Οι αιωνόβιες ελιές του Μεσολογγίου γίνονται γαλλικό γραμματόσημο

Τον Ιούνιο του 2026 τα Γαλλικά Ταχυδρομεία πρόκειται να εκδώσουν νέο γραμματόσημο με τίτλο «Αιωνόβιος Χορός» (Danse millénaire), με τις αιωνόβιες ελιές του Μεσολογγίου.

Το νέο γραμματόσημο βασίζεται σε φωτογραφία του Νίκου Αλιάγα.

Το γραμματόσημο απεικονίζει δύο αιωνόβιες ελιές από τη Σταμνά Μεσολογγίου, οι οποίες μέσα από τον φακό του δημιουργού μοιάζουν να ενώνονται.

Η επιλογή της συγκεκριμένης φωτογραφίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ένα τοπίο της Αιτωλοακαρνανικής γης ταξιδεύει πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από την κυκλοφορία του γαλλικού γραμματοσήμου.

Παράλληλα, η έκδοση αυτή αποτελεί ακόμη μία αναφορά από τον Νίκο Αλιάγα στις ελληνικές του ρίζες.

Για το Μεσολόγγι και την ευρύτερη περιοχή, η παρουσία των αιωνόβιων ελιών της Σταμνάς σε μια διεθνή έκδοση τέτοιας εμβέλειας αποδεικνύουν πως ο τόπος, η φύση και η ιστορία του μπορούν να εμπνέουν και να συγκινούν πέρα από κάθε σύνορο.

Με πληροφορίες από Μessolonghi Νews