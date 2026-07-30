Οι Beatles βγάζουν νέα έκδοση του «Rubber Soul» με ένα άγνωστο τραγούδι του Τζον Λένον

Το «Rubber Soul» επιστρέφει σε νέα ειδική έκδοση, εξήντα ένα χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία, με ένα από εκείνα τα αρχειακά ευρήματα που αρκούν για να ξανανοίξουν ολόκληρη τη συζήτηση γύρω από τους Beatles: ένα άγνωστο μέχρι σήμερα σχεδίασμα τραγουδιού του Τζον Λένον.

Η νέα έκδοση του άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου και παρουσιάζει το «Rubber Soul» με νέες μίξεις stereo και Dolby Atmos, το αρχικό mono mix, την αμερικανική εκδοχή της Capitol και επιπλέον υλικό από τις ηχογραφήσεις και τα οικιακά ντέμο της εποχής. Το άλμπουμ έχει μιξαριστεί εκ νέου από τον Τζάιλς Μάρτιν και τον Σαμ Όκελ, συνεχίζοντας τη σειρά των πολυτελών επανεκδόσεων που έχουν προηγηθεί για δίσκους όπως το «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», το «White Album», το «Abbey Road», το «Let It Be» και το «Revolver».

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Το μεγάλο δέλεαρ για τους συλλέκτες βρίσκεται στις Super Deluxe εκδόσεις. Εκεί θα περιλαμβάνονται 24 πρώιμες ηχογραφήσεις από τα sessions του δίσκου, ανάμεσά τους 20 μέχρι τώρα ανέκδοτες εκτελέσεις, καθώς και τρία ακυκλοφόρητα οικιακά ντέμο. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται το «Little Girl», ένα μέχρι σήμερα άγνωστο σχεδίασμα τραγουδιού του Λένον που δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ.

Η λέξη «σχεδίασμα» έχει εδώ σημασία. Δεν πρόκειται απαραίτητα για ένα ολοκληρωμένο χαμένο τραγούδι, αλλά για ένα κομμάτι της δημιουργικής διαδικασίας του Λένον την περίοδο που οι Beatles άρχιζαν να απομακρύνονται από τις συμβάσεις της ποπ φόρμας και να δοκιμάζουν πιο σύνθετες, εσωτερικές και ατμοσφαιρικές συνθέσεις.

Το «Rubber Soul», που ηχογραφήθηκε μέσα σε τέσσερις εβδομάδες τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 1965, θεωρείται ένας από τους μεγάλους δίσκους μετάβασης των Beatles. Περιλαμβάνει τραγούδια όπως τα «Drive My Car», «Norwegian Wood (This Bird Has Flown)», «Nowhere Man», «Michelle», «Girl» και «In My Life», και καταγράφει το συγκρότημα τη στιγμή που άρχιζε να μετακινείται από τη Beatlemania σε μια πιο τολμηρή αντίληψη για το στούντιο, τη σύνθεση και την ταυτότητα ενός ποπ άλμπουμ.

Η νέα έκδοση θα περιλαμβάνει επίσης το διπλό single «Day Tripper» / «We Can Work It Out», ενώ στις Super Deluxe εκδόσεις θα υπάρχει και σκληρόδετο βιβλίο 88 σελίδων, με νέο εισαγωγικό κείμενο του Πολ ΜακΚάρτνεϊ και πρόλογο που έχει συντεθεί από λόγια του Τζον Λένον. Το «Michelle (Take 1)» κυκλοφόρησε ήδη ως πρώτο δείγμα από το υλικό της επανέκδοσης.

Οι Beatles έχουν γίνει εδώ και χρόνια πεδίο μιας δεύτερης ιστορίας: όχι μόνο της αρχικής τους δισκογραφίας, αλλά και του τρόπου με τον οποίο το αρχείο τους ξανανοίγει, ξαναμιξάρεται και ξανασυστήνεται σε νέο κοινό.

Σε αυτή την περίπτωση, το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο η τεχνική αναβάθμιση ενός κλασικού άλμπουμ. Είναι ότι, μέσα από μια νέα έκδοση του «Rubber Soul», εμφανίζεται ακόμη ένα μικρό, άγνωστο ίχνος από το εργαστήριο του Τζον Λένον.

Με στοιχεία από The Independent