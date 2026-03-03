Οι Antwerp Six επιστρέφουν στην Αμβέρσα: Μια σπάνια έκθεση για την επανάσταση της βελγικής μόδας

Σαράντα χρόνια μετά την εμφάνισή τους στη διεθνή σκηνή, οι σχεδιαστές που έμειναν γνωστοί ως «Antwerp Six» επιστρέφουν συμβολικά στην πόλη που τους γέννησε. Από τις 28 Μαρτίου 2026 έως τις 17 Ιανουαρίου 2027, το Μουσείο Μόδας της Αμβέρσας (MoMu) παρουσιάζει την πρώτη μεγάλη συλλογική αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στους έξι Βέλγους δημιουργούς που άλλαξαν οριστικά το τοπίο της σύγχρονης μόδας.

Η πρόσκληση των «Six Belgian Designers» για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 1988-89 στο Λονδίνο. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, η ονομασία «Antwerp Six» προέκυψε επειδή Βρετανοί και Αμερικανοί αγοραστές δυσκολεύονταν να προφέρουν τα ονόματά τους. Courtesy MoMu

Η Marina Yee, ο Dries Van Noten, η Ann Demeulemeester, ο Walter Van Beirendonck, ο Dirk Bikkembergs και ο Dirk Van Saene αποφοίτησαν από το Τμήμα Μόδας της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Αμβέρσας στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Το 1986 ταξίδεψαν με ένα νοικιασμένο βαν στο Λονδίνο για να παρουσιάσουν τις συλλογές τους στην Έκθεση Βρετανών Σχεδιαστών. Με ριζοσπαστικές σιλουέτες και «δύσκολα» για τους αγοραστές ονόματα, κατέληξαν να συστηθούν ως «οι έξι Βέλγοι σχεδιαστές» – μια φράση που σύντομα μετατράπηκε σε ταυτότητα: Antwerp Six.

Η πρόσκληση «Marie by Marina Yee» για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 1988, με φωτογραφία του Andrew MacPherson. Φωτογραφία: Courtesy of MoMu

Η έκθεση στο MoMu επιχειρεί να αποδομήσει και ταυτόχρονα να τιμήσει αυτόν τον μύθο. Παρότι οι έξι δεν υπήρξαν ποτέ επίσημη ομάδα ούτε λειτούργησαν ως συλλογικό brand, η κοινή τους εκκίνηση και η διεθνής απήχηση που ακολούθησε τοποθέτησαν τη βελγική μόδα στον παγκόσμιο χάρτη. Μαζί με τον Martin Margiela, απόφοιτο της ίδιας σχολής, διαμόρφωσαν μια νέα γλώσσα μόδας που αντιπαρατέθηκε στην ιταλική χλιδή και στη γαλλική παράδοση των μεγάλων οίκων.

Η πρόσκληση του Walter Van Beirendonck για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2008 «Sexclown», με γραφιστικό σχεδιασμό του ίδιου και του Paul Boudens. Η συλλογή ήταν εμπνευσμένη από γλυπτά και μάσκες των Bozo του Μάλι. Φωτογραφία: Courtesy of MoMu

Στην έκθεση παρουσιάζονται περίπου 80 σιλουέτες, συνοδευόμενες από σκίτσα, προσωπικά αντικείμενα, αρχειακό υλικό και βίντεο. Κάθε σχεδιαστής συμμετείχε ενεργά στον τρόπο παρουσίασης του έργου του, ενώ προηγήθηκαν εκτενείς συνεντεύξεις με τους επιμελητές. Είναι η πρώτη φορά που το έργο τους εξετάζεται συλλογικά, τέσσερις δεκαετίες μετά την καθιέρωση του ονόματος.

