Οι 100 κορυφαίοι DJs του κόσμου - Ο David Guetta ξανά στην κορυφή

Η φετινή ψηφοφορία του DJ Mag Top 100 DJs 2025 ανέδειξε, για πέμπτη φορά στην καριέρα του, τον David Guetta ως τον κορυφαίο DJ του κόσμου, σε μια χρονιά που σηματοδότησε την επιστροφή των «μεγάλων» και την άνοδο νέων, δυναμικών ονομάτων της παγκόσμιας dance σκηνής.
Ο Γάλλος superstar, που είχε κατακτήσει ξανά την πρώτη θέση το 2011, 2020, 2021 και 2023, ισοφάρισε το ρεκόρ των Martin Garrix και Armin van Buuren, καθιερώνοντας το όνομά του ως έναν από τους τρεις μοναδικούς καλλιτέχνες με πέντε τίτλους “World’s No. 1 DJ”.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Martin Garrix, ενώ στην τρίτη ανέβηκε ο Alok, ο Βραζιλιάνος super-DJ που συνεχίζει να ανεβαίνει θεαματικά στη λίστα. Οι Dimitri Vegas & Like Mike ακολούθησαν στην τέταρτη θέση και ο Armin van Buuren ολοκλήρωσε την πεντάδα.
Η δεκάδα του 2025 έχει ως εξής:
- David Guetta
- Martin Garrix
- Alok
- Dimitri Vegas & Like Mike
- Armin van Buuren
- Timmy Trumpet
- FISHER
- Afrojack
- Charlotte de Witte
- Anyma
Η παρουσία της Charlotte de Witte και του Anyma στην πρώτη δεκάδα επιβεβαιώνει την ισχυρή διείσδυση του techno και melodic house ήχου στα μεγάλα stages, με το κοινό να στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς πιο ατμοσφαιρικά, live-driven sets.
Οι τάσεις του 2025: Ανατροπές, νέες είσοδοι και άνοδος του underground
Η φετινή λίστα του DJ Mag αποτύπωσε μια πολυμορφία στη dance σκηνή, με καλλιτέχνες όπως οι Peggy Gou (#12), Vintage Culture (#11), Indira Paganotto (#36) και Amelie Lens (#38) να συνεχίζουν την κυριαρχία των female power acts στα μεγάλα φεστιβάλ.
Ανάμεσα στις σημαντικές νέες εισόδους ξεχωρίζουν:
- Michael Bibi (#48), μετά την επιστροφή του στη σκηνή
- HUGEL (#54)
- Lilly Palmer (#57)
- Nico Moreno (#67)
- Miss Monique (#75)
- Chris Lake (#95)
- Honey Dijon (επανείσοδος στο #97)
Η άνοδος της techno και της progressive house είναι πλέον ξεκάθαρη, με καλλιτέχνες όπως οι Reinier Zonneveld (#22), Keinemusik (#20) και Kölsch (#65) να ενισχύουν την παρουσία του ευρωπαϊκού underground στις mainstream ψηφοφορίες.
Η τελετή στην Ίμπιζα και η φιλανθρωπική καμπάνια
Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε ζωντανά στην Ίμπιζα, στο club [UNVRS], με ένα sold-out event που περιλάμβανε εμφανίσεις από τους Armin van Buuren, Boris Brejcha, Indira Paganotto, Jazzy και Miss Monique.
Παράλληλα, το DJ Mag συνεργάστηκε φέτος με τον οργανισμό Bridges for Music, εγκαινιάζοντας μια παγκόσμια καμπάνια για τη μουσική εκπαίδευση νέων. Ο Martin Garrix άνοιξε τη δράση προσφέροντας 34.000 λίρες, χρηματοδοτώντας τα δίδακτρα 34 μαθητών για έναν χρόνο.
Ο παλμός της ηλεκτρονικής μουσικής σήμερα
Η λίστα του 2025 αποδεικνύει ότι η dance μουσική εξελίσσεται, ενσωματώνοντας νέες επιρροές — από το techno και το house μέχρι το melodic trance και τα K-pop remixes. Οι 100 κορυφαίοι DJs του κόσμου συνθέτουν ένα πολύχρωμο μωσαϊκό ήχου και κουλτούρας, όπου η παράδοση των θρύλων (Guetta, Tiësto, van Buuren, Calvin Harris) συνυπάρχει με τη νέα γενιά των club innovators (Anyma, Fred again.., Peggy Gou, Indira Paganotto).
Η λίστα με τους 100 κορυφαίους DJs του κόσμου για το 2025, σύμφωνα με το DJ Mag Top 100 DJs:
1. David Guetta
2. Martin Garrix
3. Alok
4. Dimitri Vegas & Like Mike
5. Armin van Buuren
6. Timmy Trumpet
7. FISHER
8. Afrojack
9. Charlotte de Witte
10. Anyma
11. Vintage Culture
12. Peggy Gou
13. Don Diablo
14. Steve Aoki
15. Hardwell
16. Calvin Harris
17. Black Coffee
18. W&W
19. Lost Frequencies
20. Keinemusik
21. Tiësto
22. Reinier Zonneveld
23. KSHMR
24. Alan Walker
25. Carl Cox
26. Oliver Heldens
27. Jamie Jones
28. R3hab
29. Nicky Romero
30. Claptone
31. Skrillex
32. Vini Vici
33. Fred again..
34. Swedish House Mafia
35. Joel Corry
36. Indira Paganotto
37. Eric Prydz
38. Amelie Lens
39. Paul van Dyk
40. DJ Snake
41. Dom Dolla
42. Marshmello
43. The Martinez Brothers
44. Zedd
45. Bassjackers
46. John Summit
47. Quintino
48. Michael Bibi (νέα είσοδος)
49. Boris Brejcha
50. Korolova
51. Alesso
52. James Hype
53. Maddix
54. HUGEL (νέα είσοδος)
55. Solomun
56. Mochakk
57. Lilly Palmer (νέα είσοδος)
58. Nora En Pure
59. ATB
60. Deborah De Luca
61. Above & Beyond
62. Sara Landry
63. NERVO
64. Sub Zero Project (επανείσοδος)
65. Kölsch
66. Lucas & Steve
67. Nico Moreno (νέα είσοδος)
68. GORDO
69. PAWSA (νέα είσοδος)
70. The Chainsmokers
71. Liu
72. Mike Williams
73. ARTBAT (νέα είσοδος)
74. KAAZE
75. Miss Monique (νέα είσοδος)
76. Burak Yeter
77. Mau P
78. Le Twins
79. I Hate Models (νέα είσοδος)
80. Marnik
81. Chris Stussy (νέα είσοδος)
82. Deadmau5
83. WUKONG
84. Fedde Le Grand
85. Ferry Corsten
86. Plastik Funk
87. DubVision
88. B Jones
89. Giuseppe Ottaviani
90. Cuebrick
91. Mariana Bo
92. MEDUZA
93. Fantasm (νέα είσοδος)
94. VINAI
95. Chris Lake (νέα είσοδος)
96. Faustix
97. Honey Dijon (επανείσοδος)
98. Nils van Zandt (νέα είσοδος)
99. Topic
100. Marlon Hoffstadt