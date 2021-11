Οι 100 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών σύμφωνα με το περιοδικό Empire

Το βρετανικό περιοδικό Empire αποτελεί εδώ και δεκαετίες σταθερή επιλογή ελαφριάς σινεφιλικής ανάγνωσης, με έμφαση ως επί το πλείστον στην pop κουλτούρα, σθεναρή υποστήριξη της εγχώριας κινηματογραφίας και παροιμιώδη γενναιοδωρία στα αστεράκια. Πρόσφατα πραγματοποίησε ψηφοφορία με αντικείμενο τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, στην οποία συμμετείχαν αναγνώστες και κριτικοί του περιοδικού.

Όπως είναι φυσικό, τη μερίδα του λέοντος έχει ο εμπορικός αγγλόφωνος κινηματογράφος. Μόλις οκτώ ξενόγλωσσες ταινίες θα βρεις στη λίστα, την Αμελί, το Πορτραίτο Μιας Γυναίκας που Φλέγεται της Σελίν Σιαμά, τον Λεόν, την καρβαϊκή καλλιγραφία In the Mood for Love, τους Επτά Σαμουράι, τον Λαβύρινθο του Πάνα, το Spirited Away του Μιγιαζάκι και τα οσκαρικά Παράσιτα. Στην πρώτη δεκάδα, πλάι σε συνήθεις υπόπτους, όπως ο Νονός, το Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ και ο Σκοτεινός Ιππότης, θα βρεις το Avengers:Infinity War- ούτε καν το Endgame.

H ταινία στο Νο1 είναι μεν σημαδιακή για το είδος της και για τον 21ο αιώνα, αλλά θα την έβλεπες να φέρει τον τίτλο της καλύτερης ταινίας όλων των εποχών μόνο στο Empire. Όσο για το γλυκύτατο Paddingotn 2, την ταινία που καθαίρεσε τον Πολίτη Κέιν από τον θρόνο της «καλύτερης ταινίας όλων των εποχών» στο Rotten Tomatoes πέρυσι, όταν κάποιος ανέβασε ξεχασμένη αρνητική κριτική για την ταινία του Γουέλς από το 1941; Εδώ βρίσκεται μόλις στην 98η θέση.

Δείτε την πλήρη λίστα:

100) Reservoir Dogs

99) Groundhog Day

98) Paddington 2

97) Amelie

96) Brokeback Mountain

95) Donnie Darko

94) Scott Pilgrim Vs. The World

93) Portrait of a Lady on Fire

92) Léon

91) Logan

90) The Terminator

89) No Country for Old Men

88) Titanic

87) The Exorcist

86) Black Panther

85) Shaun of the Dead

84) Lost In Translation

83) Thor: Ragnarok

82) The Usual Suspects

81) Psycho

80) L.A. Confidential

79) E.T. – The Extra Terrestrial

78) In The Mood For Love

77) Star Wars: Return of the Jedi

76) Arrival

75) A Quiet Place

74) Trainspotting

73) Mulholland Drive

72) Rear Window

71) Up

70) Spider-Man: Into the Spider-Verse

69) Inglourious Basterds

68) Lady Bird

67) Singin' In The Rain

66) One Flew Over The Cuckoo's Nest

65) Seven Samurai

64) La La Land

63) Get Out

62) Lawrence of Arabia

61) Pan's Labyrinth

60) Hot Fuzz

59) Moonlight

58) Guardians of the Galaxy

57) Blade Runner 2049

56) The Social Network

55) Taxi Driver

54) Saving Private Ryan

53) Forrest Gump

52) Point Break

51) Whiplash

50) Vertigo

49) Spirited Away

48) Ghostbusters

47) Do the Right Thing

46) Schindler's List

45) The Big Lebowski

44) It's A Wonderful Life

43) There Will Be Blood

42) 12 Angry Men

41) The Silence of the Lambs

40) Citizen Kane

39) Gladiator

38) The Good, The Bad And The Ugly

37) Se7en

36) Eternal Sunshine of the Spotless Mind

35) The Shining

34) The Lord of the Rings: The Two Towers

33) Casablanca

32) The Thing

31) Interstellar

30) Heat

29) Apocalypse Now

28) Indiana Jones and the Last Crusade

27) The Lord of the Rings the Return of the King

26) Die Hard

25) Fight Club

24) Terminator 2 Judgment Day

23) 2001: A Space Odyssey

22) Avengers: Endgame

21) Alien

20) The Matrix

19) Inception

18) Parasite

17) Aliens

16) Blade Runner

15) Jurassic Park

14) The Godfather Part II

13) Back to the Future

12) Mad Max: Fury Road

11) Star Wars

10) Goodfellas

9) Raiders of the Lost Ark

8) Avengers: Infinity War

7) Pulp Fiction

6) Jaws

5) The Shawshank Redemption

4) The Dark Knight

3) The Godfather

2) Star Wars: The Empire Strikes Back

1) The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring