Από πού πήραν το όνομά τους τα βραβεία Όσκαρ;

Με αφορμή την 98η τελετή των βραβείων της Ακαδημίας, πολλοί αναρωτιούνται από πού προέρχεται το πιο διάσημο παρατσούκλι στον κόσμο του κινηματογράφου: το «Όσκαρ».

Αν και το επίσημο όνομα του αγαλματιδίου είναι «Academy Award of Merit», οι περισσότεροι χρησιμοποιούν εδώ και δεκαετίες τη σύντομη και οικεία ονομασία «Όσκαρ». Η ιστορία πίσω από το όνομα όμως παραμένει, σε μεγάλο βαθμό, ένα μικρό μυστήριο του Χόλιγουντ.

Το εμβληματικό χρυσό αγαλματίδιο σχεδιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1920 από τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Metro-Goldwyn-Mayer, Σέντρικ Γκίμπονς. Η μορφή του, συμβόλιζε την προστασία της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Το γλυπτό υλοποιήθηκε από τον γλύπτη Τζορτζ Στάνλεϊ και στη συνέχεια, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην τελετή του 1929.

Οι επικρατέστερες εκδοχές για την προέλευση του ονόματος «Όσκαρ»

Το παρατσούκλι «Όσκαρ» καθιερώθηκε επίσημα το 1939, αλλά η προέλευσή του δεν είναι ξεκάθαρη.

Ο πρώτος που χρησιμοποίησε δημόσια τον όρο σε εφημερίδα ήταν ο δημοσιογράφος του Χόλιγουντ, Σίντνεϊ Σκόλσκυ, το 1934.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε αργότερα ότι χρησιμοποίησε τη λέξη, επειδή του φαινόταν πιο απλή και λιγότερο «επίσημη» από τον όρο «αγαλματίδιο», όμως η λέξη φαίνεται πως κυκλοφορούσε ήδη στον χώρο της βιομηχανίας.

Μια άλλη γνωστή εκδοχή συνδέεται με τη θρυλική ηθοποιό Μπέτι Ντέιβις, η οποία είχε υποστηρίξει ότι αποκάλεσε έτσι το αγαλματίδιο επειδή της θύμιζε τον σύζυγό της, Χάρμον Όσκαρ Νέλσον. Αργότερα όμως παραδέχτηκε ότι δεν ήταν εκείνη που επινόησε το όνομα, αποσύροντας τον ισχυρισμό της.

Πολλοί ιστορικοί θεωρούν πιο πιθανή μια άλλη εκδοχή, ότι η βιβλιοθηκάριος και αργότερα διευθύντρια της Ακαδημίας, Μάργκαρετ Χέρικ, σχολίασε κάποτε πως το αγαλματίδιο έμοιαζε με τον «θείο της Όσκαρ».

Το παρατσούκλι φαίνεται ότι υιοθετήθηκε γρήγορα από τους εργαζομένους της Ακαδημίας και άρχισε να χρησιμοποιείται ανεπίσημα πριν καθιερωθεί επίσημα.

Υπάρχει όμως και μια λιγότερο γνωστή θεωρία. Σύμφωνα με έρευνα του πρώην διευθυντή της Ακαδημίας, Μπρους Ντέιβις, το όνομα μπορεί να προήλθε από μία γραμματέα, η οποία αποκαλούσε έτσι το αγαλματίδιο, εμπνευσμένη από έναν Νορβηγό βετεράνο με το ίδιο όνομα που γνώριζε από τα παιδικά της χρόνια.

Παρότι καμία εκδοχή δεν έχει επιβεβαιωθεί οριστικά, το «Όσκαρ» έχει πλέον γίνει συνώνυμο της κορυφαίας κινηματογραφικής διάκρισης. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το σημαντικότερο: ένα απλό όνομα που έκανε το πιο διάσημο βραβείο του κινηματογράφου να μοιάζει πιο οικείο σε όλους.

Με πληροφορίες από npr.org