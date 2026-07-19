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«Οδύσσεια»: Τι πιστεύουν οι ακαδημαϊκοί για τη νέα ταινία του Νόλαν

«Δεν υπάρχει μία "σωστή" εκδοχή της "Οδύσσειας". Κάθε γενιά δημιουργεί τη δική της»

The LiFO team
The LiFO team
ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΝΟΛΑΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΟΜΗΡΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Universal
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Συζητήσεις έχει προκαλέσει και στους κόλπους της ακαδημαϊκής κοινότητας έχει προκαλέσει η μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν, καθώς αρκετοί ειδικοί εξετάζουν κατά πόσο η ταινίαταινίας συμβαδίζει με το ομηρικό έπος.

Αναλυτές του Ομήρου, αρχαιολόγοι, ιστορικοί και καθηγητές κλασικών σπουδών που παρακολούθησαν την ταινία, όπως περιγράφει το Variety, συμφωνούν -σχετικά με την Οδύσσεια- πως δεν πρόκειται για μια πιστή μεταφορά του έπους, αλλά για μια προσωπική καλλιτεχνική προσέγγιση του σκηνοθέτη.

«Συνέχιζα να λέω στον εαυτό μου ότι αυτή δεν είναι η "Οδύσσεια" του Ομήρου, αλλά η "Οδύσσεια" του Νόλαν και πρέπει να κριθεί με διαφορετικά κριτήρια», δήλωσε στο Variety ο Τζόελ Π. Κρίστενσεν, επιμελητής του The Oxford Critical Guide to Homer's Odyssey. Όπως ανέφερε, μετά την προβολή συμμετείχε σε μια πολύωρη συζήτηση με άλλους πανεπιστημιακούς, κατά την οποία διαφώνησαν σε αρκετά ζητήματα, αλλά οι περισσότεροι αντιμετώπισαν θετικά την ταινία.

Οδύσσεια: Τι απασχόλησε περισσότερο τους ακαδημαϊκούς

Παρά τη δημόσια συζήτηση που προηγήθηκε της κυκλοφορίας της για τις επιλογές του καστ ή την ιστορική ακρίβεια της παραγωγής, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αυτά δεν ήταν τα θέματα που τους απασχόλησαν περισσότερο.

Αντίθετα, η προσοχή τους στράφηκε στον τρόπο με τον οποίο ο Νόλαν ερμήνευσε το έργο του Ομήρου και μετέφερε τη γλώσσα και τα νοήματά του στη μεγάλη οθόνη.

Οι περισσότεροι κλασικιστές σημειώνουν ότι η απόλυτη ιστορική ακρίβεια δεν ήταν ποτέ χαρακτηριστικό των χολιγουντιανών επικών ταινιών. Επιπλέον, υπενθυμίζουν ότι ακόμη και η ίδια η «Οδύσσεια» περιλαμβάνει αναχρονισμούς, καθώς συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικές ιστορικές περιόδους.

«Δεν υπάρχει μία "σωστή" εκδοχή της "Οδύσσειας". Κάθε γενιά δημιουργεί τη δική της, είτε μέσα από νέες μεταφράσεις είτε μέσα από νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις», σχολίασε ο καθηγητής ελληνικής και λατινικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, Ρίτσαρντ Π. Μάρτιν.

Θετική η συνεισφορά της «Οδύσσειας» του Νόλαν

Αρκετοί πανεπιστημιακοί εκτιμούν ότι, παρά τις αλλαγές και τις αφηγηματικές παραλείψεις, η ταινία μπορεί να λειτουργήσει θετικά για τις κλασικές σπουδές. Η Μόνικα Τσιρίνο, καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού, θεωρεί ότι η επιτυχία της παραγωγής θα στρέψει περισσότερους νέους προς τον Όμηρο και την αρχαία ελληνική γραμματεία.

«Υπάρχουν παντού περικοπές σε ό,τι αφορά τα προγράμματα ανθρωπιστικών σπουδών. Είμαι βέβαιη ότι φέτος τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών θα έχουν περισσότερους φοιτητές», δήλωσε, προσθέτοντας πως κάθε μεγάλη επιτυχία του Χόλιγουντ δημιουργεί νέο ενδιαφέρον για το αντικείμενο που πραγματεύεται.

Παρότι ορισμένοι ακαδημαϊκοί άσκησαν κριτική στον Νόλαν επειδή έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στο θέαμα παρά στις πιο σύνθετες ηθικές διαστάσεις του ομηρικού έπους, η γενική εικόνα είναι θετική. Όπως σχολίασε ο Τζάστιν Άρφτ, η ταινία αναμένεται να αποτελέσει αφορμή για πολλές συζητήσεις στις πανεπιστημιακές αίθουσες.

«Ο Νόλαν δημιούργησε ένα έργο τέχνης και ο Όμηρος δημιούργησε ένα έργο τέχνης. Ακόμη κι αν υπάρχουν παραλείψεις και αλλαγές, οι περισσότεροι από εμάς το αντιμετωπίζουμε ως μια νέα καλλιτεχνική εκδοχή της "Οδύσσειας"», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Variety

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