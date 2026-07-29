Οι BTS αποφάσισαν να μην υποβάλουν συμμετοχή για τα βραβεία Grammy 2027

Το κορεατικό συγκρότημα BTS ανακοίνωσε ότι δεν θα υποβάλει τη μουσική του προς αξιολόγηση για τα βραβεία Grammy του 2027.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω μιας συντονισμένης ανάρτησης στο Instagram, με όλα τα επτά μέλη του συγκροτήματος να δημοσιεύουν την ίδια ακριβώς δήλωση.

«Αποφασίσαμε να μην υποβάλουμε συμμετοχή στα Grammy φέτος», ανέφερε η μετάφραση του μηνύματος. «Ελπίζω η μουσική να μπορεί να ακούγεται και να αγαπιέται για αυτό που είναι, αντί να χωρίζεται με βάση την περιοχή ή τη γλώσσα».

BTS will not submit its music for consideration at next year's #Grammys.



“We have decided not to submit for Grammy consideration this year. We hope our music can be heard and loved for what it is, rather than being divided by region or language. We thank Army and everyone who… — Variety (@Variety) July 29, 2026

Υπήρχαν ευρέως διαδεδομένες προσδοκίες ότι το συγκρότημα θα διεκδικούσε βραβεία σε ορισμένες από τις κύριες κατηγορίες των Grammy, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας «Άλμπουμ της Χρονιάς», αφού το άλμπουμ της επιστροφής τους, το «Arirang», αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ της χρονιάς.

Το βασικό single «Swim», που έφτασε στο Νο1 των ΗΠΑ, θεωρούνταν επίσης πιθανό να διεκδικήσει υποψηφιότητα για το τραγούδι της χρονιάς.

Ωστόσο, οι στίχοι του στα αγγλικά θα το απέκλειαν από τη νέα κατηγορία «Καλύτερη ερμηνεία ασιατικής ποπ μουσικής», η οποία ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα.

Σύμφωνα με τους κανόνες των Grammy, τα τραγούδια που προτείνονται για τη συγκεκριμένη κατηγορία πρέπει να περιλαμβάνουν «ουσιαστική χρήση» μιας ασιατικής γλώσσας. Περισσότερο από το 80% των στίχων στο «Arirang» είναι στα αγγλικά.

Η δημιουργία του νέου βραβείου προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις στους διαδικτυακούς χώρους των θαυμαστών της K-pop. Πολλοί φαν υποστήριξαν ότι, αντί να γιορτάζει τους Ασιάτες καλλιτέχνες, η διοργάνωση των Grammy τούς έβαζε σε μια ξεχωριστή κατηγορία.

Με την επιλογή τους να αναφέρουν τόσο την περιοχή όσο και τη γλώσσα στη δήλωσή τους, τα μέλη των BTS – RM, Jimin, V, Suga, Jungkook, Jin και J-Hope – φαίνεται ότι εξέφρασαν αυτή την ανησυχία.

Ολοκλήρωσαν το μήνυμά τους με μια αναφορά στους θαυμαστές τους, οι οποίοι είναι γνωστοί ως BTS Army. «Σας ευχαριστούμε Army και όλους όσοι είναι πάντα μαζί μας», ανέφερε το συγκρότημα.

Η Recording Academy, που διοργανώνει την τελετή, δεν έχει ακόμη απαντήσει.

Οι BTS δημιουργήθηκαν το 2013 και έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα συγκροτήματα με τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία της ποπ. Η τρέχουσα παγκόσμια περιοδεία τους αναμένεται να ανταγωνιστεί σε εισπράξεις τις συναυλίες Eras Tour της Τέιλορ Σουίφτ.

Ήταν το πρώτο συγκρότημα K-pop που έλαβε υποψηφιότητα στα Grammy το 2021, για το τραγούδι «Dynamite», το πρώτο τους κομμάτι που ερμηνεύτηκε εξ ολοκλήρου στα αγγλικά.

Και τα επτά μέλη είναι μέλη με δικαίωμα ψήφου στην Ακαδημία Ηχογράφησης από το 2019.

Έχουν εμφανιστεί αρκετές φορές στη σκηνή των Grammy και έχουν λάβει συνολικά τέσσερις ακόμη υποψηφιότητες, μεταξύ άλλων στις κατηγορίες καλύτερης ποπ ερμηνείας από ντουέτο/γκρουπ και καλύτερου μουσικού βίντεο, αλλά δεν έχουν κερδίσει ποτέ βραβείο.

Το συγκρότημα προστίθεται σε μια λίστα καλλιτεχνών που έχουν μποϊκοτάρει τα βραβεία για διάφορους λόγους, όπως οι The Weeknd, Morgan Wallen, Frank Ocean και Will Smith.

Το 2020, ο Drake είχε ζητήσει την αντικατάσταση της διοργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι τα Grammy συστηματικά παραβλέπουν τη μαύρη καλλιτεχνική δημιουργία και ιδιαίτερα τη ραπ μουσική.

Τα Grammy προσπαθούν εδώ και χρόνια να προσαρμοστούν στην αυξανόμενη δημοτικότητα της K-pop.

Το 2025, διεύρυναν την ακαδημία ψηφοφόρων τους, συμπεριλαμβάνοντας σημαντικούς καλλιτέχνες και παραγωγούς από τη Νότια Κορέα, όπως τον Jungwon των Enhypen, τους Woozi και Vernon των Seventeen, τη Huh Yunjin των Le Sserafim και όλα τα μέλη των Katseye.

Ο αριθμός των Κορεατών ψηφοφόρων αυξήθηκε ξανά φέτος, όταν τα μέλη των Twice και Stray Kids απέκτησαν δικαίωμα ψήφου.

Στην πιο πρόσφατη τελετή, σημαντικές υποψηφιότητες έλαβαν η σταρ των Blackpink, Rosé, η οποία άνοιξε το σόου με τη μεγάλη επιτυχία της «APT» σε συνεργασία με τον Bruno Mars, καθώς και το τραγούδι «Golden» από το «KPop Demon Hunters».

Το τελευταίο έγινε το πρώτο τραγούδι K-pop που κέρδισε ποτέ Grammy, όταν αναδείχθηκε καλύτερο τραγούδι γραμμένο για οπτικά μέσα.

Ωστόσο, και αυτό θα είχε αποκλειστεί από τη νέα κατηγορία ασιατικής ποπ, καθώς οι στίχοι του είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου γραμμένοι στα αγγλικά.

Με πληροφορίες από BBC

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