Η πρόσκληση της Ann Demeulemeester για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 1991, σχεδιασμένη από την ίδια και τον σύντροφό της Patrick Robyn. Φωτογραφία: Courtesy of MoMu

Παρά τις κοινές αφετηρίες, οι δημιουργικές τους διαδρομές υπήρξαν ριζικά διαφορετικές. Η Ann Demeulemeester καθιέρωσε μια σκοτεινή, ποιητική αισθητική με έντονη λογοτεχνική διάσταση. Ο Dries Van Noten έγινε γνωστός για τη μοναδική του προσέγγιση στο χρώμα και στο print. Ο Dirk Bikkembergs πρωτοστάτησε στη σύνδεση μόδας και αθλητισμού, παρουσιάζοντας επιδείξεις ακόμη και σε ποδοσφαιρικά στάδια. Ο Walter Van Beirendonck διαμόρφωσε μια πολιτική, παιγνιώδη και συχνά προκλητική γλώσσα πασαρέλας. Ο Dirk Van Saene κινήθηκε μεταξύ μόδας και εικαστικής τέχνης. Η Marina Yee, που έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2025, υπήρξε πρωτοπόρος της βιώσιμης προσέγγισης και του upcycling πολύ πριν αυτά γίνουν κυρίαρχες τάσεις.

Η πρόσκληση του Dirk Bikkembergs για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2004-05, με φωτογραφία του Luc Willame. Πρωτοπόρος στη σύνδεση μόδας και αθλητισμού, ο Bikkembergs ήταν ο πρώτος σχεδιαστής που παρουσίασε επιδείξεις σε ποδοσφαιρικά στάδια στο Μιλάνο και τη Βαρκελώνη. Φωτογραφία: Courtesy of MoMu

Η απώλεια της Yee προσδίδει ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση στην έκθεση. Σύμφωνα με τους επιμελητές, συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό της μέχρι λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της. Το έργο της, που εκτείνεται από το ready-to-wear έως το θέατρο και τις εικαστικές κατασκευές, αναδεικνύεται ως κομβικό στη συνολική αφήγηση.

Η έκθεση δεν περιορίζεται σε μια ιστορική αναδρομή. Θέτει ερωτήματα για το πώς έχει αλλάξει η βιομηχανία της μόδας τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Τη δεκαετία του 1980, η άνοδος της ιαπωνικής πρωτοπορίας, η βρετανική σκηνή της Vivienne Westwood και η δημιουργική ενέργεια της Αμβέρσας συνέθεταν ένα περιβάλλον πειραματισμού. Σήμερα, η μόδα λειτουργεί συχνά ως μηχανισμός μαζικής ψυχαγωγίας και εμπορικής στρατηγικής.

Η πρόσκληση του Dries Van Noten για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 1988-89, με φωτογραφία του Patrick Robyn και γραφιστικό σχεδιασμό της Anne Kurris. Φωτογραφία: Courtesy of MoMu

Οι Antwerp Six υπερασπίστηκαν εξαρχής την ατομικότητα και την ανεξαρτησία τους. Δεν επιδίωξαν να ενταχθούν σε μεγάλους ομίλους ούτε να λειτουργήσουν ως «σταρ» του διεθνούς jet set. Το κοινό τους στοιχείο δεν ήταν ένα ενιαίο ύφος αλλά η πίστη σε μια προσωπική, αναγνωρίσιμη υπογραφή που προέκυπτε από εσωτερική ανάγκη και όχι από εμπορική στρατηγική.

Σαράντα χρόνια μετά, η Αμβέρσα δεν τιμά απλώς μια επιτυχημένη εξαγωγή πολιτισμού. Επαναξιολογεί το πώς μια μικρή κοινότητα δημιουργών κατάφερε να αναδιαμορφώσει την ταυτότητα μιας ολόκληρης πόλης. Η έκθεση στο MoMu λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η μόδα μπορεί να είναι πολιτισμική πράξη, χώρος πειραματισμού και διαμόρφωσης κόσμου — όχι μόνο προϊόν.

Η «Antwerp Six» στο MoMu ανοίγει στις 28 Μαρτίου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 17 Ιανουαρίου 2027.