση ως μία από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων στην ιστορία. Οι ενάγοντες κατηγορούν τη Google ότι αντέγραψε προστατευμένα έργα χωρίς άδεια και χωρίς αμοιβή, παρότι, όπως ισχυρίζονται, στο εσωτερικό της εταιρείας υπήρχαν συζητήσεις για τους νομικούς κινδύνους. Σύμφωνα με το δικόγραφο, η Google είχε αναγνωρίσει ότι η χρήση κειμένων που είχαν δοθεί από εκδότες για το Google Play Books μπορούσε να τη φέρει αντιμέτωπη με τεράστια πρόστιμα.

Το πιο αιχμηρό σημείο της υπόθεσης δεν είναι μόνο η καταγγελλόμενη αντιγραφή, αλλά το τι μπορεί να παράγει μετά το ίδιο το Gemini. Οι εκδότες υποστηρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη της Google μπορεί να φτιάξει κείμενα που λειτουργούν ως υποκατάστατα των βιβλίων πάνω στα οποία εκπαιδεύτηκε: περιλήψεις, παραλλαγές, εκπαιδευτικό υλικό, ακόμη και ολόκληρες αφηγήσεις που μιμούνται στοιχεία ύφους και δημιουργικές επιλογές συγκεκριμένων συγγραφέων.

Στην αγωγή αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ένα εργαλείο όπως το Gemini θα μπορούσε να δημιουργήσει μέσα σε λίγα λεπτά ένα μυθιστόρημα μυστηρίου εκατό σελίδων, με κόστος μικρότερο από μισό δολάριο. Για τους εκδότες και τους συγγραφείς, αυτό δεν είναι απλώς τεχνολογική επίδειξη. Είναι μια απειλή για την αγορά του βιβλίου, για την αμοιβή της πνευματικής εργασίας και για την ίδια την αξία της συγγραφικής φωνής.

Στα έργα που, σύμφωνα με την αγωγή, χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια περιλαμβάνονται βιβλία όπως το The Fifth Season της N.K. Jemisin και το Who Could That Be at This Hour? του Lemony Snicket. Οι εκδότες υποστηρίζουν ότι το Gemini δεν «μαθαίνει» γενικά από τη γλώσσα, αλλά από συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένους συγγραφείς και συγκεκριμένες εκδοτικές επενδύσεις, τις οποίες στη συνέχεια μπορεί να ανταγωνιστεί.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από αγωγές κατά εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. Συγγραφείς και εκδότες έχουν κινηθεί νομικά κατά της Google, της OpenAI, της Meta και της Anthropic, υποστηρίζοντας ότι τα νέα εργαλεία generative AI χτίστηκαν πάνω σε προστατευμένο περιεχόμενο που χρησιμοποιήθηκε χωρίς άδεια. Το νομικό τοπίο παραμένει ανοιχτό, καθώς οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης επικαλούνται συχνά τη λογική της θεμιτής χρήσης, ενώ οι δημιουργοί απαντούν ότι άλλο πράγμα είναι η ανάγνωση και άλλο η βιομηχανική αντιγραφή για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων.

Οι ενάγοντες ζητούν αποζημιώσεις, μόνιμη απαγόρευση των πρακτικών που καταγγέλλουν και δικαστική εντολή ώστε η Google να καταστρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένο αντίγραφο έργου που χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση των μοντέλων της.

Πίσω από τη νομική γλώσσα, όμως, το ερώτημα είναι πολύ απλό: αν το Google Books κάποτε υποσχόταν ότι θα κάνει τα βιβλία πιο εύκολα αναζητήσιμα, το Gemini ανοίγει τώρα τον φόβο ότι τα ίδια βιβλία γίνονται αόρατο καύσιμο για μηχανές που μπορούν να παράγουν φθηνά αντίγραφά τους.

Για τους εκδότες και τους συγγραφείς, η λογοτεχνική μνήμη δεν είναι απλώς βάση δεδομένων. Είναι εργασία, χρόνος, δικαιώματα και φωνές που δεν θέλουν να χαθούν μέσα στη μηχανή.

με στοιχεία από Le Monde , AFP

Πολιτισμός

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