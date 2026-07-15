Οδύσσεια: Θα κυκλοφορήσει παραλλαγή της ταινίας δημιουργημένη μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Η Fountain O, μια νέα εταιρεία που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών σειρών μεγάλου μήκους, ανακοίνωσε τη δεύτερη δημιουργία της με τίτλο «Odysseus: The Fall», λίγο πριν την κυκλοφορία της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο Ash Koosha, δημιουργός της AI ταινίας «Dreams of Violets», η οποία κόστισε μόλις 2.000 δολάρια και έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Tribeca, επιστρέφει με μια νέα παραγωγή εμπνευσμένη από την Οδύσσεια του Ομήρου. Το νέο πρότζεκτ έχει προϋπολογισμό που κυμαίνεται στις δεκάδες χιλιάδες δολάρια και παρουσιάστηκε επίσημα την Τρίτη.

Η Fountain O επιδιώκει να εκμεταλλευτεί το αυξημένο ενδιαφέρον γύρω από την επερχόμενη υπερπαραγωγή «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία έχει προϋπολογισμό περίπου 250 εκατ. δολάρια και κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες αυτήν την εβδομάδα.

«Ελπίζουμε πραγματικά η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν να γνωρίσει τεράστια επιτυχία στο box office. Θα θέλαμε η δική μας εκδοχή του ταξιδιού του Οδυσσέα να συμβάλει σε αυτό, προσελκύοντας θεατές που ίσως θελήσουν να συγκρίνουν το αποτέλεσμα μιας μεγάλης ανθρώπινης κινηματογραφικής παραγωγής με τη συνεργασία ενός δημιουργού και της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Koosha.

Το teaser της ταινίας «Odysseus: The Fall»:

Μια διαφορετική προσέγγιση

Το «Odysseus: The Fall», διάρκειας 135 λεπτών, παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή της ιστορίας. Σύμφωνα με τη σύνοψη της Fountain O, η ταινία εξερευνά «τη διαλυμένη μνήμη ενός άνδρα που πνίγεται στα τελευταία λεπτά της ζωής του. Το ταξίδι μετατρέπεται σε μια προσωπική δοκιμασία, όπου κάθε τέρας φέρει τη δική του υπογραφή. Χωρίς τον χαρακτηρισμό του "πολυμήχανου", απομένει ένας άνθρωπος που αναμετριέται με όσα πραγματικά έκανε για να επιστρέψει στην πατρίδα του. Και η ιστορία καταλήγει εκεί όπου σταματούν οι μύθοι: όχι με την υποδοχή ενός ήρωα, αλλά με τη συγχώρεση από το μοναδικό πρόσωπο που γνωρίζει ακριβώς ποιος είναι».

Όπως και στο «Dreams of Violets», όλοι οι ηθοποιοί, τα σκηνικά και οι κάμερες αντικαταστάθηκαν από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, το σενάριο, η καλλιτεχνική σύλληψη, οι εικόνες και οι φωνές των χαρακτήρων δημιουργήθηκαν από τον ίδιο τον Koosha, ο οποίος τονίζει ότι η ανθρώπινη δημιουργικότητα παραμένει στο επίκεντρο.

«Η AI δεν απειλεί τους δημιουργούς»

Σε δήλωσή του, ο σκηνοθέτης υποστήριξε ότι οι δημιουργοί δεν πρέπει να φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη.

«Δεν αποτελεί απειλή για τίποτα άλλο πέρα από την απόσταση ανάμεσα σε έναν άνθρωπο που έχει μια ιστορία να αφηγηθεί και στα μέσα για να την αφηγηθεί. Θα γίνονται ολοένα και περισσότερες ταινίες με αυτόν τον τρόπο, όπως κάποτε έγινε αυτονόητο ότι ο καθένας μπορούσε να τραβήξει βίντεο με το κινητό του. Αυτό που πρέπει να επιβιώσει είναι το μόνο που είχε πάντα σημασία: η ιστορία και ο λόγος που τη διηγείσαι. Κανένα εργαλείο δεν έκανε ποτέ μια ταινία αξιόλογη. Αυτό το κάνει πάντα ένας άνθρωπος που έχει κάτι ουσιαστικό να πει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο παραγωγός Τομ Ρότζερς, ιδρυτής του CNBC και επί χρόνια στέλεχος των NBC Cable, δήλωσε ότι στόχος της Fountain O είναι να εκδημοκρατίσει την παραγωγή κινηματογράφου μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και της ιδιόκτητης τεχνολογίας της εταιρείας.

Για την παραγωγή της ταινίας χρησιμοποιήθηκε κυρίως το κινεζικό εργαλείο δημιουργίας βίντεο Kling, ενώ αξιοποιήθηκαν επίσης τα Google Nano Banana για τη δημιουργία εικόνων, το Claude AI για γλωσσική επιμέλεια και το Google Gemini για την έρευνα του πρότζεκτ. Παράλληλα, η ιδιόκτητη τεχνολογία της Fountain O χρησιμοποιήθηκε για τη σκηνοθετική τοποθέτηση χαρακτήρων, την ακρίβεια των καρέ και τη δημιουργία του ψηφιακού κόσμου της ταινίας.

Πότε θα κυκλοφορήσει η ταινία

Οι αδελφοί Koosha, που γεννήθηκαν στο Ιράν και εγκατέλειψαν τη χώρα το 2009, έχουν μακρά εμπειρία στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ίδρυσαν την εταιρεία Claigrid, η οποία δραστηριοποιείται στην εξατομίκευση υπηρεσιών μέσω cloud AI.

Μέχρι στιγμής, το «Dreams of Violets» δεν έχει εξασφαλίσει διανομή σε κινηματογράφους ή πλατφόρμες streaming μετά την προβολή του στο Tribeca. Η Fountain O σκοπεύει να διαθέσει τόσο το «Dreams of Violets» όσο και το «Odysseus: The Fall» αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της, με ενοικίαση 9,99 δολαρίων ανά τίτλο.

Το «Dreams of Violets» θα είναι διαθέσιμο από τις 17 Ιουλίου, ενώ το «Odysseus: The Fall» αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στο καλοκαίρι.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter