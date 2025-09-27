Οι 12 ταινίες που είναι φαβορί για Όσκαρ, σύμφωνα με το BBC

Το Χόλιγουντ βρίσκετα λίγους μήνες μακριά από τη μεγαλύτερη βραδιά της κινηματογραφικής βιομηχανίας, την απονομή των βραβείων Όσκαρ.

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 θα διεξαχθεί η 98η τελετή απονομής, με τον Κόναν Ο’ Μπράιεν να επιστρέφει στον ρόλο του οικοδεσπότη. Ο 61χρονος κωμικός είχε παρουσιάσει και τα 97α Όσκαρ, τα οποία σημείωσαν τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας πενταετίας. Με το γνώριμο χιούμορ του, ο Ο’ Μπράιεν σχολίασε: «Ο μόνος λόγος που θα είμαι οικοδεσπότης των Όσκαρ του χρόνου είναι ότι θέλω να ακούσω τον Άντριεν Μπρόντι να τελειώνει την ομιλία του».

Ο Κόναν Ο' Μπράιεν / Φωτ. αρχείου: EPA

Στη λίστα με τα φαβορί, ο διεθνής Τύπος έχει ήδη δώσει τις πρώτες εκτιμήσεις. Τα φεστιβάλ Βενετίας, Τορόντο και Telluride άνοιξαν τον δρόμο για την οσκαρική κούρσα, ενώ θετικά σχόλια απέσπασαν και ταινίες που ξεχώρισαν σε Sundance και Κάννες. Πρόσφατα, το BBC παρουσίασε λίστα με τις ταινίες που θεωρεί επικρατέστερες.

Μία από αυτές έχει αποσπάσει επαίνους από κορυφαίους σκηνοθέτες όπως οι Στίβεν Σπίλμπεργκ, Κρίστοφερ Νόλαν και Μάρτιν Σκορσέζε, αλλά και από νεότερους δημιουργούς, όπως οι Ράιαν Τζόνσον και Μπένι Σάφντι. Μία εντυπωσιακή «μεταμόρφωση» έχει ήδη συζητηθεί, μια μεγάλη επιστροφή έχει χειροκροτηθεί, ενώ σταρ όπως η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας.

Ποιες ταινίες ξεχωρίζουν τα διεθνή media; Δείτε τη λίστα με τα 12 φιλμ που ξεχώρισε το BBC.

1. Hamnet

«Αν έπρεπε να φτιάξετε την τέλεια συνταγή για μια πιθανή υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, τα συστατικά θα μοιάζανε σε μεγάλο βαθμό με το Hamnet. Προσαρμόστε ένα εξαιρετικά δημοφιλές μυθιστόρημα (της Maggie O'Farrell), προσλάβετε μια πρόσφατη νικήτρια Όσκαρ (την Chloé Zhao του Nomadland) για να το σκηνοθετήσει και επιλέξτε δύο δημοφιλείς νέους ηθοποιούς (την Jessie Buckley και τον Paul Mescal) για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους» αναφέρει το βρετανικό μέσο.

Με φόντο το 1596, το Hamnet εξετάζει τον θάνατο του 11χρονου γιου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και τα γεγονότα που οδήγησαν τον Βάρδο να γράψει το έργο του Άμλετ.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η ταινία κέρδισε το Toronto People's Choice Award, το οποίο συνήθως αποτελεί ένδειξη επιτυχίας στα Όσκαρ. Θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου στις 9 Ιανουαρίου 2026.

2.One Battle After Another

Όταν ο κακός εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών επανενώνεται για να σώσει την κόρη ενός από τα μέλη τους. Ο Leonardo DiCaprio πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Paul Thomas Anderson, του οποίου σχεδόν όλες οι προηγούμενες ταινίες του, όπως Licorice Pizza, Phantom Thread και There Will Be Blood, έχουν κερδίσει αρκετές υποψηφιότητες για Όσκαρ, αλλά καμία δεν του έχει αποφέρει το βραβείο καλύτερης ταινίας ή καλύτερου σκηνοθέτη.

Αυτό ίσως αλλάξει φέτος! Και αυτή είναι η ταινία που έχει ενθουσιάσει, Σκορσέζε, Νόλαν και Σπίλμπεργκ.

3. Sinners

Ο Michael B. Jordan υποδύεται τα δίδυμα αδέλφια Σμόουκ και Στακ στη νέα δημιουργία του Ryan Coogler. Στο επίκεντρο, μια σκοτεινή ιστορία στον Μισισιπή του 1932 και ένα πρωτότυπο concept, που εκτυλίσσεται στον αμερικανικό Νότο της δεκαετίας του ’30.

Η ταινία, που διαδραματίζεται το 1932, επικεντρώνεται σε δίδυμους αδελφούς που επιστρέφουν στο σπίτι τους στο Δέλτα του Μισισιπή για μια νέα αρχή, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι τους περιμένει μια σατανική δύναμη.

4. Bugonia

Η Emma Stone, στην τέταρτη συνεργασία της με τον Γιώργο Λάνθιμο, υποδύεται μια ισχυρή CEO που πέφτει θύμα ομηρίας από συνωμοσιολόγους. Συμπρωταγωνιστεί ο Jesse Plemons σε μια ταινία με έντονο υπόγειο σχόλιο και «οσκαρικό» βάρος.

Το BBC εκτιμά, ότι ο Jesse Plemons θα μπορούσε να κερδίσει την πρώτη του υποψηφιότητα για καλύτερο ηθοποιό στην ταινία.

5. Christy

Η Sydney Sweeney μεταμορφώνεται στην αμερικανίδα πυγμάχο Christy Martin. Η ταινία του David Michôd ανασυνθέτει την πορεία της προς την κορυφή και την απόπειρα δολοφονίας της το 2010.

6. Anemone

Ο Daniel Day-Lewis επιστρέφει στην υποκριτική μετά το 2017, σε ταινία που σκηνοθετεί ο γιος του, Ronan Day-Lewis. Υποδύεται έναν βετεράνο που επανενώνεται με τον αδελφό του μετά από 20 χρόνια απομόνωσης στο δάσος.

7. The Smashing Machine

Ο Dwayne “The Rock” Johnson αφήνει πίσω του τα blockbusters για μια δραματική στροφή: ενσαρκώνει τον UFC fighter Mark Kerr σε σκηνοθεσία του Benny Safdie, που βραβεύτηκε στη Βενετία.

8. Sentimental Value

Ο Νορβηγός σκηνοθέτης Joachim Trier επιστρέφει με ένα οικογενειακό δράμα για δύο αποξενωμένες αδελφές. Η Renate Reinsve διεκδικεί ξανά υποψηφιότητα καλύτερης ηθοποιού μετά το The Worst Person in the World.

9. After the Hunt

Η Julia Roberts και η Ayo Edebiri πρωταγωνιστούν στο νέο φιλμ του Luca Guadagnino. Η ταινία πραγματεύεται καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση σε πανεπιστήμιο, ανοίγοντας τον δρόμο για συζητήσεις γύρω από την εξουσία και τα όρια.

10. It Was Just An Accident

Ο Ιρανός δημιουργός Jafar Panahi κατέκτησε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες με μια ιστορία που εξερευνά την τυχαία συνάντηση ενός άνδρα με τον βασανιστή του. Η ταινία εκπροσωπεί τη Γαλλία στα Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, αλλά αναμένεται να φτάσει και στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας.

11. Marty Supreme

Ο Timothée Chalamet πρωταγωνιστεί σε μια απρόσμενη βιογραφία: την ιστορία του θρυλικού παίκτη πινγκ-πονγκ Marty Reisman, σε σκηνοθεσία του Josh Safdie.

12. Wicked: For Good & Avatar: Fire and Ash

Στη λίστα των πιθανών φαβορί βρίσκονται και τα πολυαναμενόμενα musicals και blockbusters, από το Wicked μέχρι τη νέα συνέχεια του Avatar, που θα επιχειρήσουν να κερδίσουν κοινό και Ακαδημία.